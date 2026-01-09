Recherche
NBA

Ousmane Dieng enfin de retour et utilisé par Oklahoma City face à Memphis ?

NBA - Absent depuis Noël pour soigner une blessure au mollet, Ousmane Dieng ne figure plus dans le rapport de blessures très rempli d'Oklahoma City publié avant la rencontre face à Memphis. De quoi laisser espérer du temps de jeu pour l'international français.
00h00
Ousmane Dieng enfin de retour et utilisé par Oklahoma City face à Memphis ?

Face à Memphis ce vendredi, Ousmane Dieng pourrait disputer ses premières minutes depuis près d'un mois.

Crédit photo : Alonzo Adams-Imagn Images

Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) est de retour avec l’Oklahoma City Thunder ! Après avoir manqué sept matchs à cause d’une blessure au mollet, l’international français réintègre la rotation du champion en titre à l’occasion du déplacement à Memphis ce vendredi soir. Les nombreuses absences côté Thunder pourraient d’ailleurs lui permettre de disputer ses premières minutes depuis… près d’un mois.

En plus d’avoir passé les sept derniers matchs en civil, soit depuis la défaite contre San Antonio à Noël, Ousmane Dieng avait déjà disparu de la rotation du Thunder depuis plusieurs jours avant cela. Cette saison, il n’a pris part qu’à 17 des 38 premiers matchs de la franchise, pour 12 minutes de moyenne seulement. Sa dernière entrée en jeu remonte au 11 décembre dernier, et une large victoire face à Phoenix durant laquelle il n’avait disputé que 12 minutes.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Ousmane Dieng.jpg
Ousmane DIENG
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 209 cm
Âge: 22 ans (21/05/2003)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
4,4
#356
REB
1,8
#376
PD
0,9
#359

Une vague d’absences profitable pour Ousmane Dieng

Bien venu, son retour devrait être suivi d’un rôle relativement important dans la rencontre de ce vendredi soir, tant les blessures s’accumulent dans l’Oklahoma. Les champions devront composer sans leur leader Shai Gilgeous-Alexander (entorse à la cheville), mais aussi sans leur candidat au titre de Défenseur de l’année Chet Holmgren (tibia). L’arrière Cason Wallace (orteils), et les deux autres intérieurs de l’équipe Isaiah Hartenstein et Jaylin Williams manqueront eux aussi à l’appel.

