Ousmane Dieng enfin de retour et utilisé par Oklahoma City face à Memphis ?

Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) est de retour avec l’Oklahoma City Thunder ! Après avoir manqué sept matchs à cause d’une blessure au mollet, l’international français réintègre la rotation du champion en titre à l’occasion du déplacement à Memphis ce vendredi soir. Les nombreuses absences côté Thunder pourraient d’ailleurs lui permettre de disputer ses premières minutes depuis… près d’un mois.

OKC players OUT vs Memphis Shai Gilgeous-Alexander (ankle sprain)

Chet Holmgren (bilateral shins soreness)

Cason Wallace (toe soreness)

Isaiah Hartenstein (soleus strain)

Jaylin Williams (heel bursitis)

–

Alex Caruso (back soreness) is questionable

–

Ousmane Dieng is back — Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) January 8, 2026

En plus d’avoir passé les sept derniers matchs en civil, soit depuis la défaite contre San Antonio à Noël, Ousmane Dieng avait déjà disparu de la rotation du Thunder depuis plusieurs jours avant cela. Cette saison, il n’a pris part qu’à 17 des 38 premiers matchs de la franchise, pour 12 minutes de moyenne seulement. Sa dernière entrée en jeu remonte au 11 décembre dernier, et une large victoire face à Phoenix durant laquelle il n’avait disputé que 12 minutes.

PROFIL JOUEUR Ousmane DIENG Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 209 cm Âge: 22 ans (21/05/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 4,4 #356 REB 1,8 #376 PD 0,9 #359

Une vague d’absences profitable pour Ousmane Dieng

Bien venu, son retour devrait être suivi d’un rôle relativement important dans la rencontre de ce vendredi soir, tant les blessures s’accumulent dans l’Oklahoma. Les champions devront composer sans leur leader Shai Gilgeous-Alexander (entorse à la cheville), mais aussi sans leur candidat au titre de Défenseur de l’année Chet Holmgren (tibia). L’arrière Cason Wallace (orteils), et les deux autres intérieurs de l’équipe Isaiah Hartenstein et Jaylin Williams manqueront eux aussi à l’appel.

En l’absence de « big men » face à Memphis, il ne serait pas surprenant de voir Ousmane Dieng décalé aux postes 4-5 pour dépanner. Bien que ce ne soit pas son poste de prédilection, le natif de Villeneuve-sur-Lot aurait une opportunité en or pour se faire une place dans la rotation de Mark Daigneault. Alors que la période des transferts arrive à son terme dans moins d’un mois, le nom du Français a émergé dans les rumeurs de départ d’Oklahoma City. Pour rappel, l’ailier international arrive en fin de contrat cet été.