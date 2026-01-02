Recherche
NBA

Ousmane Dieng terminera-t-il la saison avec le champion en titre Oklahoma City ?

NBA - Peu utilisé dans la rotation du Thunder tenant du titre, Ousmane Dieng voit son nom émerger dans les rumeurs de départ d'Oklahoma City, à un mois de la fin de la période des transferts. L'ailier international arrive en fin de contrat cet été.
|
00h00
Résumé
Écouter
Ousmane Dieng terminera-t-il la saison avec le champion en titre Oklahoma City ?

Le Thunder ne verrait pas le Français Ousmane Dieng comme intransférable.

Crédit photo : Alonzo Adams-Imagn Images

Après un début de saison sur les bases d’un record historique, l’Oklahoma City Thunder fait figure de favori à sa propre succession dans la course au titre NBA. L’effectif de Mark Daigneault ne compte que 5 défaites en 34 matchs, dont 3 face à sa Kryptonite des San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, et avance assez sereinement vers les playoffs pour défendre son statut de champion.

Si aucun mouvement majeur ne semble à l’ordre du jour, avec un Shai Gilgeous-Alexander pas redescendu de son titre de MVP et des lieutenants de luxe en Chet Holmgren et Jalen Williams, les décideurs d’OKC ne seraient pas contre des mouvements à la marge. Selon notre confrère de Forbes Evan Sidery, le Manager général du Thunder explorerait des pistes de transfert pour Ousmane Dieng d’ici la trade deadline fixée au 5 février. Le Français passera-t-il cette date chez le champion en titre ?

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Ousmane Dieng.jpg
Ousmane DIENG
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 209 cm
Âge: 22 ans (21/05/2003)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
4,4
#359
REB
1,8
#376
PD
0,9
#360

Une place minime dans la rotation du champion

Drafté en onzième position de la draft 2022, juste devant son partenaire Jalen Williams, Ousmane Dieng n’a pour sa part jamais vraiment eu l’opportunité de s’installer dans la rotation d’OKC. Cette saison, il n’a pris part qu’à 17 des 34 premiers matchs de la franchise, pour 12 minutes de moyenne seulement. Cet espace ne lui permet de compiler que 4,4 points et 1,8 rebond par rencontre.

Si sa réussite au tir extérieur est la plus élevée de sa carrière cette saison (42,1%), le développement du natif de Villeneuve-sur-Lot aurait insuffisamment contenté l’équipe pour envisager une prolongation, alors que son contrat arrive à son terme cet été. D’autres éléments de jeunesse lui sont d’ailleurs passés devant dans l’esprit de Mark Daigneault, à l’image de l’ancien coéquipier de Victor Wembanyama à Nanterre Ajay Mitchell.

PROFIL JOUEUR
Ajay MITCHELL
Poste(s): Arrière / Meneur
Taille: 196 cm
Âge: 23 ans (25/06/2002)

Nationalités:

logo bel.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
14,1
#112
REB
3,6
#206
PD
3,5
#90

Le Belge a franchi un cap cette année et signe une saison qui le place dans la course au trophée de meilleure progression (Most Improved Player). En 26 minutes par match, il apporte 14,1 points, 3,6 rebonds, 3,5 passes décisives en sortie de banc ; une place que Dieng n’a pas pu ou su saisir.

Verdict d’ici le 5 février

Réputé pour ses mouvements malins, le GM Sam Presti voudrait, selon notre confrère, profiter de la valeur du contrat expirant d’Ousmane Dieng (estimé à 6,6 millions de dollars), pour récupérer un choix de draft en contrepartie. Un joueur d’expérience pourrait aussi être visé en additionnant le contrat de Dieng à l’un des nombreux picks que possède OKC.

La jeunesse de l’international français pourrait intéresser des franchises en reconstruction notamment, où l’espace pourrait lui être donné afin de poursuivre sa courbe de développement. Qu’il parte ou qu’il reste, une chose est certaine : Ousmane Dieng sera fixé sur son sort avant le 6 février prochain.

NBA
NBA
