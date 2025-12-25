Wembanyama et les Spurs infligent une troisième défaite au Thunder et brisent l’invincibilité d’Oklahoma City à domicile

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) continuent d’écrire une page remarquable de leur saison en s’imposant 117-102 face au Thunder d’Oklahoma City, infligeant au champion en titre sa première défaite à domicile de la saison. Cette troisième victoire consécutive face à OKC en quelques semaines confirme que les Spurs ont trouvé la formule pour déstabiliser la meilleure équipe de la ligue.

Un début de match électrique mais une domination texane

Le Thunder avait pourtant parfaitement entamé la rencontre, inscrivant ses sept premiers tirs pour mener rapidement 18-12. Jalen Williams, Chet Holmgren et Lu Dort semblaient en feu, mais San Antonio s’est accroché grâce à son duo De’Aaron Fox – Stephon Castle, qui a inscrit 22 points à eux deux lors du premier quart-temps.

L’énergie apportée par Dylan Harper et Keldon Johnson en sortie de banc, combinée aux performances de Fox, a permis aux Spurs de prendre l’ascendant avec un 13-0 décisif. Malgré les tentatives d’Oklahoma City de revenir à ses fondamentaux défensifs, l’adresse n’était pas au rendez-vous avec notamment Alex Caruso à 1/9 à la pause.

Wembanyama combatif malgré la pression défensive

Victor Wembanyama, particulièrement ciblé par la défense du Thunder, n’a pas eu de positions faciles mais a compensé par sa détermination. Le Français a terminé avec 19 points à 6/12 au tir et 11 rebonds en 26 minutes, sa simple présence sur le parquet changeant la donne pour San Antonio (un plus/minus de +13).

Stephon Castle s’est montré d’une justesse remarquable, que ce soit au scoring ou dans la distribution, trouvant notamment Luke Kornet au alley-oop. Harrison Barnes et Devin Vassell ont également apporté leur contribution pour maintenir l’avance texane.

Une défaite lourde de conséquences pour Oklahoma City

Cette première défaite au Paycom Center prend une dimension particulière pour le Thunder, survenant lors d’un match de Noël très suivi. Shai Gilgeous-Alexander a eu du mal à maintenir son niveau habituel avec 22 points à 7/19, sans être correctement épaulé par ses coéquipiers. L’équipe a particulièrement souffert à 3-points avec un terrible 11/44, après avoir pourtant réussi ses quatre premières tentatives (7/40 ensuite).

Les Spurs ont ainsi infligé au Thunder son troisième revers sur les cinq défaites de la saison, se positionnant clairement comme des candidats sérieux pour les plus hauts sommets. Rivalité ou pas, cette opposition complexe pour le champion en titre promet de belles confrontations à venir entre les deux équipes, San Antonio ayant visiblement trouvé les clés pour dérégler la machine d’Oklahoma City.