NBA

Un ancien Espoir de Nanterre, star du tournoi… d’Alençon, facteur X du champion NBA Oklahoma City !

Passé le temps d'une demi-saison par le centre de formation de Nanterre en 2019, où il aura d'abord été élu dans le cinq idéal du tournoi d'Alençon avant de partir lors de la trêve hivernale, Ajay Mitchell a cartonné la nuit dernière en ouverture de la saison NBA avec Oklahoma City.
00h00
Un ancien Espoir de Nanterre, star du tournoi… d’Alençon, facteur X du champion NBA Oklahoma City !

Ajay Mitchell, n°5 des Espoirs de Nanterre, sous Wembanyama, en 2019/20, désormais champion NBA avec le Thunder

Crédit photo : Nanterre 92 et Alonzo Adams / Imagn Images

Nicolas Mathieu n’est pas un expert pour rien. En 2019, alors que nous lui demandions le nom de dix prospects à suivre pour la nouvelle saison du championnat Espoirs, celui qui est désormais scout pour les Portland TrailBlazers nous avait spontanément cité le nom d’Ajay Mitchell, un inconnu Belge, chipé à Liège, fils d’un ancien joueur de Pro B (Barry Mitchell, 15 matchs avec Nantes en 2002/03).

LIRE AUSSI

Parti dès la trêve hivernale

« C’est un jeune joueur belge qui prend la mène des Espoirs de Nanterre 92 », écrivait Nicolas Mathieu. « Il a connu tout son cursus au plat pays qu’il quitte pour la première fois, après avoir réalisé un camp NBA à Atlanta cet été. Petit meneur gaucher, il a comme modèle des arrières gauchers évoluant en NBA : D’Aaron Fox et D’Angelo Russell. »

Au final, Ajay Mitchell n’a pas laissé un souvenir impérissable à Nanterre, malgré de belles promesses lors de la présaison. Ainsi, en septembre 2019, il avait été élu dans le cinq majeur du traditionnel tournoi Espoirs d’Alençon, aux côtés de Pierre Truffert , Idrissa Ba, Alexandre Bondo et du MVP, Quentin Losser, vainqueur du trophée avec Champagne Basket.

La photo d’équipe des Espoirs de Nanterre avec plusieurs pros : Anthony Da Silva, Florian Fortas, Samuel Eyango-Dingo, William Gneze et bien sûr le duo Wembanyama – Mitchell

Plutôt discret avec les U21 de la JSF (6,5 points à 37%, 1,2 rebond et 2 passes décisives en 19 minutes de moyenne sur 13 matchs), où il a partagé le terrain à six reprises avec Victor Wembanyama, le Belge avait même pris la poudre d’escampette dès la trêve hivernale, filant lancer sa carrière pro chez lui, à Limbourg (2 matchs avant le confinement).

Déjà champion NBA 

Sauf que la suite des évènements a bien montré que le natif d’Ans était effectivement un prospect à suivre. Ensuite parti à UC Santa Barbara, il a explosé en NCAA, au point d’être drafté au deuxième tour par le Thunder en 2024. Champion NBA dès sa saison rookie (6,5 points, 1,9 rebond et 1,8 passe décisive), l’arrière du Thunder a lancé sur les chapeaux de roue son deuxième exercice dans l’Association.

Alors que les yeux de la planète basket étaient tournés vers Oklahoma City qui recevait Houston en ouverture de la saison, Ajay Mitchell a crevé l’écran en étant le facteur X de la belle victoire d’OKC (129-127) : 16 points à 6/12 (dont 3/6 à 3-points), 2 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en seulement 14 minutes.

Avec les compliments de SGA 

En sortie de banc, Ajay Mitchell a apporté une belle étincelle à des champions initialement en difficulté, notamment grâce à un 3+1 bascule au buzzer de la mi-temps. « Je suis plus à l’aise, j’ai de plus en plus de confiance de la part de mes coéquipiers et du staff. Je suis très excité pour cette saison », savoure-t-il.

De quoi lui attirer les compliments de son coach, Mark Daigneault, interrogé à son sujet en conférence de presse. « Il est arrivé avec confiance et agressivité, et c’est exactement ce dont nous avons besoin. Mais personne n’a été surpris par sa performance ce soir. »

Le MVP, Shai Gilgeous-Alexander a également eu des mots particulièrement encourageants à son égard. « Il fait les choses comme il faut. Il sait jouer, il est extrêmement agressif, il n’a pas peur des grands moments. Quand on assemble tout cela, on obtient généralement un bon joueur de basket. Ajay a été bon ce soir et il va continuer à progresser ! » Oui, les Espoirs de Nanterre peuvent désormais lui sembler bien loin…

roblackman
J'imagine une sélection belge avec Ajay Mitchell et Toumani Camara (Blazers) , sportif belge le mieux payé, depuis sa prolongation de contrat. De quoi former une belle équipe.
