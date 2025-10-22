Marc Owen Fodzo Dada (Nancy) a signé son match référence en pro, contre Limoges
Marc-Owen Fodzo Dada (1,90 m, 18 ans) s’est illustré samedi 18 octobre lors de la large victoire du SLUC Nancy contre le Limoges CSP (117-85). Le jeune meneur/arrière de 18 ans a livré sa prestation la plus aboutie au niveau professionnel avec 10 points, 7 rebonds et 5 passes décisives en seulement 17 minutes. Une performance pleine d’activité et de maturité qui confirme la progression du Francilien, passé par Challans avant de rejoindre Nancy.
Un match référence face à Limoges
Face à Limoges, Marc Owen Fodzo Dada a affiché une belle efficacité : 4/7 aux tirs dont 1/2 à 3-points, 5 passes décisives pour une seule balle perdue, et surtout 7 rebonds, un total impressionnant pour un joueur de son poste. S’il s’était déjà distingué avec 9 points en Coupe de France contre Saint-Quentin (défaite 102-72), cette fois, l’ancien joueur de Challans a marqué dans un contexte de victoire et avec une réelle influence sur le jeu.
Athlétique, rapide et très investi dans les deux moitiés du terrain, le Francilien a donné du rythme à la rencontre tout en affichant une maîtrise encourageante pour son âge.
En progrès constant depuis un an
Déjà performant la saison passée en Espoirs ELITE sous les couleurs du SLUC, Marc Owen Fodzo Dada poursuit une montée en puissance régulière. Cet été, il avait déjà montré ses qualités lors de la Coupe du monde U19 en Suisse, malgré un parcours raté des Bleuets.
Un profil complet à polir
Combo-guard au grand potentiel, long (envergure estimée à 2,10 m) et explosif, il se distingue par sa capacité à attaquer le cercle, à provoquer des fautes et à défendre fort sur l’homme. Le compte Scouting Lab a d’ailleurs salué sur X (Twitter) sa performance face à Limoges, soulignant son « efficacité, son énergie et son leadership ».
S’il doit encore gagner en régularité et en lecture du jeu, le jeune meneur apparaît de plus en plus comme un projet prometteur pour le basket français.
🇫🇷 Marc Owen Fodzo Dada (2006 | 6’3” Point Guard, 6’11” Wingspan) continues to impress with SLUC Nancy in the Betclic Élite, showing growth and maturity in his all-around game.
At just 18 years old, he had his best performance of the season against CSP Limoges, displaying… pic.twitter.com/6sfWEkDhx7
— Scouting lab (@scouting_lab) October 19, 2025
