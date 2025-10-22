Marc Owen Fodzo Dada (Nancy) a signé son match référence en pro, contre Limoges

Marc-Owen Fodzo Dada (1,90 m, 18 ans) s’est illustré samedi 18 octobre lors de la large victoire du SLUC Nancy contre le Limoges CSP (117-85). Le jeune meneur/arrière de 18 ans a livré sa prestation la plus aboutie au niveau professionnel avec 10 points, 7 rebonds et 5 passes décisives en seulement 17 minutes. Une performance pleine d’activité et de maturité qui confirme la progression du Francilien, passé par Challans avant de rejoindre Nancy.

Un match référence face à Limoges

Face à Limoges, Marc Owen Fodzo Dada a affiché une belle efficacité : 4/7 aux tirs dont 1/2 à 3-points, 5 passes décisives pour une seule balle perdue, et surtout 7 rebonds, un total impressionnant pour un joueur de son poste. S’il s’était déjà distingué avec 9 points en Coupe de France contre Saint-Quentin (défaite 102-72), cette fois, l’ancien joueur de Challans a marqué dans un contexte de victoire et avec une réelle influence sur le jeu.

Athlétique, rapide et très investi dans les deux moitiés du terrain, le Francilien a donné du rythme à la rencontre tout en affichant une maîtrise encourageante pour son âge.

En progrès constant depuis un an

Déjà performant la saison passée en Espoirs ELITE sous les couleurs du SLUC, Marc Owen Fodzo Dada poursuit une montée en puissance régulière. Cet été, il avait déjà montré ses qualités lors de la Coupe du monde U19 en Suisse, malgré un parcours raté des Bleuets.

Un profil complet à polir

Combo-guard au grand potentiel, long (envergure estimée à 2,10 m) et explosif, il se distingue par sa capacité à attaquer le cercle, à provoquer des fautes et à défendre fort sur l’homme. Le compte Scouting Lab a d’ailleurs salué sur X (Twitter) sa performance face à Limoges, soulignant son « efficacité, son énergie et son leadership ».

S’il doit encore gagner en régularité et en lecture du jeu, le jeune meneur apparaît de plus en plus comme un projet prometteur pour le basket français.