[Vidéo] Ousmane Dieng a reçu sa bague de champion NBA

NBA

Ousmane Dieng a reçu sa bague de champion NBA

NBA - Septième Français de l'histoire à avoir soulevé le trophée Larry O'Brien, Ousmane Dieng a reçu sa bague de champion la nuit dernière avec le Thunder d'Oklahoma City.
00h00
Ousmane Dieng a reçu sa bague de champion NBA

Ousmane Dieng avec ses coéquipiers du Thunder lors de la cérémonie du titre de champion NBA 2025

Crédit photo : Alonzo Adams-Imagn Images

Premier Français sacré champion NBA depuis Axel Toupane en 2021, septième tricolore au total, Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) a vécu un moment marquant la nuit dernière.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Ousmane Dieng.jpg
Ousmane DIENG
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 209 cm
Âge: 22 ans (21/05/2003)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Préparation
PTS
2
#312
REB
2
#215
PD
1
#217

En marge de la rencontre Oklahoma City – Houston, le Lot-et-Garonnais a reçu sa bague de champion. Un véritable bijou, évidemment personnalisé, de l’or blanc 14 carats, serti de plus de 800 pierres précieuses taillées à la main.

Malheureusement, alors qu’il a dû se contenter d’un rôle négligeable en playoffs (moins de 4 minutes de moyenne par match, sur seulement 9 apparitions), la quatrième saison NBA d’Ousmane Dieng a démarré dans la triste lignée des précédentes. Il a été le seul Thunder en DNP, non utilisé pendant les 58 minutes de cette soirée d’ouverture (victoire d’OKC en double prolongation, 125-124).

viking92
Ousmane Dieng semble parti pour une nouvelle saison galère. 0 minute alors qu'il y a des absents. Même l'extraordinaire rookie, drafté au 2nd tour, Brooks Barnhizer a eu le droit à 2 minutes de temps de jeu donc semble être devant Ousmane dans la rotation.
