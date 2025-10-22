[Vidéo] Ousmane Dieng a reçu sa bague de champion NBA

Premier Français sacré champion NBA depuis Axel Toupane en 2021, septième tricolore au total, Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) a vécu un moment marquant la nuit dernière.

PROFIL JOUEUR Ousmane DIENG Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 209 cm Âge: 22 ans (21/05/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / Préparation PTS 2 #312 REB 2 #215 PD 1 #217

En marge de la rencontre Oklahoma City – Houston, le Lot-et-Garonnais a reçu sa bague de champion. Un véritable bijou, évidemment personnalisé, de l’or blanc 14 carats, serti de plus de 800 pierres précieuses taillées à la main.

Malheureusement, alors qu’il a dû se contenter d’un rôle négligeable en playoffs (moins de 4 minutes de moyenne par match, sur seulement 9 apparitions), la quatrième saison NBA d’Ousmane Dieng a démarré dans la triste lignée des précédentes. Il a été le seul Thunder en DNP, non utilisé pendant les 58 minutes de cette soirée d’ouverture (victoire d’OKC en double prolongation, 125-124).