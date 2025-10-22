[Vidéo] Ousmane Dieng a reçu sa bague de champion NBA
Ousmane Dieng avec ses coéquipiers du Thunder lors de la cérémonie du titre de champion NBA 2025
Premier Français sacré champion NBA depuis Axel Toupane en 2021, septième tricolore au total, Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) a vécu un moment marquant la nuit dernière.
En marge de la rencontre Oklahoma City – Houston, le Lot-et-Garonnais a reçu sa bague de champion. Un véritable bijou, évidemment personnalisé, de l’or blanc 14 carats, serti de plus de 800 pierres précieuses taillées à la main.
Ous: NBA Champion 💍 pic.twitter.com/RcLPTQWNfQ
— OKC THUNDER (@okcthunder) October 21, 2025
Malheureusement, alors qu’il a dû se contenter d’un rôle négligeable en playoffs (moins de 4 minutes de moyenne par match, sur seulement 9 apparitions), la quatrième saison NBA d’Ousmane Dieng a démarré dans la triste lignée des précédentes. Il a été le seul Thunder en DNP, non utilisé pendant les 58 minutes de cette soirée d’ouverture (victoire d’OKC en double prolongation, 125-124).
Commentaires