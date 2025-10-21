Recherche
NBA

Record de 135 joueurs internationaux en NBA, la France deuxième mieux représentée juste derrière le Canada

NBA - L'internationalisation de la meilleure ligue au monde est de plus en plus concrète. Pour cette saison 2025/26, un quart des effectifs (135) seront des joueurs internationaux, pour 71 européens et 19 Français, soit trois records.
00h00
Record de 135 joueurs internationaux en NBA, la France deuxième mieux représentée juste derrière le Canada

Victor Wembanyama et Nikola Jokic devraient encore dominer les raquettes de NBA

Crédit photo : © Scott Wachter-Imagn Images

On savait la NBA dominée par les joueurs internationaux, qui ont raflé les sept derniers titres de MVP (Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic (x3), Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo (x2). Ce qui a un impact positif sur les joueurs du monde entier. Cette domination individuelle pousse forcément les scouts et recruteurs américains à aller chercher leur nouvelle pépite un peu partout dans le monde. Chaque année, de plus en plus arrivent en NBA et prennent la place de joueurs américains. Si bien que la NBA a même modifié son format du All-Star Game pour en faire un mini-tournoi “USA vs World”, puisque 16 internationaux actuels ont déjà été All-Stars. Pour cette saison 2025/26, la 80e de son histoire, plusieurs records ont été battus.

Des records dans tous les sens

Il y a en effet 135 joueurs internationaux sous contrat dans la ligue américaine lors de l’opening night de ce mardi 21 octobre. Soit… exactement un quart des effectifs totaux (540, soit 18 par équipe en comptant les two-way contracts). C’est la cinquième saison d’affilée avec au moins 120 joueurs internationaux, mais la première avec autant. Un communiqué de la NBA mettant en avant ces chiffres explique aussi que ces derniers viennent de 43 pays différents, ce qui représente un record. Jamais la NBA n’avait été aussi diverse dans les origines des joueurs. Il y en a au moins un dans chaque équipe, avec le plus haut total (10) pour les Atlanta Hawks de Zaccharie Risacher. Enfin, 71 de ces 135 joueurs sont Européens, de loin le continent le plus représenté derrière les Amériques.

Et bien sûr, la France est très bien placée dans ce classement. Avec ses 19 représentants (dont vous trouverez la liste ici), elle devance l’Australie (13), la Serbie (6) mais aussi ses voisins allemands (7) et britanniques (4). Et mieux encore, elle est en train de rattraper le Canada (23), qui a longtemps semblé intouchable dans ce classement. Il semble par contre difficile de les doubler. L’âge d’or des jeunes basketteurs français (au moins 4 draftés chaque année depuis 2022) pourrait être passé et sera difficile à reproduire lors de cette Draft 2026. Certains tricolores sont aussi susceptibles de quitter la ligue d’ici là. Cela reste donc un nombre à ne pas négliger, et à ne pas prendre pour acquis.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
jeildo
On voit quand même la domination des américains qui malgré 20 ans de stars européennes NBA pourvoit les 3/4 des joueurs de la ligue.
