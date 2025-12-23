Recherche
EuroLeague

Frank Ntilikina considéré comme « l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur défenseur d’EuroLeague » par un top scoreur de la compétition

EUROLEAGUE – Reconnu pour ses capacités défensives supérieures, Frank Ntilikina a reçu les louanges de l’un des meilleurs marqueurs d’Europe, qui le place très haut dans la discussion des meilleurs défenseurs actuels.
|
00h00
La défense de Frank Ntilikina continue de faire des ravages en EuroLeague.

Crédit photo : Olimpiacos BC, via X

Meilleur marqueur de Ligue Adriatique avec le Partizan Belgrade (24,1 points de moyenne) et 17e meilleur scoreur de la saison d’EuroLeague (14,8 points), Duane Washington Jr. a néanmoins dû faire face à de forts défenseurs avant de s’illustrer au cercle.

L’un d’entre eux l’a particulièrement marqué : le Français de l’Olympiakos Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans), qu’il considère comme « l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur défenseur d’EuroLeague » dans un entretien chez EuroInsiders.

« Il ne se laisse que rarement prendre de vitesse »

Ancien coéquipier du Français lorsque celui-ci était au Partizan, Duane Washington Jr. rencontre malgré tout beaucoup de problèmes à devancer Ntilikina lorsqu’il se retrouve au duel. « Il est aussi rapide que moi, aussi athlétique, mais avec des segments plus longs », se rappelle-t-il après s’y être confronté à l’entraînement mais aussi en match.

PROFIL JOUEUR
Frank NTILIKINA
Poste(s): Meneur / Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 27 ans (28/07/1998)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Esake
PTS
9,6
#60
REB
1,9
#128
PD
2,6
#45

Au-delà du physique, Washington Jr. souligne « la mobilité extrême » du ‘French Prince’, qui « ne se laisse que rarement prendre de vitesse. Il te colle en permanence quand tu as la balle, et au moment de tirer… Il peut te contrer ». Une belle reconnaissance pour celui donc les compétences défensives étaient très appréciées par la direction du Pirée au moment de le signer, en plus de son adresse globale (45,8%, dont 37,7% à 3-points au Partizan l’an dernier, 45,2% donc 36% à 3-points désormais à l’Olympiakos).

Arthur Puybertier
Commentaires

jamesnaysmith
Cool, s'il pouvait faire de même en EDF.
loki
C'est précisément ce qu'il faisait en EDF ;)
jamesnaysmith
EDF de hockey sur gazon ?
derniermot
Il a deux medailles olympiques dont acte, respect éternel, mais on peut pas dire qu'il brillait. Il n'arrivait pas à monter la balle et penait des vagues contre les équipes athlétiques
