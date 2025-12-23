Rémy Valin va faire appel après sa condamnation en première instance… et retrouve Denain sur le terrain

Rémy Valin n’entend pas en rester là sur le terrain judiciaire. Débouté en première instance dans le litige prud’homal qui l’oppose à ASC Denain Voltaire, l’ancien entraîneur a officialisé son intention de faire appel. Un dossier encore brûlant, alors même que Valin va retrouver Denain dès ce mardi 23 décembre, cette fois sur un parquet.

Un appel confirmé par communiqué

Par communiqué transmis par son avocat François Glévarec, Rémy Valin a confirmé vouloir contester le jugement rendu le 15 décembre par le Conseil de prud’hommes de Valenciennes.

« Monsieur Rémy Valin entend interjeter appel du jugement rendu dans le cadre du litige qui l’oppose au club de Denain Voltaire », précise le communiqué, ajoutant que l’ancien entraîneur souhaite « faire valoir ses droits, suite à la rupture de son contrat de travail d’entraîneur » devant la Cour d’appel de Douai.

Une première décision favorable au club nordiste

En première instance, la juridiction prud’homale avait reconnu la faute grave invoquée par Denain, déboutant Rémy Valin de ses demandes. Le président du club, Yohan Senez, avait alors salué une décision permettant « d’aller de l’avant », tout en rappelant la considération portée au travail effectué par l’entraîneur durant son passage dans le Nord.

Cette rupture était intervenue en fin de saison 2023-2024, dans un contexte de tensions internes, alors que l’entente avec le groupe de joueurs était devenue impossible et que Denain pointait à la 15e place de Pro B.

Un contexte particulier ce mardi 23 décembre

Au-delà du volet judiciaire, le calendrier réserve un symbole fort. Rémy Valin va en effet affronter Denain ce mardi 23 décembre, lui qui a depuis rebondi à Nantes. Un match forcément particulier, quelques jours seulement après l’annonce de son intention de faire appel.

De son côté, Denain a également tourné la page sportivement, en confiant son équipe à Ali Bouziane et en lançant un nouveau cycle après une saison 2023-2024 agitée.