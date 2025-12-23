Recherche
ELITE 2

Rémy Valin va faire appel après sa condamnation en première instance… et retrouve Denain sur le terrain

ELITE 2 - Rémy Valin a annoncé son intention d’interjeter appel du jugement prud’homal rendu en première instance face à Denain. Ironie du calendrier, l’entraîneur va retrouver l’ASC Denain Voltaire ce mardi 23 décembre, sur le plan sportif.
Résumé
Rémy Valin va faire appel après sa condamnation en première instance… et retrouve Denain sur le terrain

Rémy Valin retrouve Denain ce mardi 23 décembre, un club qu’il a quitté en 2024

Crédit photo : Cécile Thomas

Rémy Valin n’entend pas en rester là sur le terrain judiciaire. Débouté en première instance dans le litige prud’homal qui l’oppose à ASC Denain Voltaire, l’ancien entraîneur a officialisé son intention de faire appel. Un dossier encore brûlant, alors même que Valin va retrouver Denain dès ce mardi 23 décembre, cette fois sur un parquet.

Un appel confirmé par communiqué

Par communiqué transmis par son avocat François Glévarec, Rémy Valin a confirmé vouloir contester le jugement rendu le 15 décembre par le Conseil de prud’hommes de Valenciennes.

« Monsieur Rémy Valin entend interjeter appel du jugement rendu dans le cadre du litige qui l’oppose au club de Denain Voltaire », précise le communiqué, ajoutant que l’ancien entraîneur souhaite « faire valoir ses droits, suite à la rupture de son contrat de travail d’entraîneur » devant la Cour d’appel de Douai.

Une première décision favorable au club nordiste

En première instance, la juridiction prud’homale avait reconnu la faute grave invoquée par Denain, déboutant Rémy Valin de ses demandes. Le président du club, Yohan Senez, avait alors salué une décision permettant « d’aller de l’avant », tout en rappelant la considération portée au travail effectué par l’entraîneur durant son passage dans le Nord.

Cette rupture était intervenue en fin de saison 2023-2024, dans un contexte de tensions internes, alors que l’entente avec le groupe de joueurs était devenue impossible et que Denain pointait à la 15e place de Pro B.

Un contexte particulier ce mardi 23 décembre

Au-delà du volet judiciaire, le calendrier réserve un symbole fort. Rémy Valin va en effet affronter Denain ce mardi 23 décembre, lui qui a depuis rebondi à Nantes. Un match forcément particulier, quelques jours seulement après l’annonce de son intention de faire appel.

De son côté, Denain a également tourné la page sportivement, en confiant son équipe à Ali Bouziane et en lançant un nouveau cycle après une saison 2023-2024 agitée.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
