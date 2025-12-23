Un nouveau blessé à la JDA : Dijon privé d’une rotation extérieure

Coup dur pour la JDA Dijon Basket. Avant son prochain match de Betclic ELITE, ce mardi 23 décembre contre Le Portel, Dijon devra faire sans Robin Ducoté (1,93 m, 24 ans). L’arrière/ailier est forfait en raison d’une blessure au mollet, une absence qui vient réduire un peu plus les options extérieures du staff, malgré une dynamique collective positive.

Une absence qui pèse dans la rotation

Même s’il n’est pas titulaire, Robin Ducoté occupe un rôle important dans l’équilibre de la JDA Dijon. Utilisé en sortie de banc, le shooteur apportait de l’énergie et de la pression défensive, avec 5,6 points de moyenne en championnat cette saison.

Son forfait oblige Dijon à resserrer sa rotation sur les lignes arrière, dans un contexte où chaque minute compte, notamment pour maintenir l’intensité défensive affichée lors des deux dernières victoires.

PROFIL JOUEUR Robin DUCOTÉ Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 193 cm Âge: 24 ans (20/01/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 5,6 #141 REB 1,2 #179 PD 0,9 #141

Holston et Hrovat aptes, mais une gestion à prévoir

Si l’absence de Ducoté est actée, Dijon peut en revanche compter sur les retours de David Holston et Gregor Hrovat. Les deux joueurs se sont entraînés ce lundi et sont aptes pour défier l’ESSM, mais leur capacité à enchaîner reste une interrogation.

« On sait très bien qu’après une blessure, le premier match est souvent bon parce qu’il y a l’excitation de rejouer, mais je ne sais pas s’ils vont tenir le rythme », a commenté le coach Laurent Legname dans Le Bien Public.

Dans ce contexte, l’absence de Ducoté pourrait se faire sentir sur la durée, notamment si le staff doit ménager ses cadres.

Dijon veut rester fidèle à son identité

Malgré ce forfait, Dijon entend rester fidèle à ce qui a fait sa force récemment. L’accent est mis sur la défense et l’engagement collectif, une recette qui a permis aux Bourguignons de s’imposer à Saint-Quentin puis face à Nancy.

« Ce que j’ai apprécié surtout, c’est la continuité qu’il y a eue défensivement. On a été constant, agressifs et on a fait les efforts ensemble. Il faut garder cette identité défensive. »

Privée de Robin Ducoté, la JDA Dijon devra donc compenser par un effort collectif encore plus marqué pour continuer sur sa lancée. Entre-deux à 16h40 face au Portel.