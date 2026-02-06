L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé

Jock Landale a vécu des débuts de rêve avec les Atlanta Hawks vendredi, égalant son record personnel de 26 points dans une victoire serrée 121-119 face au Utah Jazz. L’Australien de 2,08m a connu un parcours pour le moins mouvementé avant de fouler les parquets de la State Farm Arena.

Initialement échangé de Memphis vers Utah dans le cadre du transfert de Jaren Jackson Jr., Landale a finalement été cédé aux Hawks contre des considérations financières. Une situation rocambolesque qu’il a racontée avec humour après la rencontre : « J’étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j’ai reçu un appel me disant : ‘Descends de ce foutu avion’ ».

Jock Landale on opting to drive to Atlanta from Memphis rather than fly, via @WilliamsLaurenL: "I kind of said, if I'm looking to play that next night, I want to get there as soon as possible. So I loaded up the truck and hit the road." https://t.co/aNTA0ELtD0 — Underdog NBA (@UnderdogNBA) February 6, 2026

Un impact immédiat malgré les circonstances

Face à l’indisponibilité d’Onyeka Okongwu (fracture dentaire), Landale a été directement propulsé dans le cinq de départ des Hawks. L’ancien joueur de Melbourne United a saisi sa chance avec brio, compilant 26 points à 10/14 aux tirs, 11 rebonds, 5 passes décisives et 4 contres. Ses 5 paniers à 3-points, dont un crucial dans le dernier quart-temps, constituent également un record personnel.

« L’option était de prendre l’avion ce matin ou de conduire hier soir. J’ai pensé que je viendrais ici, avoir une bonne nuit de sommeil, voir les gars, m’entraîner ce matin et juste m’acclimater », a expliqué l’Australien, qui a parcouru 630 kilomètres en voiture depuis Memphis pour rejoindre Atlanta.

La victoire a été arrachée grâce à Nickeil Alexander-Walker, auteur du panier de la gagne à 1,3 secondes de la fin. Jalen Johnson a également brillé avec son 10e triple-double de la saison (22 points, 16 rebonds, 15 passes). Du côté d’Utah, Isaiah Collier a établi un nouveau record personnel avec 25 points, 7 rebonds et 11 passes en 48 minutes de jeu.

Cette performance remarquable de Landale intervient dans un contexte de reconstruction pour les Hawks, qui ont également acquis Jonathan Kuminga, Buddy Hield et Gabe Vincent avant la trade deadline. L’Australien retrouve son compatriote Dyson Daniels à Atlanta, promettant une belle alchimie entre les deux internationaux des Boomers pour la suite de la saison.