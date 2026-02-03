NBA Trade Deadline : Jaren Jackson Jr. échangé au Jazz dans un transfert à 7 joueurs

Les Memphis Grizzlies ont officialisé l’échange de leur All-Star Jaren Jackson Jr. vers le Jazz dans le cadre d’un transfert spectaculaire à sept joueurs, selon les sources d’ESPN. Cette transaction majeure, conclue deux jours avant la trade deadline, marque un tournant décisif pour les deux franchises.

Memphis récupère Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang ainsi que trois premiers choix de draft. En plus de Jackson Jr., les Grizzlies ont également envoyé John Konchar, Jock Landale et Vince Williams Jr. au Jazz.

Une reconstruction totale pour Memphis

Cette transaction est le symbole d’une reconstruction complète pour les Grizzlies, qui accumulent désormais 13 choix du de draft pour les sept prochaines saisons – le plus grand nombre de la NBA à égalité avec les Nets et le Thunder. L’échange génère également une exception commerciale record de 28,8 millions de dollars, la plus importante de l’histoire de la NBA selon Bobby Marks d’ESPN.

BREAKING: The Memphis Grizzlies are trading star forward Jaren Jackson Jr., John Konchar, Jock Landale and Vince Williams Jr. to the Utah Jazz for Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang and three future first-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/ax6oQpZx0S — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026

Jackson Jr., âgé de 26 ans, double All-Star, a remporté le titre de Défenseur de l’Année NBA en 2022-2023. Il lui reste trois années sur son contrat de cinq ans et 205 millions de dollars, incluant une option joueur pour la saison 2029-2030. Cette saison, l’ailier-fort de 2,08m affiche des moyennes de 19,2 points, 5,8 rebonds et 1,5 contre en 45 matchs.

Un renfort de taille pour Utah

Le Jazz (15-35) mise sur Jackson Jr. pour renforcer sa ligne d’attaque aux côtés de Walker Kessler, Kyle Filipowski et potentiellement Lauri Markkanen. La star finlandaise, huitième meilleur marqueur de la ligue cette saison, était largement évoquée dans les rumeurs d’échanges mais pourrait finalement former un duo redoutable avec Jackson Jr.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de reconstruction du Jazz, qui dispose désormais d’un noyau prometteur avec le meneur de troisième année Keyonte George, la recrue Ace Bailey et maintenant Jackson Jr. pour structurer l’avenir de la franchise.