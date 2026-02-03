Insuffisamment remis, Yoan Makoundou reste indisponible pour Monaco à Kaunas

Absent depuis plus d’un mois, et sa blessure à la hanche, Yoan Makoundou (2,07 m, 25 ans) se rapproche petit à petit du retour à la compétition avec Monaco. L’international français, qui avait d’ailleurs été intégré au groupe en déplacement à Kaunas pour y affronter le Zalgiris ce mardi soir, n’a pas pu y tenir sa place sur le terrain, comme annoncé sur EuroLeague TV.

Yoan Makoundou: Still unable to go More Details 👉 https://t.co/wl9Gs7TgLT — RotoWire EuroLeague (@RotoWireEuro) February 3, 2026

Daniel Theis, seul pivot disponible

Sorti blessé lors de son retour à Cholet le 23 décembre dernier, Yoan Makoundou n’a plus rejoué depuis, pour soigner sa hanche douloureuse. Le staff monégasque, qui veut se montrer très précautionneux, devait rendre un verdict en « décision de dernière minute » quant à sa capacité à tenir sa place en Lituanie. Une décision finalement défavorable donc à sa participation à la rencontre à Kaunas.

Comme il pouvait le craindre, Monaco devait donc composer avec une raquette décimée en ce début de double week d’EuroLeague. Le forfait de Makoundou s’ajoute à celui de Kevarrius Hayes (2,06 m, 28 ans), qui pourrait d’ailleurs manquer plusieurs semaines de compétition après une blessure à la pommette face à Bologne vendredi dernier. Vassilis Spanoulis doit donc composer avec un seul pivot « de métier » : Daniel Theis, lui-même peu épargné par les pépins physiques. De l’ingéniosité est plus que jamais demandée à l’entraîneur grec, la solution la plus évidente étant un glissement de Nikola Mirotic au poste 5 pour épauler l’Allemand.