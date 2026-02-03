Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Insuffisamment remis, Yoan Makoundou reste indisponible pour Monaco à Kaunas

EUROLEAGUE - Alors que l'international français avait fait le déplacement à Zalgiris avec ses coéquipiers, Yoan Makoundou était toujours forfait ce mardi soir pour la 26e journée d'EuroLeague. La Roca Team ne pouvait donc compter que sur un seul intérieur de métier en Lituanie.
|
00h00
Résumé
Écouter
Insuffisamment remis, Yoan Makoundou reste indisponible pour Monaco à Kaunas

Yoan Makoundou reste forfait pour Monaco face à Kaunas.

Crédit photo : Miko Missana

Absent depuis plus d’un mois, et sa blessure à la hanche, Yoan Makoundou (2,07 m, 25 ans) se rapproche petit à petit du retour à la compétition avec Monaco. L’international français, qui avait d’ailleurs été intégré au groupe en déplacement à Kaunas pour y affronter le Zalgiris ce mardi soir, n’a pas pu y tenir sa place sur le terrain, comme annoncé sur EuroLeague TV.

LIRE AUSSI

Daniel Theis, seul pivot disponible

Sorti blessé lors de son retour à Cholet le 23 décembre dernier, Yoan Makoundou n’a plus rejoué depuis, pour soigner sa hanche douloureuse. Le staff monégasque, qui veut se montrer très précautionneux, devait rendre un verdict en « décision de dernière minute » quant à sa capacité à tenir sa place en Lituanie. Une décision finalement défavorable donc à sa participation à la rencontre à Kaunas.

Comme il pouvait le craindre, Monaco devait donc composer avec une raquette décimée en ce début de double week d’EuroLeague. Le forfait de Makoundou s’ajoute à celui de Kevarrius Hayes (2,06 m, 28 ans), qui pourrait d’ailleurs manquer plusieurs semaines de compétition après une blessure à la pommette face à Bologne vendredi dernier. Vassilis Spanoulis doit donc composer avec un seul pivot « de métier » : Daniel Theis, lui-même peu épargné par les pépins physiques. De l’ingéniosité est plus que jamais demandée à l’entraîneur grec, la solution la plus évidente étant un glissement de Nikola Mirotic au poste 5 pour épauler l’Allemand.

 

Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
EuroLeague
00h00Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »
EuroLeague
00h00Patty Mills va-t-il bientôt signer en EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre
EuroLeague
00h00ITW Nando De Colo : « À l’ASVEL, il n’y avait pas d’objectif bien défini »
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
Noa Essengue tente de contrer Hugo Gonzales à l'ANGT 2024, à Berlin
EuroLeague
00h00L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT
EuroLeague
00h00Monaco sous tension : les déclarations de Vassilis Spanoulis agacent Laurent Sciarra
En 2020-2021, Mathias Lessort jouait à Monaco pour seulement 250 000 euros la saison
Betclic ELITE
00h00Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom
Frédéric Fauthoux regrette que la JL Bourg soit contrainte de jouer à Boulazac ce vendredi soir, deux jours après un match d'EuroCup
Betclic ELITE
00h00Frédéric Fauthoux en colère contre le calendrier LNB : « Les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu’on fait »
Killian Hayes fait partie des meilleurs joueurs de la saison de G-League
G League
00h00Killian Hayes égale son record de passes de la saison
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
NBA
00h00« C’est un choix d’entreprise » : First Team revient sur le transfert de James Harden
Rudy Gobert face à RJ Barrett et les Toronto Raptors, avec Minnesota
NBA
00h00Soirée NBA : Rudy Gobert en patron, Diawara s’installe, Raynaud et Batum discrets
NBA
00h00Mark Daigneault salue le professionnalisme d’Ousmane Dieng après son départ d’OKC
Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives.
NBA
00h00Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden
Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points et 14 rebonds.
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli
Boston a infligé un run dévastateur de 18-3 pour creuser l'écart à 67-48.
NBA
00h00Privés de Jaylen Brown, les Boston Celtics font tomber les Houston Rockets
Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.
NBA
00h00Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets
Le Letton de 30 ans affiche des moyennes de 17,1 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes cette saison, avec un pourcentage de 36% à 3-points.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Kristaps Porzingis rejoint les Warriors contre Jonathan Kuminga et Buddy Hield
Limité à 16,8 minutes de temps de jeu par match, il tourne à seulement 6,6 points, 2,0 rebonds et 1,7 passes avec 38,5% d'adresse au tir.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Jared McCain transféré au Thunder
1 / 0