Fin de travaux pour Chudier Bile au HTV

Arrivé il y a un mois pour pallier l’absence de Jito Kok, l’international sud-soudanais Chudier Bile (2,00 m, 27 ans) quitte Hyères-Toulon avec le sentiment du devoir accompli. En seulement quatre rencontres, l’intérieur a prouvé qu’il était bien plus qu’un simple remplaçant médical.

Recruté pour densifier une raquette orpheline de son pivot néerlandais, l’ancien étudiant de Northwestern State n’a pas eu besoin de temps d’adaptation. Pour sa première expérience en France, celui qui devait « redonner du souffle » au secteur intérieur du HTV a parfaitement rempli sa mission.

Un impact immédiat sur les résultats

Si l’apport d’un pigiste se mesure parfois aux statistiques, il se juge surtout au bilan collectif. Sur ce point, le passage de Bile est une réussite : avec lui, le HTV a remporté trois de ses quatre matchs. Son énergie communicative et sa combativité ont permis au club sudiste de stabiliser sa défense et de trouver une nouvelle verticalité.

PROFIL JOUEUR Chudier BILE Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 200 cm Âge: 27 ans (07/07/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 10,5 #67 REB 3,8 #70 PD 1 #169

Les chiffres de son passage

En 17 minutes de jeu en moyenne, l’international sud-soudanais a affiché une bonne efficacité, se montrant précieux des deux côtés du terrain :

Points : 10,5

Rebonds : 3,8

Passe : 1

1 Contres : 1,3

Évaluation : 12,8

Passes décisives : 1

« Engagé et combatif, il a apporté son énergie et son impact au collectif », a souligné le club dans son communiqué officiel.

Clap de fin

Alors que Jito Kok s’apprête à reprendre sa place, Chudier Bile s’en va avec les honneurs. Le club a tenu à saluer l’investissement d’un joueur qui, en l’espace de quelques semaines, est devenu un élément solide de la bonne dynamique actuelle.

Le public toulonnais gardera le souvenir d’un pigiste qui a fait le job, dont le profil d’intérieur fuyant et le sens du sacrifice ont été cruciaux pour aider le HTV. Il quitte le club toulonnais en ayant contribué à l’emmener à la 8e place d’Élite 2. Une première expérience réussie dans l’Hexagone qui pourrait donner des idées à d’autres clubs français de le recruter.