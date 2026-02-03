Bourreau de Chalon et Cholet en BCL, cet ancien Top 20 de Draft NBA quitte la Joventut Badalone

La Joventut Badalone et l’ailier américain Sam Dekker (2,03 m, 31 ans) ont annoncé, ce mardi 3 février 2026, avoir trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration. En proie à des problèmes physiques récurrents à l’épaule, le joueur rentre aux États-Unis pour se faire opérer. C’est une page qui se tourne pour la Penya. Dekker était en effet arrivé au club il y a quasiment deux ans, à l’été 2024, en provenance des London Lions.

Le natif du Wisconsin a débuté sa carrière professionnelle en restant quatre ans dans l’écosystème NBA mais sans jamais s’imposer nulle part (Clippers, Rockets, Cavaliers, Wizards, Raptors), lui qui était pourtant n°18 d’une Draft 2015 qui a vu beaucoup de joueurs décevoir. Ce n’était que la troisième fois de sa carrière qu’il restait au moins deux saisons dans la même équipe.

🟢⚫️ Comunicat Oficial: Sam Dekker El Club Joventut Badalona i Sam Dekker han arribat a un acord per a la rescissió del contracte que unia ambdues parts fins al final de temporada, valorant com a millor opció l’operació al seu país per solucionar les molèsties que arrossega a… pic.twitter.com/Dn2D40ETgc — Club Joventut Badalona (@Penya1930) February 3, 2026

« Je n’étais que l’ombre de moi-même »…

Le contrat de Sam Dekker courait normalement jusqu’à la fin de la saison actuelle. Cette décision de le rompre, prise d’un commun accord, est avant tout motivée par des raisons médicales. Depuis quelque temps, il souffrait de douleurs persistantes à l’épaule gauche. Une probable explication à sa chute statistique en Liga Endesa (de 12,7 points de moyenne la saison dernière, à 4,6 cette saison). Il ne jouait plus qu’entre 6 et 9 minutes lors de ses derniers matchs dans le championnat espagnol.

« Cette épaule m’a parfois donné l’impression de n’être que l’ombre de moi-même » a-t-il exprimé sur ses réseaux sociaux. Après évaluation de la situation, les deux parties ont considéré que la meilleure option était que le joueur puisse subir une intervention chirurgicale dans son pays d’origine, afin de résoudre définitivement ces problèmes physiques.

…Sauf contre Cholet et Chalon

Pendant ses quatre mois de jeu avec une saison en vrac, Dekker a toutefois trouvé l’occasion de performer contre des clubs français. Aligné en BCL, l’ailier physique et shooteur a en effet sorti ses deux meilleurs matchs de la saison… contre Cholet puis Chalon. 13 points et 7 rebonds (pour 16 d’évaluation) contre les Choletais lors du match d’ouverture, puis 10 points et 5 rebonds (en 18 minutes) lors de la débandade des Chalonnais en Espagne, qui avaient encaissé un écart de 32 points. À ce moment-là, Dekker n’était pourtant plus apparu sur la scène européenne depuis quasiment trois mois à cause de sa blessure. Il aura été l’un des bourreaux des clubs français en BCL.

Son dernier message aux fans badalonais est parlant : « Je suis impatient de me concentrer sur ma guérison… Physiquement, c’était évidemment frustrant ; mais mentalement, j’étais épuisé. C’est malheureusement le lot des athlètes, et je serai bientôt de retour sur le terrain, mais c’est douloureux de savoir qu’on ne répond pas aux attentes. Encore une fois, je suis désolé pour cela. J’espère que vous garderez tous de bons souvenirs de mon passage ici, je sais que ce sera mon cas. »