L’Élan Chalon prend complètement l’eau à Badalone

Retour sur terre pour l’Élan Chalon. Après leur excellente phase de poules en BCL (5 victoires pour 1 défaite) et un play-in maîtrisé contre Promitheas (+15 et +10), l’équipe a subi une lourde défaite pour la première fois de sa saison européenne. Il faut dire que la Joventut Badalone est un énorme morceau, qui jouait l’EuroCup les années précédentes. Et qui contient des très gros noms comme Ricky Rubio, Ante Tomic ou Sam Dekker. Sur le papier, il n’y a pas photo, même si l’Élan a été capable de belles surprises cette saison, comme contre l’Alba Berlin. Cette fois cependant, il n’y a rien eu de tout cela. Le score final est sans appel : 107-75.

Sur le parquet d’une équipe invaincue jusque là en BCL, les Chalonnais ont souffert dans à peu près tous les secteurs. Il y a notamment eu un gros déficit de taille. Avec seulement deux joueurs au-delà des 2,03 m contre… six en face, il était difficile de rivaliser dans la raquette. D’où la bataille des rebonds perdue 40 à 28. Le jeune Michael Ruzic a fait son meilleur match en BCL (14 points), tandis que le géant Ante Tomic a servi de tour de contrôle pour son équipe (4 points, 4 rebonds, 7 passes décisives). À l’extérieur, l’ex-dijonnais Cameron Hunt (22 points) et Ricky Rubio (14 points) se sont régalés.

Tentatives infructueuses

À Chalon, seul joueur aux mensurations de pivot, la recrue Grant Golden a marqué 12 points et pris 7 rebonds, mais n’a pas brillé par sa défense. Justyn Mutts s’en sort en revanche logiquement avec la meilleure marque (16) et évaluation (19) de l’équipe. Mais les habituels leaders Jeremiah Hill et Lionel Gaudoux sont passés à côté (respectivement 1/9 et 1/7 aux tirs).

Les Bourguignons ont tenté via quelques interceptions (10) de relancer la machine, mais voyaient à chaque fois leurs espoirs douchés dans la foulée par un panier rapide des Espagnols. Malgré quelques sursauts offensifs, l’Élan n’a jamais réussi à stabiliser sa défense, encaissant un écart qui s’est creusé inexorablement tout au long de la partie. Au bout d’un moment, le match a tourné à la déconfiture. Dans le dernier quart-temps notamment, le ballon allait d’un panier à l’autre, avec beaucoup de pertes de balle et de contre-attaques dues à une intensité en baisse.

Une première défaite dans cette deuxième phase pour l’instant sans conséquence. Il sera difficile de sortir l’un des deux cadors du groupe, Badalone et l’Unicaja Malaga. Les hommes d’Elric Delord tenteront de se relancer en Betclic ÉLITE samedi à domicile contre Cholet, et mardi prochain en BCL face à Wurtzbourg. Quant à Badalone, ils deviennent la deuxième équipe de l’histoire à commencer une campagne de BCL par 7 victoires consécutives.