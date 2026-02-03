Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Adversaire de Chalon avec Malaga en BCL, l’entraîneur Ibon Navarro intéresserait un cador d’EuroLeague

BCL - Alors que l'Unicaja Malaga reçoit l'Élan Chalon ce mardi (20h30), l'entraîneur des Andalous Ibon Navarro susciterait les convoitises d'un géant d'EuroLeague en vue de la saison prochaine, pour ouvrir un nouveau cycle.
|
00h00
Résumé
Écouter
Adversaire de Chalon avec Malaga en BCL, l’entraîneur Ibon Navarro intéresserait un cador d’EuroLeague

Entraîneur de Killian Tillie à Malaga, Ibon Navarro intéresse en EuroLeague.

Crédit photo : FIBA

Champion de Basketball Champions League et toujours en course à sa propre succession, l’Unicaja Malaga reçoit l’Élan Chalon ce mardi soir (20h30) dans un contexte de rumeurs autour de son entraîneur, Ibon Navarro. Selon nos confrères de Eurodevotion, le technicien espagnol serait sur les tablettes du Bayern Munich en vue de la saison prochaine. Le club allemand se projette déjà vers l’avenir après la fin de collaboration avec Gordon Herbert en cours de saison, et verrait en lui un digne initiateur d’un nouveau cycle.

LIRE AUSSI

 

Entraîneur à succès avec Malaga

Ibon Navarro a démarré sa carrière d’entraîneur principal en 2014, avant de diriger plusieurs clubs de renom comme Baskonia, Manresa, Murcie, Andorre et bien sûr Malaga, depuis 2022. Sur le banc de l’Unicaja en février 2022, Ibon Navarro a donné une autre dimension au club en lui faisant remporter plusieurs trophées majeurs. Son bilan est tout simplement impressionnant : 2 Coupes Intercontinentales, 2 titres de Basketball Champions League, 2 victoires en Copa del Rey et une SuperCoupe. Le tout en trois saisons seulement.

LIRE AUSSI

Ses idées de jeu, qui semblent porter leurs fruits, auraient donc piqué l’intérêt du Bayern Munich. Le géant allemand traverse une période de transition difficile après le remerciement de Gordon Herbert, confiant son banc à Svetislav Pesic jusqu’à la fin de saison. Selon nos confrères, les Bavarois auraient proposés trois ans de contrat à Navarro, et inclut une clause de rachat de 300 000 euros destinée à libérer l’entraîneur de 50 ans de ses obligations en Andalousie.

Cette proposition pourrait représenter l’occasion rêvée pour Ibon Navarro de retrouver l’EuroLeague en tant qu’entraîneur principal, lui qui aurait intéressé le Zalgiris Kaunas et le FC Barcelone dernièrement. L’Unicaja Malaga aura évidemment le dernier mot, quant à la libération de Navarro de son engagement contractuel. Reste désormais à voir si ces bruits de couloir auront une quelconque influence sur le club, alors que les échéances européennes se font de plus en plus importantes

LIRE AUSSI
Unicaja
Unicaja
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
EuroLeague
00h00Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »
EuroLeague
00h00Patty Mills va-t-il bientôt signer en EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre
EuroLeague
00h00ITW Nando De Colo : « À l’ASVEL, il n’y avait pas d’objectif bien défini »
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
Noa Essengue tente de contrer Hugo Gonzales à l'ANGT 2024, à Berlin
EuroLeague
00h00L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT
EuroLeague
00h00Monaco sous tension : les déclarations de Vassilis Spanoulis agacent Laurent Sciarra
En 2020-2021, Mathias Lessort jouait à Monaco pour seulement 250 000 euros la saison
Betclic ELITE
00h00Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom
Frédéric Fauthoux regrette que la JL Bourg soit contrainte de jouer à Boulazac ce vendredi soir, deux jours après un match d'EuroCup
Betclic ELITE
00h00Frédéric Fauthoux en colère contre le calendrier LNB : « Les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu’on fait »
Killian Hayes fait partie des meilleurs joueurs de la saison de G-League
G League
00h00Killian Hayes égale son record de passes de la saison
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
NBA
00h00« C’est un choix d’entreprise » : First Team revient sur le transfert de James Harden
Rudy Gobert face à RJ Barrett et les Toronto Raptors, avec Minnesota
NBA
00h00Soirée NBA : Rudy Gobert en patron, Diawara s’installe, Raynaud et Batum discrets
NBA
00h00Mark Daigneault salue le professionnalisme d’Ousmane Dieng après son départ d’OKC
Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives.
NBA
00h00Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden
Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points et 14 rebonds.
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli
Boston a infligé un run dévastateur de 18-3 pour creuser l'écart à 67-48.
NBA
00h00Privés de Jaylen Brown, les Boston Celtics font tomber les Houston Rockets
Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.
NBA
00h00Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets
Le Letton de 30 ans affiche des moyennes de 17,1 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes cette saison, avec un pourcentage de 36% à 3-points.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Kristaps Porzingis rejoint les Warriors contre Jonathan Kuminga et Buddy Hield
Limité à 16,8 minutes de temps de jeu par match, il tourne à seulement 6,6 points, 2,0 rebonds et 1,7 passes avec 38,5% d'adresse au tir.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Jared McCain transféré au Thunder
1 / 0