Adversaire de Chalon avec Malaga en BCL, l’entraîneur Ibon Navarro intéresserait un cador d’EuroLeague

Champion de Basketball Champions League et toujours en course à sa propre succession, l’Unicaja Malaga reçoit l’Élan Chalon ce mardi soir (20h30) dans un contexte de rumeurs autour de son entraîneur, Ibon Navarro. Selon nos confrères de Eurodevotion, le technicien espagnol serait sur les tablettes du Bayern Munich en vue de la saison prochaine. Le club allemand se projette déjà vers l’avenir après la fin de collaboration avec Gordon Herbert en cours de saison, et verrait en lui un digne initiateur d’un nouveau cycle.

Entraîneur à succès avec Malaga

Ibon Navarro a démarré sa carrière d’entraîneur principal en 2014, avant de diriger plusieurs clubs de renom comme Baskonia, Manresa, Murcie, Andorre et bien sûr Malaga, depuis 2022. Sur le banc de l’Unicaja en février 2022, Ibon Navarro a donné une autre dimension au club en lui faisant remporter plusieurs trophées majeurs. Son bilan est tout simplement impressionnant : 2 Coupes Intercontinentales, 2 titres de Basketball Champions League, 2 victoires en Copa del Rey et une SuperCoupe. Le tout en trois saisons seulement.

Ses idées de jeu, qui semblent porter leurs fruits, auraient donc piqué l’intérêt du Bayern Munich. Le géant allemand traverse une période de transition difficile après le remerciement de Gordon Herbert, confiant son banc à Svetislav Pesic jusqu’à la fin de saison. Selon nos confrères, les Bavarois auraient proposés trois ans de contrat à Navarro, et inclut une clause de rachat de 300 000 euros destinée à libérer l’entraîneur de 50 ans de ses obligations en Andalousie.

Cette proposition pourrait représenter l’occasion rêvée pour Ibon Navarro de retrouver l’EuroLeague en tant qu’entraîneur principal, lui qui aurait intéressé le Zalgiris Kaunas et le FC Barcelone dernièrement. L’Unicaja Malaga aura évidemment le dernier mot, quant à la libération de Navarro de son engagement contractuel. Reste désormais à voir si ces bruits de couloir auront une quelconque influence sur le club, alors que les échéances européennes se font de plus en plus importantes