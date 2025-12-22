Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Svetislav Pesic rappelé en urgence au Bayern Munich, dans un contexte très particulier

EuroLeague - Svetislav Pesic fait son retour au Bayern Munich pour terminer la saison, quelques jours après le limogeage de Gordon Herbert. Une arrivée en catastrophe, dans un club où son fils Marko occupe encore un rôle directionnel jusqu’à la fin de l’année 2025.
|
00h00
Résumé
Écouter
Svetislav Pesic rappelé en urgence au Bayern Munich, dans un contexte très particulier

Svetislav Pesic retrouve un poste, celui de coach du Bayern Munich

Crédit photo : Julie Dumélié

Svetislav Pesic n’aura pas mis longtemps à retrouver un banc. Libre depuis son départ de la sélection serbe à l’issue de l’EuroBasket 2025, le technicien de 76 ans a été nommé entraîneur principal du Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison. Une décision prise dans l’urgence par le club bavarois, en pleine crise de résultats en EuroLeague, et qui présente une ironie de l’histoire certaine.

Un retour express pour éteindre l’incendie bavarois

Le Bayern Munich a officialisé ce lundi la nomination de Svetislav Pesic comme nouvel entraîneur principal jusqu’à la fin de l’exercice. Le Serbe succède à Gordon Herbert, remercié avec effet immédiat après une série noire historique en EuroLeague.

LIRE AUSSI

Déjà passé par Munich entre 2012 et 2016, Pesic connaît parfaitement la maison. Il y avait notamment remporté le premier titre de champion d’Allemagne de l’histoire moderne du club en 2014. Un passé qui a pesé lourd dans la balance au moment de faire un choix rapide, alors que le Bayern devait réagir sans délai.

Ironie du sort après la Coupe du monde 2023

Le clin d’œil est saisissant. En finale de la Coupe du monde 2023, Pesic s’était incliné avec la Serbie face à l’Allemagne dirigée… par Gordon Herbert. Un peu plus de deux ans plus tard, le Serbe prend la place du Canadien sur le banc munichois, dans un contexte moins prestigieux que celui des grandes compétitions internationales.

Depuis, Pesic avait conduit la Serbie à une médaille de bronze olympique à Paris en 2024 – en battant l’Allemagne de… Gordon Herbert sur la petite finale – avant de quitter ses fonctions à l’issue de l’EuroBasket 2025. Le voilà désormais chargé de relancer un Bayern en perte de repères, malgré un effectif ambitieux renforcé récemment par l’arrivée de Spencer Dinwiddie.

Un club toujours marqué par l’influence Pesic

Ce retour s’inscrit aussi dans un contexte institutionnel particulier. Le fils de l’entraîneur, Marko Pesic, occupe toujours un poste directionnel au Bayern jusqu’à la fin de l’année 2025, avant une transition prévue début 2026. Une situation qui ne manquera pas d’alimenter les discussions, même si le club insiste sur une gouvernance désormais élargie autour de Dragan Tarlac et Adrian Sarmiento.

Sur le terrain, plusieurs cadres de l’effectif connaissent déjà Pesic, à l’image de Vladimir Lucic (2,04 m, 36 ans) ou Stefan Jovic (1,98 m, 35 ans), qu’il a dirigés en sélection serbe. Un facteur censé faciliter une prise en main immédiate.

Un premier test immédiat en EuroLeague

A peine présenté à ses joueurs, Svetislav Pesic sera déjà attendu au tournant. Le Bayern Munich reçoit dès ce mardi le leader de l’EuroLeague, l’Hapoël Tel-Aviv, dans sa nouvelle salle du SAP Garden. Une entrée en matière délicate pour un coach appelé en urgence, mais rompu à ce genre de situations.

Reste à savoir si l’expérience et l’aura de Pesic suffiront à remettre le Bayern sur de meilleurs rails, dans une saison qui s’éloigne déjà de ses ambitions initiales.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Gavin Ware (Limoges) suspendu contre Le Mans mardi ? Réponse le jour du match…
Le match entre la JL Bourg et l'Elan Chalon s'est révélé accroché, mais aussi très tendu
Betclic ELITE
00h00JL Bourg – Elan Chalon : un derby tendu suivi d’une communication acerbe
L'ESSM Le Portel se voit retirer sa seule victoire au classement
Betclic ELITE
00h00L’ESSM Le Portel se voit retirer une victoire par la DNCCG
Svetislav Pesic retrouve un poste, celui de coach du Bayern Munich
EuroLeague
00h00Svetislav Pesic rappelé en urgence au Bayern Munich, dans un contexte très particulier
Betclic ELITE
00h00Jamuni McNeace ne rejouera pas pour Cholet avant 2026
Betclic ELITE
00h00Pedro Nuno Monteiro s’est éloigné de Saint-Quentin pour la fin d’année
La Boulangère Wonderligue
00h00Marine Debaut quitte déjà Angers, un deuxième départ en vue à l’UFAB…
Liga Endesa
00h006% de moyenne aux shoots en Liga Endesa : Xavier Castañeda exfiltré par Malaga vers un autre club espagnol
Malcolm Cazalon a marqué 19 points ce dimanche, pour son retour au jeu
À l’étranger
00h00Malcolm Cazalon relancé à Denizli : un record de points après un mois sans jouer
Timothé Luwawu-Cabarrot assiste au buzzer beater de Markus Howard
Liga Endesa
00h00Baskonia plante un buzzer-beater à Malaga, Timothé Luwawu-Cabarrot encore à 20 points face à Killian Tillie
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert a passé le cap des 10 000 rebonds !
NBA
00h00Gobert entre dans l’histoire, Raynaud confirme, Traoré s’affirme
Victor Wembanyama avec les Metropolitans 92 en 2022-2023
Betclic ELITE
00h00Le maire de Boulogne-Billancourt visé par une enquête sur le transfert de Wembanyama aux Metropolitans 92
Victor Wembanyama a dominé la raquette des Wizards ce dimanche
NBA
00h00Victor Wembanyama domine encore Washington : 14 points et 12 rebonds en 22 minutes
NBA
00h00Alexandre Sarr, Noah Penda et Maxime Raynaud en double-double, Tidjane Salaün responsabilisé à Charlotte
NBA
00h00Record de points égalé et premier double-double en NBA pour Noah Penda !
NBA
00h00100 matchs NBA consécutifs avec un contre : Victor Wembanyama intègre un cercle très fermé !
NM1
00h00Ja Morant et les Metropolitans, l’improbable union : la superstar NBA investit à Levallois !
Betclic ELITE
00h00Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach
NBA
00h00Nikola Jokic bat le record historique de passes décisives pour un pivot NBA
NBA
00h00Charlotte égale un record NBA historique avec 18 tirs à 3-points en une mi-temps
1 / 0