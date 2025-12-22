Svetislav Pesic rappelé en urgence au Bayern Munich, dans un contexte très particulier

Svetislav Pesic n’aura pas mis longtemps à retrouver un banc. Libre depuis son départ de la sélection serbe à l’issue de l’EuroBasket 2025, le technicien de 76 ans a été nommé entraîneur principal du Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison. Une décision prise dans l’urgence par le club bavarois, en pleine crise de résultats en EuroLeague, et qui présente une ironie de l’histoire certaine.

Un retour express pour éteindre l’incendie bavarois

Le Bayern Munich a officialisé ce lundi la nomination de Svetislav Pesic comme nouvel entraîneur principal jusqu’à la fin de l’exercice. Le Serbe succède à Gordon Herbert, remercié avec effet immédiat après une série noire historique en EuroLeague.

Déjà passé par Munich entre 2012 et 2016, Pesic connaît parfaitement la maison. Il y avait notamment remporté le premier titre de champion d’Allemagne de l’histoire moderne du club en 2014. Un passé qui a pesé lourd dans la balance au moment de faire un choix rapide, alors que le Bayern devait réagir sans délai.

Ironie du sort après la Coupe du monde 2023

Le clin d’œil est saisissant. En finale de la Coupe du monde 2023, Pesic s’était incliné avec la Serbie face à l’Allemagne dirigée… par Gordon Herbert. Un peu plus de deux ans plus tard, le Serbe prend la place du Canadien sur le banc munichois, dans un contexte moins prestigieux que celui des grandes compétitions internationales.

Depuis, Pesic avait conduit la Serbie à une médaille de bronze olympique à Paris en 2024 – en battant l’Allemagne de… Gordon Herbert sur la petite finale – avant de quitter ses fonctions à l’issue de l’EuroBasket 2025. Le voilà désormais chargé de relancer un Bayern en perte de repères, malgré un effectif ambitieux renforcé récemment par l’arrivée de Spencer Dinwiddie.

Un club toujours marqué par l’influence Pesic

Ce retour s’inscrit aussi dans un contexte institutionnel particulier. Le fils de l’entraîneur, Marko Pesic, occupe toujours un poste directionnel au Bayern jusqu’à la fin de l’année 2025, avant une transition prévue début 2026. Une situation qui ne manquera pas d’alimenter les discussions, même si le club insiste sur une gouvernance désormais élargie autour de Dragan Tarlac et Adrian Sarmiento.

Sur le terrain, plusieurs cadres de l’effectif connaissent déjà Pesic, à l’image de Vladimir Lucic (2,04 m, 36 ans) ou Stefan Jovic (1,98 m, 35 ans), qu’il a dirigés en sélection serbe. Un facteur censé faciliter une prise en main immédiate.

Un premier test immédiat en EuroLeague

A peine présenté à ses joueurs, Svetislav Pesic sera déjà attendu au tournant. Le Bayern Munich reçoit dès ce mardi le leader de l’EuroLeague, l’Hapoël Tel-Aviv, dans sa nouvelle salle du SAP Garden. Une entrée en matière délicate pour un coach appelé en urgence, mais rompu à ce genre de situations.

Reste à savoir si l’expérience et l’aura de Pesic suffiront à remettre le Bayern sur de meilleurs rails, dans une saison qui s’éloigne déjà de ses ambitions initiales.