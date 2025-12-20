Recherche
EuroLeague

Coup de tonnerre au Bayern Munich, qui se sépare de son entraîneur Gordon Herbert

Alors que l’équipe traverse une période historiquement difficile dans les résultats en EuroLeague, le Bayern Munich et Gordon Herbert ont annoncé mettre fin à leur collaboration, “dans l’intérêt de l’équipe et du club” est-il précisé.
00h00
Coup de tonnerre au Bayern Munich, qui se sépare de son entraîneur Gordon Herbert

Gordon Herbert et le Bayern Munich ont annoncé mettre fin à leur collaboration avec effet immédiat.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

La valse des entraîneurs se poursuit en EuroLeague. Après Ettore Messina, Igor Kokoskov ou encore le légendaire Željko Obradović, le Bayern Munich a annoncé la fin de sa collaboration avec Gordon Herbert, dans un communiqué« L’intérêt de l’équipe et du club » serait la raison derrière cette décision.

Arrivé il y a un an et demi en Bavière, le technicien canadien et son équipe traversaient une période difficile dans les résultats en EuroLeague. En effet, les champions d’Allemagne restent sur huit matchs sans victoire, dont la dernière à Monaco, du jamais vu jusque-là dans l’histoire du Bayern. La situation « exigeait donc du changement »,indique le directeur sportif, qui a reconnu l’impact de Gordon Herbert par son travail.

« Avant toute chose, nous tenons à remercier Gordie pour son travail ; il a joué un rôle déterminant dans l’engouement considérable pour le basket-ball à Munich la saison dernière », a déclaré le directeur sportif Dragan Tarlac samedi à son retour de Monaco. « Malheureusement, dans le sport, il arrive que certaines situations ne laissent d’autre choix que le changement », a-t-il tristement conclu.

Dans l’attente de trouver son successeur, espéré « d’ici son prochain match à domicile en EuroLigue, mardi soir contre le leader, l’Hapoël Tel Aviv », l’adjoint d’Herbert officiera dimanche face à Bonn. Gordon Herbert dispose déjà d’un point de chute connu : l’équipe nationale du Canada.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

cyril68
Mouais... Le souci c'est surtout le niveau des titulaires. Les leaders de la saison passée (Booker, weiler babb, napier) ont été remplacés par des joueurs bien moins forts. La hiérarchie n'est pas évidente et ça manque de leadership.
