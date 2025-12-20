Coup de tonnerre au Bayern Munich, qui se sépare de son entraîneur Gordon Herbert

La valse des entraîneurs se poursuit en EuroLeague. Après Ettore Messina, Igor Kokoskov ou encore le légendaire Željko Obradović, le Bayern Munich a annoncé la fin de sa collaboration avec Gordon Herbert, dans un communiqué. « L’intérêt de l’équipe et du club » serait la raison derrière cette décision.

🚨 Trainer Gordon Herbert verlässt die Bayern-Basketballer! Nach einem vertrauensvollen Austausch verständigten sich Gordie und der FCBB am Samstag auf die vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit: https://t.co/gPpSRz4p2w pic.twitter.com/b8Kunn8pJI — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) December 20, 2025

Arrivé il y a un an et demi en Bavière, le technicien canadien et son équipe traversaient une période difficile dans les résultats en EuroLeague. En effet, les champions d’Allemagne restent sur huit matchs sans victoire, dont la dernière à Monaco, du jamais vu jusque-là dans l’histoire du Bayern. La situation « exigeait donc du changement »,indique le directeur sportif, qui a reconnu l’impact de Gordon Herbert par son travail.

« Avant toute chose, nous tenons à remercier Gordie pour son travail ; il a joué un rôle déterminant dans l’engouement considérable pour le basket-ball à Munich la saison dernière », a déclaré le directeur sportif Dragan Tarlac samedi à son retour de Monaco. « Malheureusement, dans le sport, il arrive que certaines situations ne laissent d’autre choix que le changement », a-t-il tristement conclu.

Thank you, Gordie and all the best! 🙏 pic.twitter.com/kaQ6hGVguy — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) December 20, 2025

Dans l’attente de trouver son successeur, espéré « d’ici son prochain match à domicile en EuroLigue, mardi soir contre le leader, l’Hapoël Tel Aviv », l’adjoint d’Herbert officiera dimanche face à Bonn. Gordon Herbert dispose déjà d’un point de chute connu : l’équipe nationale du Canada.