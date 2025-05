Gordon Herbert est le « nouveau » sélectionneur du Canada

Alors que Jordi Fernandez a fait les frais de l’élimination prématurée du Canada en quart de finale des Jeux Olympiques face à la France (73-82), avec un épisode Netflix dédié au match qui l’a d’ailleurs moyennement valorisé, le médaillé de bronze de la Coupe du Monde 2023 connait son nouveau sélectionneur sur la route de sa revanche olympique 2028.

Comme anticipé, le Canada a nommé Gordon Herbert, qui sort d’un formidable cycle avec l’Allemagne : troisième de l’EuroBasket 2022, champion du monde 2023 et quatrième des JO 2024.

We're excited to announce that Gordie Herbert has been named the next head coach of the Senior Men’s National Team.

The Penticton, B.C., native will officially assume the role in the summer of 2026.

Read More 🔗:https://t.co/y0KLR2arkz

— Canada Basketball (@CanBball) May 1, 2025