Gordon Herbert futur sélectionneur du Canada ?

Gordon Herbert, fort de son impressionnant parcours avec la sélection allemande et actuellement sur le banc du Bayern Munich en EuroLeague, pourrait devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe masculine du Canada selon Sportsnet. L’ancien international canadien est vu comme le candidat idéal pour guider la génération dorée jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.

Gordon Herbert, l’homme de la situation ?

Après la fin de la collaboration entre Jordi Fernandez et Canada Basketball en février, l’organisation nord-américaine se penche sur l’identité de son prochain sélectionneur pour la sélection masculine. Selon plusieurs sources, Gordon Herbert tiendrait la corde pour ce poste stratégique. L’ancien joueur de l’équipe olympique canadienne (en 1984) dispose d’un CV international qui colle parfaitement aux attentes des dirigeants canadiens, désireux de « viser le podium à Los Angeles en 2028 », selon le manager général Rowan Barrett.

Actuellement à la tête du Bayern Munich, où il réalise une bien belle saison en EuroLeague, Gordon Herbert a surtout marqué les esprits à la tête de l’Allemagne. Il a mené la Mannschaft à la médaille de bronze à l’EuroBasket 2022, puis à la consécration lors de la Coupe du Monde 2023, avant de terminer quatrième aux JO de Paris 2024. Une régularité au plus haut niveau que peu d’entraîneurs peuvent revendiquer.

Une piste logique après le départ de Jordi Fernandez

Remplaçant de dernière minute de Nick Nurse en 2023, Jordi Fernandez a fait mieux que remplir l’intérim. Sous ses ordres, le Canada a remporté la médaille de bronze au Mondial 2023 et terminé invaincu en phase de groupes aux JO 2024, avant de s’incliner en quarts de finale face à la France. Mais depuis sa nomination à la tête des Brooklyn Nets en NBA, une poursuite de l’aventure avec l’équipe nationale semblait de plus en plus compliquée.

Gordon Herbert, qui avait déjà été impliqué dans la campagne de qualification du Canada avant l’arrivée de Nick Nurse, connaît donc déjà l’environnement canadien. Il coche toutes les cases établies par Canada Basketball : expérience FIBA, palmarès, connaissance des spécificités internationales… et nationalité canadienne.

Une concurrence de qualité, mais…

Si la candidature d’Herbert semble en tête, plusieurs profils crédibles sont aussi étudiés. Parmi eux, Nate Mitchell, Jama Mahlalela ou encore Scott Morrison, tous canadiens et tous impliqués à différents niveaux dans la structure nationale. Mais aucun ne possède, à ce jour, le même vécu international que l’ancien coach de l’équipe d’Allemagne.

Le choix du nouveau sélectionneur est attendu au printemps, afin de préparer au mieux l’AmeriCup prévue du 22 au 31 août au Nicaragua. Même si les stars comme Shai Gilgeous-Alexander ou R.J. Barrett ne devraient pas y participer, la Fédération souhaite profiter du rassemblement pour installer une dynamique avec le nouveau staff.

Un été clé pour la suite

Avec un effectif déjà qualifié pour les prochaines grandes échéances et une génération montante bien en place, le Canada veut capitaliser sur son potentiel. L’identité du nouveau sélectionneur sera donc déterminante pour poursuivre cette dynamique et aller chercher un podium olympique à Los Angeles.