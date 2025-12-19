Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Monaco montre un bien meilleur visage contre le Bayern, retour à la réalité pour l’ASVEL

EuroLeague - Monaco a bien réagi en écrasant à domicile le Bayern Munich (103-77), déjà battu par l'ASVEL cette semaine. De leur côté, les Villeurbannais ont violemment subi un retour à la réalité en s'inclinant de 23 points chez l'Olympiakos (107-84), avec en prime une nouvelle blessure d'Armel Traoré.
|
00h00
Résumé
Écouter
Monaco montre un bien meilleur visage contre le Bayern, retour à la réalité pour l’ASVEL

Le duo James-Strazel a fonctionné des deux côtés du terrain ce soir

Crédit photo : Sébastien Grasset

Monaco 103-77 Bayern Munich

Le message de Vassilis Spanoulis a été entendu. Lors de la dernière défaite décevante chez Baskonia, le coach grec avait clamé que son équipe « n’était pas une équipe de playoffs actuellement. » Le visage montré à Vitoria, et aussi lors du dernier quart-temps contre le Fenerbahçe, n’était en effet pas habituel pour l’AS Monaco, encore qualifiée par une légende du coaching de « la meilleure équipe d’Europe à l’heure actuelle. » Ce soir, face à une équipe du Bayern entamée par sa défaite contre l’ASVEL mercredi, il fallait redresser la barre. C’est chose faite.

– Journée 17

Et pourtant, ce n’était pas évident lors de l’entame de match. Les Monégasques n’y étaient pas du tout en début de match : un 11-2 concédé au Bayern avec 4 turnovers rapides en 4 minutes. On croyait alors que rien n’avait changé, et qu’on se dirigeait vers une nouvelle performance en-deçà de la Roca Team. Heureusement, Mike James (14 points, 6 passes décisives) et Élie Okobo (18 points, 4 passes décisives) ont réussi à rapidement marquer des mi-distances en isolation. De quoi permettre de finir le premier quart-temps en tête de justesse (18-17), sur un buzzer du milieu de terrain malheureusement refusé à Okobo.

Élie OKOBO
Élie OKOBO
18
PTS
1
REB
4
PDE
Logo EuroLeague
ASM
103 77
BAY

« Comme sur les trois derniers matchs, on n’a pas démarré de la bonne manière, mais on a réussi à les calquer dans l’intensité » analysait Matthew Strazel (10 points, 5 passes décisives) à la mi-temps auprès de l’EuroLeague TV. Ce dernier a aussi contribué en regardant droit dans les yeux son match-up du soir, l’ex-NBAer Spencer Dinwiddie. Il l’a considérablement gêné, provoquant plusieurs turnovers.

Matthew STRAZEL
Matthew STRAZEL
10
PTS
2
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
ASM
103 77
BAY

C’est d’ailleurs la défense qui était le mot d’ordre des Monégasques ce soir, comme l’a expliqué Élie Okobo : « Notre priorité était la défense et ils n’ont pas marqué beaucoup de points. On s’est battus les uns pour les autres. » Tout le contraire des Munichois, qui ont été très softs en défense, surtout dans la protection d’arceau. C’est ce qui a fait pencher la balance vers Monaco dans le troisième quart-temps, remporté… 35-16. Les Monégasques ont pris le large et sont allés jusqu’à dépasser les 100 points pour la cinquième fois de la saison en EuroLeague. « C’est important de garder ce momentum pour la suite » a conclu Alpha Diallo, lui aussi très complet (12 points, 7 rebonds, 7 passes décisives).

Olympiakos 107-84 ASVEL

Du côté de l’ASVEL, l’ambiance n’est pas la même. La lanterne rouge de l’EuroLeague se déplaçait chez l’Olympiakos sans Nando de Colo, forfait après s’être blessé aux ischios-jambiers contre le Bayern, mais avec Edwin Jackson de retour, et Mbaye Ndiaye, disponible malgré sa cheville tordue mercredi.

Le club grec fait un d’un début de saison loin de ses standards, en étant 10e d’EuroLeague avec 3 défaites d’affilée. Mais il reste « l’une des plus grosses équipes, en terme d’effectif, en Euroligue. Son ADN, avec Bartzoskas, est toujours le même, avec un jeu d’attaque où ses joueurs se passent bien la balle » soulignait Antoine Chevrier, assistant de Pierric Poupet, avant le match au Progrès. C’est en effet l’Olympiakos des grandes années qui s’est présenté en face de l’ASVEL.

– Journée 17

Alors que les Villeurbannais avaient remporté leur dernière confrontation en mars (+11), il n’y a pas eu photo cette fois (-23). Comme souvent quand il joue l’ASVEL, Evan Fournier s’est baladé, zigzaguant dans la défense et réussissant 7 de ses 9 tentatives, pour 21 points totaux. Tyler Dorsey, dont se méfiait le staff de Pierric Poupet avant la rencontre, termine avec 22 points et 6 passes décisives. Les visiteurs n’ont pas été assez tranchants et trop inattentifs pour espérer avoir une chance. « On leur laisse tellement de secondes chances, tellement de rebonds offensifs. Ce n’est pas possible de gagner contre une équipe comme l’Olympiakos en faisant ça » exprimait Thomas Heurtel (9 points, 8 passes décisives), qui n’a pas vraiment donné l’exemple en défense, à la mi-temps.

Evan FOURNIER
Evan FOURNIER
21
PTS
2
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
OLY
107 84
ASV

Tous les joueurs villeurbannais ont marqué au moins 4 points, mais aucun n’a dépassé les 11. Le staff a tenté un small ball avec une raquette Ndiaye-Traoré sur des séquences, sans vraiment de succès. Jusqu’à que ce dernier ne se blesse apparemment gravement. Tombe tout seul à terre en défendant au poste sur Milutinov, Armel Traoré (8 points) a dû être supporté par ses coéquipiers sans pouvoir poser le pied à terre.

Une nouvelle grave blessure alors que l’effectif commence tout juste à se rétablir serait un coup dur. Quant à l’impact de l’absence de Nando de Colo ? La citation de Pierric Poupet veut tout dire : « Si je pouvais changer quelque chose à propos de ce match ? Je ramènerai Nando. C’est tout. » L’ASVEL reste fanny à l’extérieur en EuroLeague.

Shaquille HARRISON
Shaquille HARRISON
11
PTS
5
REB
3
PDE
Logo EuroLeague
OLY
107 84
ASV

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Monaco
Monaco
Suivre
ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Le derby de Nouvelle-Aquitaine dans la poche de Boulazac pour la première fois depuis 2019 !
EuroLeague
00h00Monaco montre un bien meilleur visage contre le Bayern, retour à la réalité pour l’ASVEL
ELITE 2
00h00Tombeur de Rouen, l’Élan Béarnais retrouve le sourire
EuroLeague
00h00Sylvain Francisco entre sur le podium de l’EuroLeague à l’évaluation, après une nouveau match à 20 points
ELITE 2
00h00Champagne Basket sécurise son deuxième meilleur joueur à l’évaluation jusqu’à la fin de saison
Arnaud Provenzale est coach à Tarbes
Coaching
00h00Comment travailler la passe au basket ? La réflexion d’un coach formateur
Betclic ELITE
00h00Théo Magrit de retour à Boulazac sous le maillot de Limoges : « J’y ai passé deux mois extrêmement plaisants »
Betclic ELITE
00h00Bryce Wills enfin qualifié au Portel, après l’imbroglio G-League
Betclic ELITE
00h00Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach
EuroLeague
00h00Frustré de sa situation au Partizan Belgrade, Jabari Parker ouvre déjà la porte à un départ : « Vous savez que je suis l’un des meilleurs joueurs d’Europe »
1 / 0
Livenews NBA
Betclic ELITE
00h00Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach
NBA
00h00Nikola Jokic bat le record historique de passes décisives pour un pivot NBA
NBA
00h00Charlotte égale un record NBA historique avec 18 tirs à 3-points en une mi-temps
Mohamed Diawara a joué 19 minutes lors de la victoire de New York contre Indiana
NBA
00h00Mohamed Diawara, titulaire avec New York, égale son record, Tidjane Salaün domine Risacher
Victor Wembanyama face à Alex Sarr et Bilal Coulibaly
NBA
00h00Victor Wembanyama change le match en sortie de banc face à Washington, Sarr répond présent
NBA
00h00Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !
Le coach des Los Angeles Lakers JJ Redick cherche un 3-and-D pour son équipe
NBA
00h00JJ Redick confirme que les Lakers cherche un 3-and-D avant la trade deadline
NBA
00h00Josh Giddey se rapproche de Scottie Pippen dans l’histoire des Bulls
NBA
00h00Les Cavaliers s’effondrent à Chicago, les Grizzlies surprennent à Minneapolis
Rudy Gobert a signé un gros double-double contre Memphis mais Minnesota s'est incliné
NBA
00h00Rudy Gobert brille dès son retour mais Minnesota s’incline face à Memphis
1 / 0