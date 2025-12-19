Champagne Basket sécurise son deuxième meilleur joueur à l’évaluation jusqu’à la fin de saison

C’est une nouvelle qui a de quoi ravir les fans du Champagne Basket, qui l’expriment déjà sur les réseaux sociaux. Le club de Châlons-Reims vient d’annoncer la prolongation jusqu’à la fin de saison d’ÉLITE 2 de Djordje Milosevic (1,99 m, 32 ans). L’ailier serbe avait été signé le 15 septembre en tant que pigiste médical de Samuta Avea, puis prolongé pour deux mois supplémentaires le 24 octobre étant donné la rechute de l’Américano-Samoan.

L’alchimie a tellement pris entre le joueur et le club, qui se retrouvaient après une première aventure en 2022/23, que la décision de sa prolongation a été prise. Le 27 décembre ne sera pas la date de son dernier match comme initialement prévu. « Fort de son expérience et de sa très bonne intégration dans le groupe… Le Champagne Basket est heureux d’annoncer la signature de Djordje Milosevic jusqu’à la fin de la saison » exprime le communiqué.

L’homme fort des derniers matchs

Cette signature intervient après un nouvel excellent match de l’ailier serbe. Ses 17 points et 6 passes décisives pour 19 d’évaluation contre Roanne ont permis à son équipe d’aller infliger la première défaite de T.J. Parker à la Chorale. Et cela à peine quatre jours après son meilleur match sous les couleurs de Châlons-Reims, lorsqu’il avait signé 21 points et 8 rebonds à 4/5 à 3-points (pour 28 d’évaluation) contre Antibes, ce qui ne s’était malheureusement pas traduit par une victoire.

C’est simple, sur ses six derniers matchs, Milosevic a toujours dépassé les 12 d’évaluation. Son duo avec Guillaume Grotzinger n’est pas étranger à la belle série du Champagne Basket qui reste sur 5 victoires sur leurs 6 derniers matchs. On pourrait même dire que l’ancien de l’ASA et d’Évreux a changé la face de l’équipe ces dernières semaines avec son talent et sa capacité à renforcer un collectif.

Fans dithyrambiques

Sur ses 15 matchs disputés sous ce maillot, il a cumulé 9,1 points à 52,4% aux tirs (dont 31,8% à 3-points), 3,4 rebonds et 3,3 passes décisives en 23 minutes, pour 11,4 d’évaluation moyenne. Des statistiques complètes qui montrent sa polyvalence. Il est le quatrième meilleur marqueur de l’équipe et deuxième meilleure à l’évaluation. Un rôle qui ne fait qu’augmenter au fur et à mesure des semaines.

Les fans du club sont dithyrambiques après cette annonce : « Incroyable ! Djordje est monstrueux… Sabrons le champagne », « excellente nouvelle », « merci les dirigeants pour ce cadeau de noël ! » peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux. Une bonne nouvelle pour l’avenir, en plus des retours de blessure (Radnic, Avea) qui se profilent. Les joueurs et Milosevic tenteront de continuer leur série lors des deux prochains matchs, à Évreux (19e) puis à domicile contre Denain (4e).