NBA

NBA All-Star 2026 : LeBron James décroche sa 22e sélection, six nouveaux visages

LeBron James prolonge son record avec une 22e participation au All-Star Game 2026. Six joueurs découvriront l'événement pour la première fois lors du tournoi à trois équipes prévu le 15 février à Los Angeles.
00h00
NBA All-Star 2026 : LeBron James décroche sa 22e sélection, six nouveaux visages

Parmi les remplaçants annoncés, LeBron James continue d’écrire l’histoire en décrochant sa 22e sélection consécutive, améliorant son propre record à 41 ans.

Crédit photo : © Brad Penner-Imagn Images

La NBA a dévoilé dimanche la liste complète des participants au All-Star Game 2026, qui se déroulera le 15 février à l’Intuit Dome de Los Angeles. Parmi les remplaçants annoncés, LeBron James continue d’écrire l’histoire en décrochant sa 22e sélection consécutive, améliorant son propre record à 41 ans.

Six débutants pour une nouvelle génération d’étoiles

L’édition 2026 marquera l’arrivée de six nouveaux visages au All-Star Game. À l’Est, Jalen Duren récompense la belle saison de Detroit, leader de la conférence, tandis que Norman Powell brille avec le Heat de Miami et Jalen Johnson porte Atlanta. À l’Ouest, Jamal Murray va enfin faire ses débuts après une longue attente, devenant le premier coéquipier de Nikola Jokic à être All-Star la même année que lui. Chet Holmgren, pièce majeure du Thunder champion en titre, et Deni Avdija, phénoménal avec Portland cette saison, complètent ce groupe de débutants.

Kevin Durant obtient sa 16e sélection, le quatrième meilleur total de l’histoire, confirmant sa longévité au plus haut niveau. Les deux futurs Hall of Famers, Durant et James, sortiront du banc cette année, laissant la place aux titulaires dans leurs conférences respectives.

Un nouveau format USA contre le Monde

Cette édition 2026 inaugurera un format inédit avec trois équipes : deux composées de joueurs américains et une d’internationaux. L’équipe internationale alignera notamment Giannis Antetokounmpo (blessé, il sera remplacé), Shai Gilgeous-Alexander, Luka Dončić, Victor Wembanyama, Nikola Jokic, Pascal Siakam, Deni Avdija et Jamal Murray.

Le tournoi se déroulera sous forme de rounds avec quatre matchs de 12 minutes chacun. Les deux meilleures équipes s’affronteront ensuite en finale. Ce changement de format vise à relancer l’intérêt et la compétitivité d’un événement souvent critiqué pour son manque d’intensité défensive.

LIRE AUSSI

Parmi les absents notables, on retrouve Kawhi Leonard, Alperen Sengun, Joel Embiid, James Harden ou encore Bam Adebayo. Les Los Angeles Clippers, qui accueillent pourtant l’événement dans leur salle, n’auront aucun représentant sur le parquet.

NBA
NBA
Livenews
Avec Saint-Quentin cette saison, Lucas Boucaud joue en moyenne 12 minutes par match.
Betclic ELITE
00h00ITW Lucas Boucaud, cap sur la phase retour : « On va continuer à se battre »
Alen Omic et Malcolm Cazalon célèbrent la victoire contre l'Anadolu Efes Istanbul
Basketbol Super Ligi
00h00L’Anadolu Efes encore battu en championnat, chez l’équipe de Malcolm Cazalon
Young Star Game
00h00Young Star Game 2026 : Deux changements dans les sélections et le staff
Zacharie Perrin et Hambourg en sont désormais à cinq victoires de suite
EasyCredit BBL
00h00Transformé en passeur, Zacharie Perrin gagne un cinquième match de suite avec Hambourg
NM1
00h00Philippe Hervé se met en retrait du banc de LyonSO
Betclic ELITE
00h00Michael Stockton finalement pas conservé par Dijon malgré l’absence prolongée de Justin Bibbins ?
Betclic ELITE
00h00Tombeur de l’ASVEL, Dijon s’est offert « la plus belle victoire de la saison » selon Laurent Legname
Betclic ELITE
00h00Kevarrius Hayes opéré et forfait plusieurs semaines à Monaco ?
ELITE 2
00h00Nantes sécurise son meneur Lucas Bourhis : de la « stabilité » assurée dans le « projet club sur les futures années »
Betclic ELITE
00h00« Arrêter d’être dans le calcul », la clé de Cholet Basket pour « l’objectif Top 6 » ?
Livenews NBA
La colère de Jason Kidd intervient pourtant après deux performances exceptionnelles de son rookie.
NBA
00h00Jason Kidd agacé par les critiques sur l’utilisation de Cooper Flagg à la mène
Le Tchèque de 25 ans excelle particulièrement en catch-and-shoot avec 44,6% de réussite, se classant 16e sur 179 joueurs de la ligue cette saison.
NBA
00h00Atlanta transfert Vit Krejci à Portland contre Duop Reath et deux choix de draft
Parmi les remplaçants annoncés, LeBron James continue d'écrire l'histoire en décrochant sa 22e sélection consécutive, améliorant son propre record à 41 ans.
NBA
00h00NBA All-Star 2026 : LeBron James décroche sa 22e sélection, six nouveaux visages
Les Washington Wizards de Bilal Coulibaly ont battu les Sacramento Kings
NBA
00h00Bilal Coulibaly brille face à Maxime Raynaud, Washington s’impose contre Sacramento
Cette victoire marque la troisième plus grosse marge de victoire de l'histoire de la franchise floridienne.
NBA
00h00Le Miami Heat écrase largement les Chicago Bulls 134-91
Les Celtics ont connu le pire des démarrages possibles, accusant un retard de 12-0 en début de match.
NBA
00h00Jaylen Brown domine face aux Bucks, victoire écrasante des Celtics 107-79
Jalen Duren a parfaitement célébré sa sélection comme remplaçant au All-Star Game de la Conférence Est, annoncée dimanche soir. L'intérieur des Pistons a compilé 21 points et 10 rebonds.
NBA
00h00Les Detroit Pistons écrasent Brooklyn Nets 130-77, un record de franchise
Le meneur canadien a orchestré l'attaque du Thunder avec brio, trouvant régulièrement ses coéquipiers tout en se montrant efficace en attaque.
NBA
00h00Thunder vs Nuggets : Shai Gilgeous-Alexander mène OKC vers une victoire 121-111
Sidy Cissoko, auteur d'un deuxième match de suite à 15 points, va avoir un vrai contrat
NBA
00h00Sidy Cissoko, auteur d’un deuxième match de suite à 15 points, va (enfin) signer un contrat garanti
Cette performance exceptionnelle a été réalisée en moins de 30 minutes de jeu.
NBA
00h00Jarrett Allen explose son record personnel avec 40 points contre Portland
