NBA All-Star 2026 : LeBron James décroche sa 22e sélection, six nouveaux visages

La NBA a dévoilé dimanche la liste complète des participants au All-Star Game 2026, qui se déroulera le 15 février à l’Intuit Dome de Los Angeles. Parmi les remplaçants annoncés, LeBron James continue d’écrire l’histoire en décrochant sa 22e sélection consécutive, améliorant son propre record à 41 ans.

Six débutants pour une nouvelle génération d’étoiles

L’édition 2026 marquera l’arrivée de six nouveaux visages au All-Star Game. À l’Est, Jalen Duren récompense la belle saison de Detroit, leader de la conférence, tandis que Norman Powell brille avec le Heat de Miami et Jalen Johnson porte Atlanta. À l’Ouest, Jamal Murray va enfin faire ses débuts après une longue attente, devenant le premier coéquipier de Nikola Jokic à être All-Star la même année que lui. Chet Holmgren, pièce majeure du Thunder champion en titre, et Deni Avdija, phénoménal avec Portland cette saison, complètent ce groupe de débutants.

Kevin Durant obtient sa 16e sélection, le quatrième meilleur total de l’histoire, confirmant sa longévité au plus haut niveau. Les deux futurs Hall of Famers, Durant et James, sortiront du banc cette année, laissant la place aux titulaires dans leurs conférences respectives.

Un nouveau format USA contre le Monde

Cette édition 2026 inaugurera un format inédit avec trois équipes : deux composées de joueurs américains et une d’internationaux. L’équipe internationale alignera notamment Giannis Antetokounmpo (blessé, il sera remplacé), Shai Gilgeous-Alexander, Luka Dončić, Victor Wembanyama, Nikola Jokic, Pascal Siakam, Deni Avdija et Jamal Murray.

Le tournoi se déroulera sous forme de rounds avec quatre matchs de 12 minutes chacun. Les deux meilleures équipes s’affronteront ensuite en finale. Ce changement de format vise à relancer l’intérêt et la compétitivité d’un événement souvent critiqué pour son manque d’intensité défensive.

Parmi les absents notables, on retrouve Kawhi Leonard, Alperen Sengun, Joel Embiid, James Harden ou encore Bam Adebayo. Les Los Angeles Clippers, qui accueillent pourtant l’événement dans leur salle, n’auront aucun représentant sur le parquet.