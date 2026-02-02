Jason Kidd agacé par les critiques sur l’utilisation de Cooper Flagg à la mène

Jason Kidd n’a pas mâché ses mots après la défaite des Mavericks face aux Rockets (111-107). Interrogé sur les « critiques nationales » concernant son utilisation de Cooper Flagg au poste de meneur, l’entraîneur de Dallas a explosé devant les journalistes lors de sa conférence de presse d’après-match.

« Je n’en ai rien à foutre des critiques. Les critiques, c’est votre opinion. C’est vous qui écrivez ces conneries », a lâché Kidd sur un ton particulièrement sec. Le coach des Mavericks a ensuite déplacé le débat sur le terrain de la légitimité : « J’ai pratiqué ce sport, je l’ai fait à un très haut niveau et putain, je sais ce que je fais. »

Jason Kidd was asked by @RonKnowsSports about the national criticism for playing Cooper Flagg at point guard. Kidd: "Criticism? That’s your opinion. You guys write that bullshit. That’s not — I’ve done this. I’ve played this game. I played it. I know what the fuck I’m doing. "I… pic.twitter.com/NovR3R0PTV — Grant Afseth (@GrantAfseth) February 1, 2026

Cooper Flagg brille individuellement malgré les défaites

La colère de Jason Kidd intervient pourtant après deux performances exceptionnelles de son rookie. Cooper Flagg vient d’établir un record NBA en devenant le premier adolescent à marquer 49 points dans un match face aux Hornets, avant d’enchaîner avec 34 points et 12 rebonds contre Houston. Ses 83 points sur ces deux rencontres constituent le total le plus élevé pour un joueur de son âge sur une période de deux matchs dans l’histoire de la NBA.

« Je me moque de ce que vous écrivez, parce que vous n’avez jamais joué. J’ai formé des joueurs, je sais ce que je fais », a poursuivi Kidd avant de quitter abruptement la salle de presse. Cette stratégie d’utiliser le rookie de 1,98m au poste 1, imaginée en amont de la saison, avait pourtant été abandonnée temporairement en cours de saison, avec l’insertion de D’Angelo Russell, Brandon Williams ou Ryan Nembhard dans le cinq majeur.

Malgré les performances individuelles remarquables de Flagg, qui affiche des moyennes de 19,8 points, 6,6 rebonds et 4,1 passes en 45 matchs, les Mavericks traversent une période difficile. L’équipe reste sur quatre revers consécutifs et occupe la 11ème place de la Conférence Ouest avec un bilan de 19 victoires pour 30 défaites, à quatre matchs de la dernière place qualificative pour le play-in.