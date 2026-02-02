Recherche
NBA

Jason Kidd agacé par les critiques sur l’utilisation de Cooper Flagg à la mène

Le coach des Mavericks défend avec véhémence sa stratégie d'utiliser Cooper Flagg comme meneur de jeu, malgré les critiques et quatre défaites consécutives de Dallas.
00h00
Résumé
Écouter
Jason Kidd agacé par les critiques sur l’utilisation de Cooper Flagg à la mène

La colère de Jason Kidd intervient pourtant après deux performances exceptionnelles de son rookie.

Crédit photo : © Kevin Jairaj-Imagn Images

Jason Kidd n’a pas mâché ses mots après la défaite des Mavericks face aux Rockets (111-107). Interrogé sur les « critiques nationales » concernant son utilisation de Cooper Flagg au poste de meneur, l’entraîneur de Dallas a explosé devant les journalistes lors de sa conférence de presse d’après-match.

« Je n’en ai rien à foutre des critiques. Les critiques, c’est votre opinion. C’est vous qui écrivez ces conneries », a lâché Kidd sur un ton particulièrement sec. Le coach des Mavericks a ensuite déplacé le débat sur le terrain de la légitimité : « J’ai pratiqué ce sport, je l’ai fait à un très haut niveau et putain, je sais ce que je fais. »

Cooper Flagg brille individuellement malgré les défaites

La colère de Jason Kidd intervient pourtant après deux performances exceptionnelles de son rookie. Cooper Flagg vient d’établir un record NBA en devenant le premier adolescent à marquer 49 points dans un match face aux Hornets, avant d’enchaîner avec 34 points et 12 rebonds contre Houston. Ses 83 points sur ces deux rencontres constituent le total le plus élevé pour un joueur de son âge sur une période de deux matchs dans l’histoire de la NBA.

« Je me moque de ce que vous écrivez, parce que vous n’avez jamais joué. J’ai formé des joueurs, je sais ce que je fais », a poursuivi Kidd avant de quitter abruptement la salle de presse. Cette stratégie d’utiliser le rookie de 1,98m au poste 1, imaginée en amont de la saison, avait pourtant été abandonnée temporairement en cours de saison, avec l’insertion de D’Angelo Russell, Brandon Williams ou Ryan Nembhard dans le cinq majeur.

Malgré les performances individuelles remarquables de Flagg, qui affiche des moyennes de 19,8 points, 6,6 rebonds et 4,1 passes en 45 matchs, les Mavericks traversent une période difficile. L’équipe reste sur quatre revers consécutifs et occupe la 11ème place de la Conférence Ouest avec un bilan de 19 victoires pour 30 défaites, à quatre matchs de la dernière place qualificative pour le play-in.

PROFIL JOUEUR
Cooper FLAGG
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 206 cm
Âge: 19 ans (21/12/2006)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
19,8
#44
REB
6,6
#58
PD
4,1
#68
NBA
NBA
Livenews
Avec Saint-Quentin cette saison, Lucas Boucaud joue en moyenne 12 minutes par match.
Betclic ELITE
00h00ITW Lucas Boucaud, cap sur la phase retour : « On va continuer à se battre »
Alen Omic et Malcolm Cazalon célèbrent la victoire contre l'Anadolu Efes Istanbul
Basketbol Super Ligi
00h00L’Anadolu Efes encore battu en championnat, chez l’équipe de Malcolm Cazalon
Young Star Game
00h00Young Star Game 2026 : Deux changements dans les sélections et le staff
Zacharie Perrin et Hambourg en sont désormais à cinq victoires de suite
EasyCredit BBL
00h00Transformé en passeur, Zacharie Perrin gagne un cinquième match de suite avec Hambourg
NM1
00h00Philippe Hervé se met en retrait du banc de LyonSO
Betclic ELITE
00h00Michael Stockton finalement pas conservé par Dijon malgré l’absence prolongée de Justin Bibbins ?
Betclic ELITE
00h00Tombeur de l’ASVEL, Dijon s’est offert « la plus belle victoire de la saison » selon Laurent Legname
Betclic ELITE
00h00Kevarrius Hayes opéré et forfait plusieurs semaines à Monaco ?
ELITE 2
00h00Nantes sécurise son meneur Lucas Bourhis : de la « stabilité » assurée dans le « projet club sur les futures années »
Betclic ELITE
00h00« Arrêter d’être dans le calcul », la clé de Cholet Basket pour « l’objectif Top 6 » ?
Livenews NBA
La colère de Jason Kidd intervient pourtant après deux performances exceptionnelles de son rookie.
NBA
00h00Jason Kidd agacé par les critiques sur l’utilisation de Cooper Flagg à la mène
Le Tchèque de 25 ans excelle particulièrement en catch-and-shoot avec 44,6% de réussite, se classant 16e sur 179 joueurs de la ligue cette saison.
NBA
00h00Atlanta transfert Vit Krejci à Portland contre Duop Reath et deux choix de draft
Parmi les remplaçants annoncés, LeBron James continue d'écrire l'histoire en décrochant sa 22e sélection consécutive, améliorant son propre record à 41 ans.
NBA
00h00NBA All-Star 2026 : LeBron James décroche sa 22e sélection, six nouveaux visages
Les Washington Wizards de Bilal Coulibaly ont battu les Sacramento Kings
NBA
00h00Bilal Coulibaly brille face à Maxime Raynaud, Washington s’impose contre Sacramento
Cette victoire marque la troisième plus grosse marge de victoire de l'histoire de la franchise floridienne.
NBA
00h00Le Miami Heat écrase largement les Chicago Bulls 134-91
Les Celtics ont connu le pire des démarrages possibles, accusant un retard de 12-0 en début de match.
NBA
00h00Jaylen Brown domine face aux Bucks, victoire écrasante des Celtics 107-79
Jalen Duren a parfaitement célébré sa sélection comme remplaçant au All-Star Game de la Conférence Est, annoncée dimanche soir. L'intérieur des Pistons a compilé 21 points et 10 rebonds.
NBA
00h00Les Detroit Pistons écrasent Brooklyn Nets 130-77, un record de franchise
Le meneur canadien a orchestré l'attaque du Thunder avec brio, trouvant régulièrement ses coéquipiers tout en se montrant efficace en attaque.
NBA
00h00Thunder vs Nuggets : Shai Gilgeous-Alexander mène OKC vers une victoire 121-111
Sidy Cissoko, auteur d'un deuxième match de suite à 15 points, va avoir un vrai contrat
NBA
00h00Sidy Cissoko, auteur d’un deuxième match de suite à 15 points, va (enfin) signer un contrat garanti
Cette performance exceptionnelle a été réalisée en moins de 30 minutes de jeu.
NBA
00h00Jarrett Allen explose son record personnel avec 40 points contre Portland
