Betclic ELITE

Michael Stockton finalement pas conservé par Dijon malgré l’absence prolongée de Justin Bibbins ?

Betclic ELITE - Recruté comme pigiste de Justin Bibbins en novembre, Michael Stockton ne devrait pas être prolongé au-delà de son contrat qui le liait à la JDA jusque fin janvier. Et ce malgré le retour retardé de Bibbins…
00h00
Résumé
Michael Stockton finalement pas conservé par Dijon malgré l'absence prolongée de Justin Bibbins ?

Michael Stockton ne devrait pas prolonger l’aventure dijonnaise, malgré les blessures plus longues à traiter à la JDA.

Crédit photo : FOXAEP

Arrivé fin novembre comme pigiste médical de Justin BibbinsMichael Stockton (1,85 m, 36 ans) a fait mieux que dépanner en Bourgogne. Mais alors que le titulaire du poste a vu son absence de la compétition « prolongée pour plusieurs semaines » comme annoncé sur le site du club, la JDA Dijon aurait, selon nos confrères du Bien Public, fait le choix de ne pas prolonger de nouveau le bail de Stockton.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Michael Stockton.jpg
Michael STOCKTON
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 36 ans (07/05/1989)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
6,5
#142
REB
2,1
#144
PD
3,4
#39

Rapidement imprégné des idées de jeu du coach Legname, Michael Stockton a participé à l’obtention de cinq succès, en huit matchs de Betclic ELITE disputés sous le maillot de la Jeanne. En sortie de banc, il apportait 6,5 points, 2,1 rebonds et 3,4 passes décisives pour 8,5 d’évaluation en 16 minutes de moyenne, sur huit rencontres disputées.

Plus aucun joker possible

Alors que Justin Bibbins ne reviendra pas avant plusieurs semaines, une prolongation pouvait être de nouveau envisagée au vu de son rendement, comme ce fut le cas le 23 janvier jusqu’en fin de mois. Or, comme l’évoquent nos confrères du Bien Public, Dijon « aurait dû lui faire signer un bail allant jusqu’à la fin de saison » pour le conserver. La Jeanne aurait alors eu huit joueurs étrangers dans son effectif, quand le règlement n’en autorise que sept sur la feuille de match. L’un d’entre eux aurait donc dû regarder Dijon depuis les tribunes, une situation visiblement écartée par la Jeanne.

Si elle n’a pas empêché la JDA d’enregistrer sa « plus belle victoire de la saison » face à l’ASVEL (sans Stockton d’ailleurs), la situation sera scrutée avec attention. Car le fils de John Stockton est l’un des trois jokers employés par Dijon cette année – avec Charles Kahudi et Kregor Hermet. Il n’y a règlementairement donc plus de leviers à actionner sur ce plan.

Dijon
Dijon
Commentaires

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
