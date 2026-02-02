Michael Stockton finalement pas conservé par Dijon malgré l’absence prolongée de Justin Bibbins ?

Arrivé fin novembre comme pigiste médical de Justin Bibbins, Michael Stockton (1,85 m, 36 ans) a fait mieux que dépanner en Bourgogne. Mais alors que le titulaire du poste a vu son absence de la compétition « prolongée pour plusieurs semaines » comme annoncé sur le site du club, la JDA Dijon aurait, selon nos confrères du Bien Public, fait le choix de ne pas prolonger de nouveau le bail de Stockton.

Si les examens effectués cette semaine pour le suivi de la blessure de Justin Bibbins ont montré une évolution positive dans sa guérison, le délai restait trop court pour le voir retrouver le parquet dans les sessions collectives. 📄 https://t.co/oBdRWUswun#MyJDA #JDAFamily pic.twitter.com/8NAMA5ZJ5c — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) January 31, 2026

PROFIL JOUEUR Michael STOCKTON Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 36 ans (07/05/1989) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 6,5 #142 REB 2,1 #144 PD 3,4 #39

Rapidement imprégné des idées de jeu du coach Legname, Michael Stockton a participé à l’obtention de cinq succès, en huit matchs de Betclic ELITE disputés sous le maillot de la Jeanne. En sortie de banc, il apportait 6,5 points, 2,1 rebonds et 3,4 passes décisives pour 8,5 d’évaluation en 16 minutes de moyenne, sur huit rencontres disputées.

Plus aucun joker possible

Alors que Justin Bibbins ne reviendra pas avant plusieurs semaines, une prolongation pouvait être de nouveau envisagée au vu de son rendement, comme ce fut le cas le 23 janvier jusqu’en fin de mois. Or, comme l’évoquent nos confrères du Bien Public, Dijon « aurait dû lui faire signer un bail allant jusqu’à la fin de saison » pour le conserver. La Jeanne aurait alors eu huit joueurs étrangers dans son effectif, quand le règlement n’en autorise que sept sur la feuille de match. L’un d’entre eux aurait donc dû regarder Dijon depuis les tribunes, une situation visiblement écartée par la Jeanne.

Si elle n’a pas empêché la JDA d’enregistrer sa « plus belle victoire de la saison » face à l’ASVEL (sans Stockton d’ailleurs), la situation sera scrutée avec attention. Car le fils de John Stockton est l’un des trois jokers employés par Dijon cette année – avec Charles Kahudi et Kregor Hermet. Il n’y a règlementairement donc plus de leviers à actionner sur ce plan.