Betclic ELITE

Michael Stockton prolongé par Dijon

Betclic ELITE - Michael Stockton poursuit son aventure avec la JDA Dijon jusqu'à fin janvier. La Ligue Nationale de Basket a officialisé la prolongation de l’Américain, toujours en tant que remplaçant médical de Justin Bibbins.
00h00
Résumé
Michael Stockton prolongé par Dijon

Michael Stockton reste un peu plus longtemps à Dijon

Crédit photo : Foxaep

Arrivé mi-novembre pour pallier la blessure de Justin BibbinsMichael Stockton (1,85 m, 36 ans) va rester un peu plus longtemps en Bourgogne. La Ligue Nationale de Basket a validé ce vendredi la prolongation du contrat du meneur américain avec Dijon jusqu’au 31 janvier 2026.

Une prolongation validée par la LNB

L’ancien chalonnais a vu son contrat reconduit pour poursuivre sa mission au sein de la JDA Dijon jusqu’à la fin du premier mois de l’année civile. Le fils de John Stockton a su s’intégrer rapidement dans l’effectif dijonnais, apportant son expérience et sa lecture du jeu.

Depuis son arrivée, le vétéran affiche des moyennes de 6,5 points, 2,1 rebonds et 3,4 passes décisives pour 8,5 d’évaluation en 16 minutes sur huit rencontres disputées. Avec lui sur le parquet, le club bourguignon s’est imposé à cinq reprises.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Michael Stockton.jpg
Michael STOCKTON
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 36 ans (07/05/1989)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
6,5
#136
REB
2,1
#141
PD
3,4
#36

Dijon solide dans la course au Play-in

Grâce à ces résultats, la JDA Dijon occupe actuellement la dixième place de Betclic ELITE avec un bilan de 7 victoires pour 9 défaites. Le club reste au contact du milieu de tableau avant un déplacement important sur le parquet de Gravelines-Dunkerque, ce samedi soir, pour le compte de la 17e journée du championnat.

Betclic ELITE – Journée 17
23/01/2026
CSP Limoges
SIG Strasbourg
24/01/2026
SQB Saint-Quentin
ASM Monaco
BOU Boulazac
JSF Nanterre
BCM Gravelines
JDA Dijon
CHA Chalon
CHO Cholet
LEP Le Portel
PAR Paris Basketball
25/01/2026
JLB Bourg-en-Bresse
NAN Nancy
MSB Le Mans
ASV ASVEL
