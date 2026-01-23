Michael Stockton prolongé par Dijon

Arrivé mi-novembre pour pallier la blessure de Justin Bibbins, Michael Stockton (1,85 m, 36 ans) va rester un peu plus longtemps en Bourgogne. La Ligue Nationale de Basket a validé ce vendredi la prolongation du contrat du meneur américain avec Dijon jusqu’au 31 janvier 2026.

Une prolongation validée par la LNB

L’ancien chalonnais a vu son contrat reconduit pour poursuivre sa mission au sein de la JDA Dijon jusqu’à la fin du premier mois de l’année civile. Le fils de John Stockton a su s’intégrer rapidement dans l’effectif dijonnais, apportant son expérience et sa lecture du jeu.

Depuis son arrivée, le vétéran affiche des moyennes de 6,5 points, 2,1 rebonds et 3,4 passes décisives pour 8,5 d’évaluation en 16 minutes sur huit rencontres disputées. Avec lui sur le parquet, le club bourguignon s’est imposé à cinq reprises.

PROFIL JOUEUR Michael STOCKTON Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 36 ans (07/05/1989) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 6,5 #136 REB 2,1 #141 PD 3,4 #36

Dijon solide dans la course au Play-in

Grâce à ces résultats, la JDA Dijon occupe actuellement la dixième place de Betclic ELITE avec un bilan de 7 victoires pour 9 défaites. Le club reste au contact du milieu de tableau avant un déplacement important sur le parquet de Gravelines-Dunkerque, ce samedi soir, pour le compte de la 17e journée du championnat.