Pompier de service attitré en Betclic ÉLITE, Michael Stockton a bien signé avec Dijon

23 octobre 2023 : lesté d’un bilan de huit défaites en huit matchs, Gravelines-Dunkerque fait appel à Michael Stockton. Sept mois plus tard, le BCM valide un maintien improbable.

2 novembre 2024 : avant-dernier de Betclic ÉLITE avec une victoire en sept rencontres, Chalon-sur-Saône appelle Michael Stockton. Bis repetita, et encore mieux : l’Élan bouclera sa saison sur un Match 3 de quart de finale à Villeurbanne.

Et maintenant, 12 novembre 2025, la JDA Dijon aux portes de la zone rouge de Betclic ÉLITE ?! La suite de l’histoire pourrait s’écrire sans Michael Stockton, puisque le meneur américain n’a signé que pour deux mois, mais le vétéran ne connait que trop bien cette situation…

𝗠𝗜𝗖𝗛𝗔𝗘𝗟 𝗦𝗧𝗢𝗖𝗞𝗧𝗢𝗡 𝗘𝗡 𝗥𝗘𝗡𝗙𝗢𝗥𝗧 ! 💪 Suite à la blessure de Justin Bibbins, Michael arrive pour apporter son expérience et son impact dans une période cruciale de la saison ! 🔥 Welcome Michael! 💙 — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) November 12, 2025

Courtisé par Saint-Quentin, avec la perspective d’un engagement garanti sur la saison, le fils de la légende John Stockton a toutefois privilégié un contrat court-terme, lui qui disposera à la JDA du statut de pigiste médical de Justin Bibbins, victime d’une phlébite.

« Il était indispensable de renforcer l’effectif »

« Avec l’absence de Justin BIBBINS pour de nombreuses semaines, il était indispensable de renforcer l’effectif sur le poste 1″, souligne le directeur sportif, Fabien Romeyer. « Michael est un joueur d’expérience, qui connait parfaitement notre championnat et qui a évolué aux côtés de Gregor Hrovat pendant toute une saison (à Pau). Son leadership, sa vision de jeu et son esprit de compétiteur seront des armes importantes dans cette période particulièrement chargée et déterminante pour la suite de la saison. Nous l’attendons dans les prochaines heures pour les tests médicaux d’usage avant de l’intégrer dans l’effectif. »

Rompu aux exigences du basket professionnel, meneur intelligent par excellence, fin connaisseur de la Betclic ÉLITE, Michael Stockton ne devrait pas souffrir d’un quelconque problème d’intégration. Son arrivée permettra surtout à Laurent Legname de disposer, enfin, d’un effectif au complet, pourquoi pas dès samedi contre Gravelines-Dunkerque.