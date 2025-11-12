Recherche
Betclic Élite

Pompier de service attitré en Betclic ÉLITE, Michael Stockton a bien signé avec Dijon

Pour la troisième saison d'affilée, Michael Stockton débarque sur le tard en Betclic ÉLITE. Cette fois, le meneur sera le pigiste de Justin Bibbins à la JDA Dijon.
00h00
Pompier de service attitré en Betclic ÉLITE, Michael Stockton a bien signé avec Dijon

Michael Stockton est attendu jeudi à Dijon

Crédit photo : Charlotte Geoffray

23 octobre 2023 : lesté d’un bilan de huit défaites en huit matchs, Gravelines-Dunkerque fait appel à Michael Stockton. Sept mois plus tard, le BCM valide un maintien improbable.

2 novembre 2024 : avant-dernier de Betclic ÉLITE avec une victoire en sept rencontres, Chalon-sur-Saône appelle Michael Stockton. Bis repetita, et encore mieux : l’Élan bouclera sa saison sur un Match 3 de quart de finale à Villeurbanne.

Et maintenant, 12 novembre 2025, la JDA Dijon aux portes de la zone rouge de Betclic ÉLITE ?! La suite de l’histoire pourrait s’écrire sans Michael Stockton, puisque le meneur américain n’a signé que pour deux mois, mais le vétéran ne connait que trop bien cette situation…

Courtisé par Saint-Quentin, avec la perspective d’un engagement garanti sur la saison, le fils de la légende John Stockton a toutefois privilégié un contrat court-terme, lui qui disposera à la JDA du statut de pigiste médical de Justin Bibbins, victime d’une phlébite.

« Il était indispensable de renforcer l’effectif »

« Avec l’absence de Justin BIBBINS pour de nombreuses semaines, il était indispensable de renforcer l’effectif sur le poste 1″, souligne le directeur sportif, Fabien Romeyer. « Michael est un joueur d’expérience, qui connait parfaitement notre championnat et qui a évolué aux côtés de Gregor Hrovat pendant toute une saison (à Pau). Son leadership, sa vision de jeu et son esprit de compétiteur seront des armes importantes dans cette période particulièrement chargée et déterminante pour la suite de la saison. Nous l’attendons dans les prochaines heures pour les tests médicaux d’usage avant de l’intégrer dans l’effectif. » 

Rompu aux exigences du basket professionnel, meneur intelligent par excellence, fin connaisseur de la Betclic ÉLITE, Michael Stockton ne devrait pas souffrir d’un quelconque problème d’intégration. Son arrivée permettra surtout à Laurent Legname de disposer, enfin, d’un effectif au complet, pourquoi pas dès samedi contre Gravelines-Dunkerque.

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
