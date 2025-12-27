Bilal Coulibaly réussit son meilleur match de la saison dans une victoire : « Je me sens en confiance »

Il avait un grand sourire à l’échauffement, au moment de retrouver le parquet de la Capital One Arena pour la première fois depuis le 1er décembre. Forcément, Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans) a enchaîné les blessures depuis. Cette saison, il n’a joué que la moitié des matchs de son équipe. Et quand il était sur le parquet, il n’a pas vraiment brillé.

Difficile pour lui de trouver son rythme avec tous ces pépins, qui se sont accumulés depuis la fin de saison dernière (ischio-jambiers, puis le pouce, le mollet, les obliques, et enfin la cheville…). Sa performance dans une victoire contre les Raptors ce vendredi 26 décembre pourrait lui permettre d’enfin lancer sa saison. Car il vient de réussir une performance au-dessus des 20 points pour la première fois depuis le… 24 février.

Présent des deux côtés du terrain

L’ailier des Wizards vient en effet de réussir un match à 21 points à 8/14 aux tirs (dont 1/4 à 3-points), 8 rebonds, 1 passe décisive, 3 interceptions et 1 contre en 26 minutes. Son temps de jeu est toujours limité depuis son retour de ses blessures aux obliques et à la cheville. Le tout en s’occupant de défendre sur Brandon Ingram, qui lui avait offert son “Welcome to the NBA moment” il y a deux ans.

« J’en ai toujours des mauvais souvenirs… » nous a-t-il confiés en souriant en conférence de presse. « Il a encore fait un bon match ce soir encore. C’est un des joueurs que je regarde le plus en NBA, j’aime vraiment jouer contre lui. » Mais les 29 points de l’ailier américain auront été dans le vide, tant son équipe a été dominée, et s’incline de 21 points (138-117), après un dernier quart-temps de haut vol des Wizards.

Concernant Coulibaly, il a attaqué sans relâche l’arceau, profitant de la faible défense intérieure des Raptors. Ce qu’il se doit de faire étant donné sa grande difficulté derrière la ligne des 3-points cette saison (1/4 ce soir, 26% sur l’ensemble de la saison). Ses capacités balle en main sont parmi ses grands progrès montrés la saison dernière, après un début de carrière en France et aux États-Unis principalement passé à jouer sans ballon.

« Je suis plutôt athlétique, donc je peux attaquer l’arceau assez facilement, et aller au lay-up ou faire la passe » a-t-il expliqué. Reste maintenant à le faire avec plus de régularité, ce qui viendra s’il arrive à rester à 100% physiquement.

Bilal Coulibaly 21/8/1/3s/1b vs Toronto pic.twitter.com/KZRDW9mpWI — riley ｼ (@rileyricharrds) December 27, 2025

Garder la bonne mentalité malgré un corps qui fait des siennes

Ces dernières semaines n’ont pas été faciles pour le natif du 92. « C’était difficile pour lui d’avoir toutes ces blessures pour débuter la saison… Son retour fait du bien. On sait qu’il est capable de faire ce qu’il a fait aujourd’hui, et qu’il est capable de faire encore mieux. Il est resté constant dans son travail et dans sa mentalité, et il est revenu en étant prêt » a appuyé son coéquipier Kyshawn George en conférence de presse. L’entraîneur Brian Keefe a lui apprécié « le super match » de son ailier titulaire. « Il retrouve son rythme, il a fait beaucoup d’aller-retours avec l’infirmerie ces dernières semaines… C’est dans la lignée de ce qu’il a montré la saison dernière. »

Le coach des Wizards était satisfait de la 3e victoire sur les 7 derniers matchs de ses Wizards. Ces derniers ont su hausser le niveau défensif en seconde période, et régner dans la raquette en attaque, face à une équipe de Toronto qui est tout de même 4e de la conférence Est. En plus de Coulibaly, les deux autres francophones de l’équipe ont contribué à ce succès. 15 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 3 contres en 24 minutes d’Alexandre Sarr, et 23 points, 6 rebonds et 3 passes décisives du suisso-canadien Kyshawn George.

Depuis Washington,