21 points à 7/10 à 3-points : Evan Fournier guide l’Olympiakos à Bologne

L’Olympiakos a décroché un succès important en s’imposant 97 à 94 face chez la Virtus Bologne ce vendredi 26 décembre. Cette victoire permet aux Rouge et Blanc d’améliorer leur bilan à 10 victoires et 7 défaites en EuroLeague et de clôturer idéalement l’année 2025, avant de se préparer pour la fin des matches aller face au Panathinaikos, le 2 janvier prochain.

Utilisé en sortie de banc, Evan Fournier a égalé son record de points de la saison d’EuroLeague (21), grâce à son adresse à 3-points (7/10). Son précédent record datait du dernier match, 21 points également, contre l’ASVEL. Cela pourrait être le début d’une montée en puissance pour l’international français, après une première partie de saison difficile. Son coéquipier et compatriote Frank Ntilikina a lui tenu son traditionnel rôle de l’ombre (2 points, 1 rebond et 2 passes en 21 minutes).

Une performance solide gâchée par un dernier quart-temps compliqué

L’équipe grecque a livré l’une de ses meilleures performances de la saison pendant trois quart-temps. Tyler Dorsey a mené l’attaque avec 23 points, tandis que Nikola Milutinov (13 points, 9 rebonds, 5 passes) et Sasha Vezenkov (16 points, 5 rebonds) ont apporté une contribution décisive.

Alec Peters s’est montré particulièrement efficace en première mi-temps avec 11 points et 5 rebonds, permettant à l’Olympiakos de prendre une avance de 9 points à la pause (41-50). Evan Fournier a marqué trois de ses sept tirs primés dans le seul troisième quart-temps.

Un final haletant malgré 17 points d’avance

Après avoir mené de 17 points à la fin du troisième quart-temps (60-77), l’Olympiakos a perdu sa concentration dans les dix dernières minutes. La Virtus Bologne, emmenée par l’ancien Manceau Matt Morgan qui a inscrit 12 points en trois minutes, est revenue de nulle part pour réduire l’écart à seulement 5 points (75-80).

L’ancien joueur de l’Olympiakos, Luca Vildoza, a maintenu l’équipe italienne dans le match et a contribué au retour spectaculaire de Bologne, qui s’est rapprochée à une seule possession (88-90). Dans les moments cruciaux, Fournier, Dorsey et Milutinov ont pris les bonnes décisions pour éviter un renversement cauchemardesque.

Cette victoire précieuse permet à l’Olympiakos de se préparer dans les meilleures conditions pour le choc face au Panathinaikos à l’OAKA, dans le cadre de la fin du premier tour de l’EuroLeague.