EuroLeague

Monaco sécurise sa place dans le Top 6 en venant à bout du Real Madrid

EuroLeague - L'AS Monaco est venu à bout du Real Madrid (100-95) dans une salle Gaston Médecin pleine pour la 18e journée de l'EuroLeague. Un succès important qui leur permet de conserver leur place dans le Top 6 de la compétition, synonyme de qualification en playoffs, contre un concurrent direct. L'équipe de Vassilis Spanoulis finira l'année 2025 par un déplacement à Barcelone.
00h00
Monaco sécurise sa place dans le Top 6 en venant à bout du Real Madrid

Matthew Strazel a réalisé un très gros match dans la victoire de l’AS Monaco contre le Real Madrid

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’AS Monaco a signé une belle victoire contre le Real Madrid (100-95) ce vendredi 26 décembre, dans une salle Gaston Médecin remplie (plus de 3 500 places ont été éditées), pour la 18e journée d’EuroLeague. Ce 11e succès permet aux hommes de Vassilis Spanoulis de conserver leur place dans le Top 6 de la compétition – synonyme de qualification directe en playoffs en fin de saison régulière – en venant à bout d’un concurrent direct (les deux équipes étaient à égalité, à 10-7, avant l’entre-deux).

– Journée 18

Edy Tavares porte le Real en début de match

La rencontre a été accrochée, mais la Roca Team, solide et sérieuse, a fait la course devant, notamment au prix d’une défense intense. Privée de Sergio Llull et Trey Lyles, la formation madrilène s’est d’abord appuyée sur un énorme chantier de Walter Tavares pour lancer sa rencontre. A sa première sortie, au bout de 8 minutes 32, le géant cap-verdien en était déjà à 15 points à 7/9 aux tirs et 7 rebonds (dont 5 offensifs) pour 18 d’évaluation. Malgré l’impact de ce dernier, une relative maladresse à 3-points (1/5) et surtout 6 balles perdues, les locaux pointaient tout de même en tête après un quart-temps (21-20).

Un bon signe même si le retour de Tavares s’est soldé par un retour espagnol au cours de la deuxième période. Seulement, l’ancien joueur NBA a enchaîné sa deuxième faute et une faute technique à 2 minutes 14 de la pause, provoquant sa sortie dans la foulée. A contrario, Matthew Strazel a planté deux paniers avec la faute, à chaque fois avec la planche, sur deux tirs alors qu’il avait sealé (bloqué dans son dos) son défenseur, à savoir Théo Maledon puis Facundo Campazzo. Malgré cela, 11 points d’Elie Okobo et un net avantage à l’évaluation collective (55-38), la Roca Team n’est revenue aux vestiaires qu’avec 4 points d’avance (47-43).

Profitant de l’absence de Tavares sur le parquet à la reprise, les joueurs de la principauté ont démarré par un 8-0 pour prendre une avance inédite dans cette partie (55-43). Pas de quoi tuer la rencontre ceci dit. Le Real Madrid est même passé devant en début de quatrième quart-temps (71-72), pour la première fois depuis la 11e minute. Inspiré ce vendredi (12 points et 4 passes pour 18 d’évaluation) Strazel a répondu par un 3-points (74-72) avant que Nikola Mirotic ne prenne le relai.

Mirotic se réveille au bon moment, Maledon, malade, ne pèse pas

L’ancien pensionnaire du centre de formation du Real Madrid – où il a également lancé sa carrière professionnelle -, tenu à 0 point jusque là, a enchaîné avec deux tirs primés (81-75). Un réveil qu’il a confirmé dans la foulée avec un beau service à Kevarrius Hayes, autre acteur clé de la deuxième mi-temps pour sa domination du rebond (7 prises en 19 minutes) et sa défense sur Tavares, avant de mettre un tir sur un Théo Maledon particulièrement timoré ce vendredi. « Il n’aurait pas du jouer ce match, il a fait un effort », a commenté son coach Sergio Scariolo après la rencontre, indiquant qu’il était malade. Si son collègue du poste 1 Facundo Campazzo a marqué 14 de ses 28 points (à 6/7 à 3-points, 10 passes décisives et 5 rebonds pour 41 d’évaluation) dans les 100 dernières secondes pour ramener les siens au contact (de -14 à -4), Monaco a tout de même assuré ce 11e succès de la saison d’EuroLeague. « Cela a été un match difficile, on a eu des bons et mauvais moments. On a été énorme au rebond (17 prises offensives), défensivement on peut être meilleur. Mais globalement c’est un bon match », a apprécié Vassilis Spanoulis.

Après un break All-Star Game pour quatre joueurs, l’AS Monaco tentera de confirmer sa récente dynamique (quatre victoires de suite, toutes compétitions confondues) mardi prochain du côté de Barcelone. Une équipe catalane en forme (12 victoires et 6 défaites, soit une de plus que Monaco) qu’elle avait sorti au bout de cinq manches très serrées en quarts de finale des playoffs 2025…

A Monaco,

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
tripledouble23
Quel crack le campazzo Monaco devrait le signer ?
Répondre
(0) J'aime
matt_le_bucheron
Sinon les personnes qui passent leur temps à critiquer Nadir, peuvent-ils commenter la prestation de Théo Malédon, qui a quand même 4 saisons de NBA derrière lui.
Répondre
(0) J'aime
