Monaco sécurise sa place dans le Top 6 en venant à bout du Real Madrid

L’AS Monaco a signé une belle victoire contre le Real Madrid (100-95) ce vendredi 26 décembre, dans une salle Gaston Médecin remplie (plus de 3 500 places ont été éditées), pour la 18e journée d’EuroLeague. Ce 11e succès permet aux hommes de Vassilis Spanoulis de conserver leur place dans le Top 6 de la compétition – synonyme de qualification directe en playoffs en fin de saison régulière – en venant à bout d’un concurrent direct (les deux équipes étaient à égalité, à 10-7, avant l’entre-deux).

Edy Tavares porte le Real en début de match

La rencontre a été accrochée, mais la Roca Team, solide et sérieuse, a fait la course devant, notamment au prix d’une défense intense. Privée de Sergio Llull et Trey Lyles, la formation madrilène s’est d’abord appuyée sur un énorme chantier de Walter Tavares pour lancer sa rencontre. A sa première sortie, au bout de 8 minutes 32, le géant cap-verdien en était déjà à 15 points à 7/9 aux tirs et 7 rebonds (dont 5 offensifs) pour 18 d’évaluation. Malgré l’impact de ce dernier, une relative maladresse à 3-points (1/5) et surtout 6 balles perdues, les locaux pointaient tout de même en tête après un quart-temps (21-20).

Un bon signe même si le retour de Tavares s’est soldé par un retour espagnol au cours de la deuxième période. Seulement, l’ancien joueur NBA a enchaîné sa deuxième faute et une faute technique à 2 minutes 14 de la pause, provoquant sa sortie dans la foulée. A contrario, Matthew Strazel a planté deux paniers avec la faute, à chaque fois avec la planche, sur deux tirs alors qu’il avait sealé (bloqué dans son dos) son défenseur, à savoir Théo Maledon puis Facundo Campazzo. Malgré cela, 11 points d’Elie Okobo et un net avantage à l’évaluation collective (55-38), la Roca Team n’est revenue aux vestiaires qu’avec 4 points d’avance (47-43).

Profitant de l’absence de Tavares sur le parquet à la reprise, les joueurs de la principauté ont démarré par un 8-0 pour prendre une avance inédite dans cette partie (55-43). Pas de quoi tuer la rencontre ceci dit. Le Real Madrid est même passé devant en début de quatrième quart-temps (71-72), pour la première fois depuis la 11e minute. Inspiré ce vendredi (12 points et 4 passes pour 18 d’évaluation) Strazel a répondu par un 3-points (74-72) avant que Nikola Mirotic ne prenne le relai.

Mirotic se réveille au bon moment, Maledon, malade, ne pèse pas

L’ancien pensionnaire du centre de formation du Real Madrid – où il a également lancé sa carrière professionnelle -, tenu à 0 point jusque là, a enchaîné avec deux tirs primés (81-75). Un réveil qu’il a confirmé dans la foulée avec un beau service à Kevarrius Hayes, autre acteur clé de la deuxième mi-temps pour sa domination du rebond (7 prises en 19 minutes) et sa défense sur Tavares, avant de mettre un tir sur un Théo Maledon particulièrement timoré ce vendredi. « Il n’aurait pas du jouer ce match, il a fait un effort », a commenté son coach Sergio Scariolo après la rencontre, indiquant qu’il était malade. Si son collègue du poste 1 Facundo Campazzo a marqué 14 de ses 28 points (à 6/7 à 3-points, 10 passes décisives et 5 rebonds pour 41 d’évaluation) dans les 100 dernières secondes pour ramener les siens au contact (de -14 à -4), Monaco a tout de même assuré ce 11e succès de la saison d’EuroLeague. « Cela a été un match difficile, on a eu des bons et mauvais moments. On a été énorme au rebond (17 prises offensives), défensivement on peut être meilleur. Mais globalement c’est un bon match », a apprécié Vassilis Spanoulis.

Facundo Campazzo’s amazing performance end of the 4qtr… pic.twitter.com/HE4gtrfZQU — Çemberin İçi (@cemberici) December 26, 2025

Après un break All-Star Game pour quatre joueurs, l’AS Monaco tentera de confirmer sa récente dynamique (quatre victoires de suite, toutes compétitions confondues) mardi prochain du côté de Barcelone. Une équipe catalane en forme (12 victoires et 6 défaites, soit une de plus que Monaco) qu’elle avait sorti au bout de cinq manches très serrées en quarts de finale des playoffs 2025…

A Monaco,