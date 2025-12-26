Derrière un fabuleux duo Roberson-Knezevic, Hyères-Toulon prend un derby crucial contre Antibes

Un seul match ce vendredi soir en ouverture de la 17e journée d’ÉLITE 2, mais il revêtait une importance non-négligeable. D’abord sur le plan symbolique, puisque c’était un derby azuréen entre Hyères-Toulon et Antibes, séparés par une centaine de kilomètres. Mais aussi sur le plan comptable, puisque les deux clubs voisins l’étaient aussi au classement, ex-aequo avec 8 victoires pour 8 défaites, en 10e et 11e place.

« Ce n’est pas non plus un Real – Barça… Il y a une rivalité saine, pas d’animosité. C’est surtout un match important pour les deux équipes » expliquait le coach du HTV Stéphane Dumas auprès de Nice-Matin la veille de la rencontre.

Un duo Roberson-Knezevic de feu

Mais il ne pouvait y avoir qu’un seul vainqueur. Et celui-ci a mis du temps à se décider. En première période, Toulonnais et Antibois se sont rendus coup pour coup, avec plusieurs changements de leader. À la mi-temps, le score était d’ailleurs parfaitement égal (40-40), avec un quart-temps remporté 23-17 pour chacune des deux équipes.

C’est ensuite que l’écart s’est creusé en faveur des locaux. Et plus particulièrement grâce à deux joueurs : l’inévitable John Roberson (24 points, 7 passes décisives et 28 d’évaluation au final), et Nikola Knezevic. Avec 22 points à un remarquable 5/5 à 3-points, le shooteur serbe a réalisé son meilleur match de la saison. C’est lui qui a contribué à remonter le pourcentage à 3-points de son équipe, paradoxalement bien meilleur (47%) que celui à 2-points (41%).

Mais c’est donc bien sûr John Roberson qui a servi de maestro dans cette victoire du HTV (87-76). Après trois matchs “moins bien” (sous les 20 d’évaluation), l’Américain naturalisé bosnien est revenu dans ses exceptionnels standards. Parfois doublé par la défense antiboise, il a battu son record de passes décisives depuis octobre en conséquence. Et a profité de chaque petit espace laissé pour tout de même marquer 24 points à 5/9 aux tirs et 10/11 aux lancers-francs.

Moses Greenwood a aussi été présent avec ses 16 points et 7 rebonds, notamment avec son 3-points à 3 minutes du terme qui a sécurisé la victoire en donnant plus de 10 points d’avance. En face, les Antibois n’ont pas fait un mauvais match, mais ont manqué de punch.

Le HTV finit bien l’année

Double-satisfaction donc pour les fans du HTV. D’abord avec une victoire à domicile face à un club voisin et rival, qui avait remporté leurs deux confrontations la saison dernière. Mais aussi par une victoire importante face à un concurrent direct au play-in, qui leur permet justement de rentrer dans le Top 10 qui en est synonyme. Le tout alors que l’effectif souffrait de quelques absences récemment, et qu’un virus hivernal s’était invité dans les organismes des joueurs.

L’équipe a livré une prestation solide et encourageante pour la suite. Les 4 défaites inaugurales pour débuter la saison semblent bien loin. L’arrivée de John Roberson, qui a été confirmé jusqu’à la fin de saison voire plus, a bel et bien changé la donne.