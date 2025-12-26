Recherche
ELITE 2

Derrière un fabuleux duo Roberson-Knezevic, Hyères-Toulon prend un derby crucial contre Antibes

ÉLITE 2 - Le dernier match de l'année des clubs azuréens a tourné en la faveur de Hyères-Toulon, qui s'est imposé 87-76 à domicile contre Antibes, alors que les deux clubs étaient ex-aequo au classement avant ce soir.
|
00h00
Résumé
Écouter
Derrière un fabuleux duo Roberson-Knezevic, Hyères-Toulon prend un derby crucial contre Antibes

Nikola Knezevic a fait ce qu’il sait faire de mieux : shooter

Crédit photo : Sébastien Grasset

Un seul match ce vendredi soir en ouverture de la 17e journée d’ÉLITE 2, mais il revêtait une importance non-négligeable. D’abord sur le plan symbolique, puisque c’était un derby azuréen entre Hyères-Toulon et Antibes, séparés par une centaine de kilomètres. Mais aussi sur le plan comptable, puisque les deux clubs voisins l’étaient aussi au classement, ex-aequo avec 8 victoires pour 8 défaites, en 10e et 11e place.

« Ce n’est pas non plus un Real – Barça… Il y a une rivalité saine, pas d’animosité. C’est surtout un match important pour les deux équipes » expliquait le coach du HTV Stéphane Dumas auprès de Nice-Matin la veille de la rencontre.

– Journée 17

Un duo Roberson-Knezevic de feu

Mais il ne pouvait y avoir qu’un seul vainqueur. Et celui-ci a mis du temps à se décider. En première période, Toulonnais et Antibois se sont rendus coup pour coup, avec plusieurs changements de leader. À la mi-temps, le score était d’ailleurs parfaitement égal (40-40), avec un quart-temps remporté 23-17 pour chacune des deux équipes.

C’est ensuite que l’écart s’est creusé en faveur des locaux. Et plus particulièrement grâce à deux joueurs : l’inévitable John Roberson (24 points, 7 passes décisives et 28 d’évaluation au final), et Nikola Knezevic. Avec 22 points à un remarquable 5/5 à 3-points, le shooteur serbe a réalisé son meilleur match de la saison. C’est lui qui a contribué à remonter le pourcentage à 3-points de son équipe, paradoxalement bien meilleur (47%) que celui à 2-points (41%).

Nikola KNEZEVIC
Nikola KNEZEVIC
22
PTS
1
REB
0
PDE
Logo ELITE 2
HTV
87 76
ANT

Mais c’est donc bien sûr John Roberson qui a servi de maestro dans cette victoire du HTV (87-76). Après trois matchs “moins bien” (sous les 20 d’évaluation), l’Américain naturalisé bosnien est revenu dans ses exceptionnels standards. Parfois doublé par la défense antiboise, il a battu son record de passes décisives depuis octobre en conséquence. Et a profité de chaque petit espace laissé pour tout de même marquer 24 points à 5/9 aux tirs et 10/11 aux  lancers-francs.

Moses Greenwood a aussi été présent avec ses 16 points et 7 rebonds, notamment avec son 3-points à 3 minutes du terme qui a sécurisé la victoire en donnant plus de 10 points d’avance. En face, les Antibois n’ont pas fait un mauvais match, mais ont manqué de punch.

John ROBERSON
John ROBERSON
24
PTS
3
REB
7
PDE
Logo ELITE 2
HTV
87 76
ANT

Le HTV finit bien l’année

Double-satisfaction donc pour les fans du HTV. D’abord avec une victoire à domicile face à un club voisin et rival, qui avait remporté leurs deux confrontations la saison dernière. Mais aussi par une victoire importante face à un concurrent direct au play-in, qui leur permet justement de rentrer dans le Top 10 qui en est synonyme. Le tout alors que l’effectif souffrait de quelques absences récemment, et qu’un virus hivernal s’était invité dans les organismes des joueurs.

L’équipe a livré une prestation solide et encourageante pour la suite. Les 4 défaites inaugurales pour débuter la saison semblent bien loin. L’arrivée de John Roberson, qui a été confirmé jusqu’à la fin de saison voire plus, a bel et bien changé la donne.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
