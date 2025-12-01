John Roberson bientôt prolongé au HTV jusqu’en 2027 ? Un dénouement inespéré pour Hyères-Toulon

L’histoire entre John Roberson (1,80 m, 37 ans) et le HTV n’était censée durer qu’un mois. Finalement, elle devrait s’inscrire dans la durée, preuve du tournant pris par l’équipe de Stéphane Dumas depuis le retour sur les parquets de l’ancien champion de France 2017.

Un mois devenu trois ans pour John Roberson

Pour prolonger John Roberson jusqu’en 2027, le HTV a dû se mettre en accord avec les règlements de la DNCCG. Cela a impliqué de libérer un joueur : c’est Ikenna Ndugba (1,83 m, 27 ans), initialement prévu sur le poste de meneur, qui devrait quitter le club. En ELITE 2, ce dernier tournait à 10,3 points, 2,3 rebonds et 3,0 passes décisives en 4 matchs.

PROFIL JOUEUR Ikenna NDUGBA Poste(s): Meneur Taille: 183 cm Âge: 27 ans (11/06/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 2 #509 REB 2 #401 PD 4 #90

Arrivé comme remplaçant médical au début du mois d’octobre, John Roberson a d’abord connu trois défaites avant que la dynamique ne bascule. Depuis, Hyères-Toulon a remporté quatre rencontres, porté par un meneur retrouvé : 18,3 points à 50% aux tirs (49,2% à 3-points), 1,7 rebond et 6 passes décisives de moyenne sur ses sept matchs joués.

Avec lui, le HTV a changé de dimension et peut viser un maintien serein. L’équipe reste sur un exploit contre le leader Orléans (74-70), grâce notamment à 20 points et 5 passes décisives de son meneur.

Un cadre idéal pour la fin de carrière du champion de France 2017

En prolongeant jusqu’en 2027, John Roberson pourrait terminer sa carrière professionnelle à Hyères-Toulon. Huit ans après son titre avec Chalon, le meneur de 36 ans évolue à nouveau à un niveau très élevé et se projette désormais sur le projet varois, un environnement qui semble parfaitement lui convenir.

Le HTV lui offre cette fois une stabilité renouvelée et une place centrale dans le projet sportif.

PROFIL JOUEUR John ROBERSON Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 37 ans (28/10/1988) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 18,3 #3 REB 1,7 #183 PD 6 #4

Une prolongation rendue possible par un impact immédiat

Le club n’a jamais caché que la venue de John Roberson en octobre avait été une immense surprise. Lui qui sortait d’un EuroBasket très réussi avec la Bosnie-Herzégovine, où la star Jusuf Nurkic lui avait adressé des remerciements publics, ne devait être là que pour se relancer physiquement. Mais la greffe a pris immédiatement.

Le HTV a su saisir l’opportunité : l’ancien joueur de l’ASVEL démontre depuis des semaines qu’il reste l’un des meilleurs shooteurs du championnat. Sa précision extérieure, sa gestion du tempo et son leadership ont changé le visage de l’équipe.

Le HTV peut rêver plus grand

Sécuriser John Roberson jusqu’en 2027 donne au HTV une base forte pour construire. Le meneur redevient un candidat crédible au trophée de MVP d’ELITE 2, tandis que l’équipe, 11e avec un bilan équilibré, peut même envisager poursuivre sa remontée au classement pour participer aux barrages d’accession.

Pour Hyères-Toulon, cette prolongation est un message clair : le club veut capitaliser sur sa belle dynamique et retrouver de la stabilité dans un championnat particulièrement dense, deux ans après sa remontée en deuxième division.