ELITE 2

John Roberson bientôt prolongé au HTV jusqu’en 2027 ? Un dénouement inespéré pour Hyères-Toulon

ÉLITE 2 - Ce qui ne devait être qu’une parenthèse enchantée se transforme en projection à long terme : John Roberson devrait prolonger au Hyères-Toulon Var Basket jusqu’en 2027. Le club varois sécurise ainsi son meneur international bosnien, étincelant depuis son arrivée en octobre.
|
00h00
Résumé
Écouter
John Roberson bientôt prolongé au HTV jusqu'en 2027 ? Un dénouement inespéré pour Hyères-Toulon

John Roberson devrait continuer l’aventure avec… le HTV jusqu’en 2027 !

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’histoire entre John Roberson (1,80 m, 37 ans) et le HTV n’était censée durer qu’un mois. Finalement, elle devrait s’inscrire dans la durée, preuve du tournant pris par l’équipe de Stéphane Dumas depuis le retour sur les parquets de l’ancien champion de France 2017.

Un mois devenu trois ans pour John Roberson

Pour prolonger John Roberson jusqu’en 2027, le HTV a dû se mettre en accord avec les règlements de la DNCCG. Cela a impliqué de libérer un joueur : c’est Ikenna Ndugba (1,83 m, 27 ans), initialement prévu sur le poste de meneur, qui devrait quitter le club. En ELITE 2, ce dernier tournait à 10,3 points, 2,3 rebonds et 3,0 passes décisives en 4 matchs.

Arrivé comme remplaçant médical au début du mois d’octobre, John Roberson a d’abord connu trois défaites avant que la dynamique ne bascule. Depuis, Hyères-Toulon a remporté quatre rencontres, porté par un meneur retrouvé : 18,3 points à 50% aux tirs (49,2% à 3-points), 1,7 rebond et 6 passes décisives de moyenne sur ses sept matchs joués.

LIRE AUSSI

Avec lui, le HTV a changé de dimension et peut viser un maintien serein. L’équipe reste sur un exploit contre le leader Orléans (74-70), grâce notamment à 20 points et 5 passes décisives de son meneur.

Un cadre idéal pour la fin de carrière du champion de France 2017

En prolongeant jusqu’en 2027, John Roberson pourrait terminer sa carrière professionnelle à Hyères-Toulon. Huit ans après son titre avec Chalon, le meneur de 36 ans évolue à nouveau à un niveau très élevé et se projette désormais sur le projet varois, un environnement qui semble parfaitement lui convenir.

Le HTV lui offre cette fois une stabilité renouvelée et une place centrale dans le projet sportif.

Une prolongation rendue possible par un impact immédiat

Le club n’a jamais caché que la venue de John Roberson en octobre avait été une immense surprise. Lui qui sortait d’un EuroBasket très réussi avec la Bosnie-Herzégovine, où la star Jusuf Nurkic lui avait adressé des remerciements publics, ne devait être là que pour se relancer physiquement. Mais la greffe a pris immédiatement.

Le HTV a su saisir l’opportunité : l’ancien joueur de l’ASVEL démontre depuis des semaines qu’il reste l’un des meilleurs shooteurs du championnat. Sa précision extérieure, sa gestion du tempo et son leadership ont changé le visage de l’équipe.

Malgré son traditionnel body-language, John Roberson a tout d'un vrai leader naturel
Malgré son traditionnel body-language, John Roberson a tout d’un vrai leader naturel (photo : Sébastien Grasset)

Le HTV peut rêver plus grand

Sécuriser John Roberson jusqu’en 2027 donne au HTV une base forte pour construire. Le meneur redevient un candidat crédible au trophée de MVP d’ELITE 2, tandis que l’équipe, 11e avec un bilan équilibré, peut même envisager poursuivre sa remontée au classement pour participer aux barrages d’accession.

Pour Hyères-Toulon, cette prolongation est un message clair : le club veut capitaliser sur sa belle dynamique et retrouver de la stabilité dans un championnat particulièrement dense, deux ans après sa remontée en deuxième division.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

John Roberson bientôt prolongé au HTV jusqu'en 2027 ? Un dénouement inespéré pour Hyères-Toulon
