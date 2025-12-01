L’Allemagne reste sur la bonne voie pour défendre son titre mondial

L’équipe nationale allemande de basketball, championne du monde et d’Europe en titre, maintient son cap vers la défense de son trophée mondial. Après leur succès 89-69 contre Israël vendredi, les hommes du sélectionneur Álex Mumbrú ont remporté leur deuxième match des qualifications pour la Coupe du Monde 2027 en s’imposant 83-64 face à Chypre.

Des débuts prometteurs pour Till Pape malgré un début laborieux

Mumbrú a dû recomposer son cinq de départ, privé de trois joueurs d’EuroLeague : Isaac Bonga (Partizan Belgrade), Oscar Da Silva et Justus Hollatz (tous deux du Bayern Munich), qui n’avaient pas fait le déplacement à Chypre. Jack Kayil, Malte Delow, David Krämer, Chris Sengfelder et Norris Agbakoko ont donc débuté la rencontre. Louis Olinde était ménagé par précaution.

Devant un public clairsemé, incluant le président de la fédération allemande Ingo Weiss, l’Allemagne a cherché dès l’entame un rythme élevé et une défense agressive. Après un bon début (12-4 à la 5e minute), les erreurs se sont multipliées, permettant à Chypre de revenir dans le match. Le rookie Till Pape s’est immédiatement illustré, mais l’équipe allemande a même concédé la tête à ses adversaires temporairement.

La domination allemande s’affirme après la pause

La première mi-temps s’est révélée laborieuse pour les champions du monde, qui ont eu du mal à contenir les tireurs chypriotes à 3-points. Collin Welp a également fait ses débuts internationaux lors de cette rencontre, mais l’Allemagne n’arrivait pas à prendre le contrôle du match (42-39 à la pause).

Le troisième quart-temps a marqué un tournant décisif. Pape a continué sur sa lancée et le 3-points de Krämer a donné de l’air à l’Allemagne (47-39). C’est encore Pape qui a creusé le premier écart à deux chiffres (55-44), libérant enfin son équipe. Avec un rythme plus soutenu et un meilleur travail au rebond offensif, les Allemands ont pris le large. Welp et Nelson Weidemann ont contribué à cette domination, avant que Jonas Mattisseck ne scelle le sort du match avec un 3-points (69-48).

Le dernier quart-temps a pris des allures d’entraînement, Joshua Obiesie ajoutant encore un 3-points (72-48) pour définitivement enterrer les espoirs chypriotes.

« En première mi-temps, je n’étais pas du tout satisfait. Nous n’avions ni rythme ni énergie, cela m’a déçu. Après la pause, nous avons été bien meilleurs, nous avons joué en défense, nous sommes entrés dans le rythme et avons pris les rebonds », a déclaré Álex Mumbrú. « Chypre peut être fier », a-t-il ajouté, saluant la performance de l’adversaire et l’organisation locale.

Malte Delow a reconnu les difficultés initiales :

« Nous avons mis très longtemps à entrer dans le match. C’était un début faible. Grâce au rebond et aux nombreuses secondes chances, nous avons ensuite généré beaucoup de points faciles après la pause. »

Les prochains rendez-vous auront lieu le 27 février 2026 en Croatie et le 1er mars 2026 à Bonn, toujours contre la Croatie.