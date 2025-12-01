Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe du Monde masculine

L’Allemagne reste sur la bonne voie pour défendre son titre mondial

Coupe du monde - Les champions du monde allemands poursuivent leur parcours sans faute dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2027 avec une victoire 83-64 face à Chypre, malgré un début difficile.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Allemagne reste sur la bonne voie pour défendre son titre mondial

Nelson Weidemann et l’Allemagne sont à 2/2 dans ces qualifications à la Coupe du monde 2027

Crédit photo : FIBA

L’équipe nationale allemande de basketball, championne du monde et d’Europe en titre, maintient son cap vers la défense de son trophée mondial. Après leur succès 89-69 contre Israël vendredi, les hommes du sélectionneur Álex Mumbrú ont remporté leur deuxième match des qualifications pour la Coupe du Monde 2027 en s’imposant 83-64 face à Chypre.

– Journée 2

Des débuts prometteurs pour Till Pape malgré un début laborieux

Mumbrú a dû recomposer son cinq de départ, privé de trois joueurs d’EuroLeague : Isaac Bonga (Partizan Belgrade), Oscar Da Silva et Justus Hollatz (tous deux du Bayern Munich), qui n’avaient pas fait le déplacement à Chypre. Jack Kayil, Malte Delow, David Krämer, Chris Sengfelder et Norris Agbakoko ont donc débuté la rencontre. Louis Olinde était ménagé par précaution.

Devant un public clairsemé, incluant le président de la fédération allemande Ingo Weiss, l’Allemagne a cherché dès l’entame un rythme élevé et une défense agressive. Après un bon début (12-4 à la 5e minute), les erreurs se sont multipliées, permettant à Chypre de revenir dans le match. Le rookie Till Pape s’est immédiatement illustré, mais l’équipe allemande a même concédé la tête à ses adversaires temporairement.

La domination allemande s’affirme après la pause

La première mi-temps s’est révélée laborieuse pour les champions du monde, qui ont eu du mal à contenir les tireurs chypriotes à 3-points. Collin Welp a également fait ses débuts internationaux lors de cette rencontre, mais l’Allemagne n’arrivait pas à prendre le contrôle du match (42-39 à la pause).

Le troisième quart-temps a marqué un tournant décisif. Pape a continué sur sa lancée et le 3-points de Krämer a donné de l’air à l’Allemagne (47-39). C’est encore Pape qui a creusé le premier écart à deux chiffres (55-44), libérant enfin son équipe. Avec un rythme plus soutenu et un meilleur travail au rebond offensif, les Allemands ont pris le large. Welp et Nelson Weidemann ont contribué à cette domination, avant que Jonas Mattisseck ne scelle le sort du match avec un 3-points (69-48).

Le dernier quart-temps a pris des allures d’entraînement, Joshua Obiesie ajoutant encore un 3-points (72-48) pour définitivement enterrer les espoirs chypriotes.

« En première mi-temps, je n’étais pas du tout satisfait. Nous n’avions ni rythme ni énergie, cela m’a déçu. Après la pause, nous avons été bien meilleurs, nous avons joué en défense, nous sommes entrés dans le rythme et avons pris les rebonds », a déclaré Álex Mumbrú. « Chypre peut être fier », a-t-il ajouté, saluant la performance de l’adversaire et l’organisation locale.

Malte Delow a reconnu les difficultés initiales :

« Nous avons mis très longtemps à entrer dans le match. C’était un début faible. Grâce au rebond et aux nombreuses secondes chances, nous avons ensuite généré beaucoup de points faciles après la pause. »

Les prochains rendez-vous auront lieu le 27 février 2026 en Croatie et le 1er mars 2026 à Bonn, toujours contre la Croatie.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Allemagne
Allemagne
Suivre
Chypre
Chypre
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Frédéric Fauthoux et Laurent Vila n'ont pas réussi à stopper l’hémorragie dans le dernier quart-temps en Finlande
Qualif' Coupe du Monde
00h00Albicy ému pour sa dernière, Fauthoux lucide : « On savait que ce serait un match compliqué et il l’a été »
Nelson Weidemann
EuroLeague
00h00L’Allemagne reste sur la bonne voie pour défendre son titre mondial
Matthew Strazel et l'équipe de France ont été débordés par la Finlande dans le dernier quart-temps
Qualif' Coupe du Monde
00h00Devant plus de 30 minutes, l’équipe de France a perdu pied ; cinquième défaite de suite en Finlande pour les Bleus
Betclic Élite
00h00Offre Black Friday : abonnez-vous un an à BeBasket pour seulement 29,99€ !
Betclic ELITE
00h00De la G-League au Chaudron : l’ESSM recrute un arrière pour en remplacer un autre
Clément Cavallo et Nicolas De Jong, deux figures historiques du Boulazac Basket Dordogne
Betclic ELITE
00h00L’Esprit Sport (France Inter) consacre sa semaine au Boulazac Basket Dordogne
Cheikh Sané pourrait revenir à Aix-Maurienne, où il a joué en 2021-2022
ELITE 2
00h00Cheikh Sané de retour à Aix-Maurienne ? Le pivot sénégalais à l’essai pour remplacer Willem Brandwijk
Andrew Albicy dispute son 110e et dernier match en équipe de France ce lundi 1er décembre, en Finlande
Qualif' Coupe du Monde
00h00Entre l’impact de Sene, les adieux d’Albicy et l’étincelle de Strazel : une mène tricolore attendue en Finlande
Louis Labeyrie va disputer le match entre la Finlande et la France ce lundi 1er décembre
Qualif' Coupe du Monde
00h00Les 12 Bleus retenus pour Finlande – France ce lundi ; deux joueurs restent en civil
Interviews
00h00Du Rocher aux Carpates, l’itinéraire méconnu de Nicolas Vanel, qui s’épanouit en Roumanie
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Pourquoi Noa Essengue ne joue pas en NBA ? « Il doit d’abord se renforcer physiquement »
NBA
00h00Le duo Doncic–Reaves continue d’affoler la NBA alors que les Lakers signent une nouvelle victoire impressionnante sans LeBron
NBA
00h00NBA Europe 2027 : PSG et Manchester United prêts à créer leurs franchises basketball
Guerschon Yabusele a inscrit 7 points en 10 minutes contre Toronto
NBA
00h00Yabusele signe son record avec New York, Risacher solide
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
1 / 0