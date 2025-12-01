Cheikh Sané de retour à Aix-Maurienne ? Le pivot sénégalais à l’essai pour remplacer Willem Brandwijk

L’essai de Cheikh Sane (2,07 m, 33 ans) à Aix-Maurienne intervient alors que l’AMSB sort de la trêve internationale dans une situation délicate. Avec seulement quatre succès en douze matchs, la formation savoyarde pointe à la 16e place sur 20. Dans ce contexte, le retour éventuel de Cheikh Sané, passé par le club en 2021-2022, apparaît comme une piste sérieuse pour stabiliser la raquette.

Le retour possible de Cheikh Sané

Arrivé en Savoie en 2021-2022, Cheikh Sané avait marqué la saison par son impact défensif et son sens du collectif. Après son passage solide à Boulazac, où il s’était imposé dans le dispositif d’Alexandre Ménard malgré des statistiques modestes, il avait conclu la saison blessé aux adducteurs. Depuis, il a rebondi à Fribourg en SBL, retrouvant un championnat qu’il connaissait déjà.

En FIBA Europe Cup 2024-2025, il compile 3,4 points, 3,7 rebonds et 1,5 passe décisive en 14 rencontres, dans un rôle mesuré. L’essai proposé par l’AMSB traduit la volonté du club d’ajouter un intérieur robuste, expérimenté et déjà familier des exigences locales.

#Elite2 Joueur d’Aix-Maurienne en 2021-2022, le pivot Cheikh Sané est actuellement à l’essai avec le club savoyard qui envisage de se séparer de Willem Brandwijk dont les prestations sont jugées insuffisantes.@Be_BasketFr — Alexandre Sanson (@aem_sanson) December 1, 2025

Willem Brandwijk en difficulté

Recruté durant l’intersaison après une saison complète en BNXT League et plusieurs campagnes européennes, Willem Brandwijk (2,05 m, 30 ans) arrivait avec un profil séduisant. Stretch 5 capable de s’écarter, mobile et vertical, il avait fait forte impression lors de sa signature. Julien Cros avait alors déclaré : « Willem est un intérieur doté d’un combo taille – mobilité – verticalité rare […] Les qualités humaines de Willem, ainsi que son expérience, seront un vrai plus pour ce groupe. »

Mais après douze journées d’ELITE 2, son rendement reste en retrait : 6,7 points, 3,8 rebonds et 1,1 passe décisive. Insuffisant pour stabiliser une raquette qui peine déjà à s’imposer dans la division.

PROFIL JOUEUR Willem BRANDWIJK Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 205 cm Âge: 30 ans (31/07/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 6,5 #330 REB 5 #142 PD 2 #209

Un choix décisif pour la suite de la saison

Au sortir de la trêve internationale, l’AMSB doit relancer sa dynamique pour sortir de la zone dangereuse. L’essai de Cheikh Sané s’inscrit dans cette logique : retrouver un intérieur solide, dissuasif et fiable dans les tâches défensives. Son expérience, sa connaissance du club et sa capacité à s’inscrire dans un collectif pourraient apporter une réponse immédiate.

Le staff devra trancher rapidement. Si Sané convainc, Aix-Maurienne pourrait engager un ajustement important de son secteur intérieur pour aborder la suite de l’ELITE 2 avec de nouvelles garanties.