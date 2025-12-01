Recherche
ELITE 2

Cheikh Sané de retour à Aix-Maurienne ? Le pivot sénégalais à l’essai pour remplacer Willem Brandwijk

ÉLITE 2 - À l’essai à Aix-Maurienne, Cheikh Sané pourrait effectuer son retour en Savoie, le club — 16e de l’ELITE 2 avec 4 victoires et 8 défaites — envisageant de se séparer de Willem Brandwijk, jugé insuffisamment performant.
|
00h00
Cheikh Sané de retour à Aix-Maurienne ? Le pivot sénégalais à l’essai pour remplacer Willem Brandwijk

Cheikh Sané pourrait revenir à Aix-Maurienne, où il a joué en 2021-2022

Crédit photo : Antoine Bodelet

L’essai de Cheikh Sane (2,07 m, 33 ans) à Aix-Maurienne intervient alors que l’AMSB sort de la trêve internationale dans une situation délicate. Avec seulement quatre succès en douze matchs, la formation savoyarde pointe à la 16e place sur 20. Dans ce contexte, le retour éventuel de Cheikh Sané, passé par le club en 2021-2022, apparaît comme une piste sérieuse pour stabiliser la raquette.

Le retour possible de Cheikh Sané 

Arrivé en Savoie en 2021-2022, Cheikh Sané avait marqué la saison par son impact défensif et son sens du collectif. Après son passage solide à Boulazac, où il s’était imposé dans le dispositif d’Alexandre Ménard malgré des statistiques modestes, il avait conclu la saison blessé aux adducteurs. Depuis, il a rebondi à Fribourg en SBL, retrouvant un championnat qu’il connaissait déjà.

En FIBA Europe Cup 2024-2025, il compile 3,4 points, 3,7 rebonds et 1,5 passe décisive en 14 rencontres, dans un rôle mesuré. L’essai proposé par l’AMSB traduit la volonté du club d’ajouter un intérieur robuste, expérimenté et déjà familier des exigences locales.

Willem Brandwijk en difficulté

Recruté durant l’intersaison après une saison complète en BNXT League et plusieurs campagnes européennes, Willem Brandwijk (2,05 m, 30 ans) arrivait avec un profil séduisant. Stretch 5 capable de s’écarter, mobile et vertical, il avait fait forte impression lors de sa signature. Julien Cros avait alors déclaré : « Willem est un intérieur doté d’un combo taille – mobilité – verticalité rare […] Les qualités humaines de Willem, ainsi que son expérience, seront un vrai plus pour ce groupe. »

Mais après douze journées d’ELITE 2, son rendement reste en retrait : 6,7 points, 3,8 rebonds et 1,1 passe décisive. Insuffisant pour stabiliser une raquette qui peine déjà à s’imposer dans la division.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Willem Brandwijk.jpg
Willem BRANDWIJK
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 205 cm
Âge: 30 ans (31/07/1995)

Nationalités:

logo ned.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
6,5
#330
REB
5
#142
PD
2
#209

Un choix décisif pour la suite de la saison

Au sortir de la trêve internationale, l’AMSB doit relancer sa dynamique pour sortir de la zone dangereuse. L’essai de Cheikh Sané s’inscrit dans cette logique : retrouver un intérieur solide, dissuasif et fiable dans les tâches défensives. Son expérience, sa connaissance du club et sa capacité à s’inscrire dans un collectif pourraient apporter une réponse immédiate.

Le staff devra trancher rapidement. Si Sané convainc, Aix-Maurienne pourrait engager un ajustement important de son secteur intérieur pour aborder la suite de l’ELITE 2 avec de nouvelles garanties.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
