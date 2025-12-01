Recherche
G-League

Killian Hayes encore excellent en G-League, Pâcome Dadiet et Tidjane Salaün se montrent également

G-League - Killian Hayes poursuit sur sa lancée en G League avec Cleveland, tandis que Pâcome Dadiet et Tidjane Salaün ont également signé de grosses lignes de stats ce week-end.
00h00
Killian Hayes encore excellent en G-League, Pâcome Dadiet et Tidjane Salaün se montrent également

Killian Hayes est sur un gros rythme avec Cleveland en G-League

Crédit photo : Cleveland Charge

Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) continue de son montrer sous un beau jour en G-League. Le Franco-Américain, performant depuis son arrivée au Cleveland Charge, a encore frappé fort ce week-end. Dans le même temps, Pacôme Dadiet (2,03 m, 20 ans) et Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) ont également brillé individuellement, malgré les revers de Westchester et Greensboro.

Killian Hayes, encore un match plein avec Cleveland

Pour démarrer, Killian Hayes a livré une nouvelle prestation solide lors de la victoire du Cleveland Charge 135 à 117 contre les Windy City Bulls, dans le Tip-Off Tournament de G-League. Après ses 40 points avant le week-end, l’ancien joueur de Cholet a signé 26 points, 3 rebonds et 8 passes en 30 minutes. Depuis ses débuts en G-League avec Cleveland, il tourne à 22,2 points, 2,5 rebonds et 5,8 passes décisives en 23 minutes sur 6 matchs. Surtout, le fils de DeRon Hayes a réussi 4 de ses 5 tentatives à 3-points, haussant sa moyenne derrière l’arc à 38,3% de réussite. S’il confirme cette progression, alors l’ex-joueur d’Ulm pourra peut-être séduire à nouveau une franchise NBA, à commencer par Cleveland.

Killian HAYES
Killian HAYES
26
PTS
3
REB
8
PDE
Logo G League
BUL
117 135
CLE

Pâcome Dadiet proche des 30 points avec Westchester

De son côté, Pacome Dadiet s’est offert un match référence avec Westchester. L’ailier a planté 29 points à 8/20 aux tirs (en plus de 6 rebonds et 4 passes décisives) en 45 minutes lors de son deuxième match avec les Knicks cette saison en G-League. Toutefois, son équipe s’est lourdement inclinée (95 à 122) face aux Maine Celtics. Westchester reste dernier de la Conférence Est dans le Tip-Off Tournament, avec seulement une victoire en 7 rencontres.

Pacôme DADIET
Pacôme DADIET
29
PTS
6
REB
4
PDE
Logo G League
WES
95 122
MAI

Tidjane Salaün productif malgré la défaite de Greensboro

Enfin, Tidjane Salaün a lui aussi brillé individuellement. L’ex-Choletais, un de plus, a inscrit 20 points en 33 minutes, malgré la défaite de Greensboro 124 à 106 contre Capital City Go-Go. Sur ses 10 premiers matchs en G-League, il compile 16,6 points, 7,8 rebonds et 1,6 passe en 31 minutes, mais aussi 3 balles perdues par match. Le petit frère de Janelle Salaün s’exprime alors qu’actuellement il est bouché dans la rotation des Hornets en NBA.

Tidjane SALAÜN
Tidjane SALAÜN
20
PTS
6
REB
3
PDE
Logo G League
CAP
106 124
GRE
G League
G League
