Finlande – France : heure, diffusion TV… Tout savoir sur le match des Bleus en qualifications à la Coupe du monde 2027

Les Bleus enchaînent vite dans cette fenêtre internationale. Après avoir dominé la Belgique pour leur entrée en lice, l’équipe de France attaque une deuxième étape importante : un déplacement en Finlande, toujours délicat dans ce type de configuration. Les absences liées aux calendriers NBA et EuroLeague obligent Frédéric Fauthoux à composer avec un groupe largement remanié mais déjà sérieux vendredi.

Un deuxième test pour les Bleus

La victoire 79-63 face à la Belgique a lancé la campagne française sur de bons rails. Malgré l’absence de leurs cadres NBA et EuroLeague, les Bleus ont affiché de la maîtrise et du rythme dans un match finalement contrôlé. Ce déplacement en Finlande représente un nouveau test, face à une sélection qui avait marqué les esprits lors du dernier Euro en terminant quatrième.

La Finlande reste une équipe capable de poser des problèmes, portée par un public qui joue traditionnellement un rôle important. Les Bleus devront éviter le piège et rester constants pour signer un 2/2 dans cette fenêtre.

La Finlande devant son public

Battue pour son entrée dans la compétition, la Finlande ne peut plus se permettre de laisser filer trop de terrain dans ce Groupe G. À domicile, elle tentera de profiter du contexte pour mettre la France sous pression et relancer sa dynamique.

Si l’écart sur le papier reste favorable aux Bleus, la sélection nordique demeure un adversaire qu’il faut contenir sur la durée, notamment dans les temps forts où elle est capable de renverser un match.

À quelle heure a lieu Finlande – France ?

Le coup d’envoi sera donné lundi 1er décembre à 17h30 à Espoo, dans la banlieue d’Helsinki.

Sur quelle chaîne suivre Finlande – France ?

La rencontre sera diffusée sur beIN SPORTS 3 (beIN SPORTS 1 selon la FFBB), détenteur des droits des matchs des Bleus dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2027.