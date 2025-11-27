Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a compilé 5 points (1/3 aux tirs), 12 rebonds, 3 passes et 3 contres en 32 minutes, mais les Timberwolves n’ont jamais totalement trouvé le rythme. Le pivot français a connu un match très physique avec une faute technique jugée sévère et une flagrante plus logique.

Après la grosse série d’OKC, retour sur une soirée où Gobert n’a pas pu inverser la tendance.

Minnesota dominé d’entrée, Gobert bousculé par l’intensité d’OKC

Après un premier quart bouclé à seulement 17 points – leur deuxième pire total de la saison – les Timberwolves ont vite senti le vent tourner. Le Thunder, invaincu à domicile cette saison (9-0), a imposé une densité physique et une précision offensive que Minnesota n’a jamais vraiment su enrayer.

Shai Gilgeous-Alexander (1,98 m, 27 ans), d’abord discret, a fini par allumer la rencontre pour terminer à 40 points, 6 rebonds et 6 passes. Le Canadien, listé malade avant la rencontre, a multiplié les prises d’intervalle et les passages sur la ligne (« Je me sentais assez bien pour jouer, donc j’ai joué », a-t-il expliqué).

De son côté, Rudy Gobert a livré une prestation complète en défense, mais a vu son équipe perdre trop de points sur la ligne : Minnesota termine à 22/37 aux lancers.

Anthony Edwards rallume la flamme, sans suffire

Longtemps contenu par la défense d’OKC, Anthony Edwards (1,93 m, 24 ans) a dû attendre le dernier quart-temps pour véritablement trouver la lumière. Le scoreur de Team USA a inscrit 14 de ses 31 points dans les 12 dernières minutes, avec quelques actions spectaculaires qui ont brièvement ramené les Wolves à -1.

Mais la fin de match a tourné du côté du Thunder grâce à deux séquences décisives :

un 3-points signé Chet Holmgren, dans le coin, à 38 secondes du terme, alors que Gobert avait aspiré par l’aide défensive,

puis plusieurs lancers convertis par Gilgeous-Alexander.

Holmgren, jusque-là maladroit, a admis dans The Oklahoman avoir simplement « essayé de rester dans le match » et d’avoir profité de la confiance de son coach pour conclure. « Ça a aidé à gagner, et c’est tout ce qui compte » a-t-il résumé.

Gobert solide mais impuissant dans le money-time

S’il a encore protégé son cercle (3 contres), Gobert n’a pas réussi à inverser la dynamique d’un Thunder en pleine confiance (10 victoires de suite). Minnesota a eu des balles pour passer devant, mais deux lancers manqués du Français – à 48,6% de réussite dans cet exercice sur ce début de saison – en fin de rencontre ont pesé lourd avant le tir crucial d’Holmgren.

Dort, Holmgren, Hartenstein ou encore Ajay Mitchell ont tous apporté leur pierre à l’édifice pour un Thunder désormais 18-1, l’une des meilleures entames de saison de l’histoire de la NBA.

Pour Minnesota, cette troisième défaite de suite rappelle les limites actuelles, entre maladresses, irrégularité offensive et difficultés à imposer le rythme défensif caractéristique de leur meilleure période. Joan Beringer n’a pas joué pour les Wolves, pas plus que son compatriote Ousmane Dieng pour le Thunder.

Un Thunder historique, des Wolves en question

OKC devient la cinquième équipe de l’histoire à débuter une saison en 18-1, tout en trônant à la tête du Groupe A de la NBA Cup (3-0).

Minnesota (10 victoires et 8 défaites), qui cherche à stopper sa série de trois défaites, devra réagir rapidement pour éviter de s’enfoncer dans une spirale négative. Rudy Gobert, lui, continue d’apporter au quotidien, mais attend comme toute l’équipe une prestation collective plus cohérente pour enfin relancer la machine.