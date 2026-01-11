Recherche
La Boulangère Wonderligue

Bourges enchaîne une sixième victoire consécutive et talonne Basket Landes en Boulangère Wonderligue

La Boulangère Wonderligue - Bourges s'impose face à Charleville-Mézières (80-66) et se rapproche du leader. Alix Duchet brille avec 22 points dans cette sixième victoire de rang qui place le Tango à un point de Basket Landes au classement.
00h00
Bourges enchaîne une sixième victoire consécutive et talonne Basket Landes en Boulangère Wonderligue

Alix Duchet et Bourges l’ont emporté ce dimanche

Crédit photo : Olivier Martin

Le Tango Bourges Basket continue sur sa belle lancée en Boulangère Wonderligue. Ce dimanche au Prado, les Berruyères ont dominé les Flammes Carolo de Charleville-Mézières (80-66) pour signer une sixième victoire consécutive et se hisser à la deuxième place du classement, à seulement un point du leader Basket Landes.

Malgré un début de match compliqué où Charleville-Mézières prenait rapidement les devants (5-9), Bourges a su inverser la tendance grâce à l’accélération d’Inès Pitarch Granel (8 points, 2 rebonds). Les locales ont pris les rênes de la partie et creusé un premier écart significatif en fin de premier quart-temps (23-17), profitant notamment de leur adresse aux lancers francs (13/14 en première mi-temps).

– Journée 14

Alix Duchet prend les commandes dans le money-time

Les Ardennaises ont montré un beau caractère en seconde période, égalisant même grâce à un 11-2 (34-34) avant de passer devant dans le troisième quart-temps. Coline Franchelin (14 points, 13 passes) a trouvé les solutions pour orienter le jeu de Charleville-Mézières, tandis que Noémie Brochant (14 points, 4 rebonds) enflammait l’adresse à 3-points avec une série de trois paniers primés consécutifs pour donner l’avantage aux visiteuses (47-49).

Mais Bourges, fort de ses fondations collectives, a repris solidement la main grâce à ses intérieures. Kariata Diaby (14 points, 12 rebonds) a fait des dégâts dans la peinture, bien épaulée par Maëva Djaldi-Tabdi pour créer les fixations nécessaires. Une série de 6-0 en fin de troisième quart-temps a redonné l’avantage aux Tango (56-50).

Le dernier acte a appartenu à Alix Duchet. L’ancienne meneuse internationale (38 sélections) a pris les commandes de la rencontre en inscrivant les sept premiers points du quatrième quart-temps pour faire l’écart décisif (63-52). Juste et incisive, elle a terminé la rencontre avec son record personnel en carrière (22 points dont 4/9 à 3-points, 3 passes), gérant parfaitement l’affaire pour éteindre les derniers espoirs ardennais.

Alix DUCHET
Alix DUCHET
22
PTS
1
REB
3
PDE
BOU
80 66
CHA

Cette dixième victoire de la saison place Bourges dans une excellente dynamique à un petit point de Basket Landes. Les deux équipes se retrouveront bientôt, cette fois dans les Ardennes et en EuroLeague, le 21 janvier prochain.

