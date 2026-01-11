Bourges enchaîne une sixième victoire consécutive et talonne Basket Landes en Boulangère Wonderligue
Alix Duchet et Bourges l’ont emporté ce dimanche
Le Tango Bourges Basket continue sur sa belle lancée en Boulangère Wonderligue. Ce dimanche au Prado, les Berruyères ont dominé les Flammes Carolo de Charleville-Mézières (80-66) pour signer une sixième victoire consécutive et se hisser à la deuxième place du classement, à seulement un point du leader Basket Landes.
🧡 On a vu une équipe de caractère cet après-midi !
On se retrouve dans 3️⃣ jours, face à Schio 🙌
🎟️ https://t.co/RXLJMtlCZh#FierteTango pic.twitter.com/qtXsSnFipS
— Tango Bourges Basket (@BourgesBasket) January 11, 2026
Malgré un début de match compliqué où Charleville-Mézières prenait rapidement les devants (5-9), Bourges a su inverser la tendance grâce à l’accélération d’Inès Pitarch Granel (8 points, 2 rebonds). Les locales ont pris les rênes de la partie et creusé un premier écart significatif en fin de premier quart-temps (23-17), profitant notamment de leur adresse aux lancers francs (13/14 en première mi-temps).
Alix Duchet prend les commandes dans le money-time
Les Ardennaises ont montré un beau caractère en seconde période, égalisant même grâce à un 11-2 (34-34) avant de passer devant dans le troisième quart-temps. Coline Franchelin (14 points, 13 passes) a trouvé les solutions pour orienter le jeu de Charleville-Mézières, tandis que Noémie Brochant (14 points, 4 rebonds) enflammait l’adresse à 3-points avec une série de trois paniers primés consécutifs pour donner l’avantage aux visiteuses (47-49).
Mais Bourges, fort de ses fondations collectives, a repris solidement la main grâce à ses intérieures. Kariata Diaby (14 points, 12 rebonds) a fait des dégâts dans la peinture, bien épaulée par Maëva Djaldi-Tabdi pour créer les fixations nécessaires. Une série de 6-0 en fin de troisième quart-temps a redonné l’avantage aux Tango (56-50).
Le dernier acte a appartenu à Alix Duchet. L’ancienne meneuse internationale (38 sélections) a pris les commandes de la rencontre en inscrivant les sept premiers points du quatrième quart-temps pour faire l’écart décisif (63-52). Juste et incisive, elle a terminé la rencontre avec son record personnel en carrière (22 points dont 4/9 à 3-points, 3 passes), gérant parfaitement l’affaire pour éteindre les derniers espoirs ardennais.
Cette dixième victoire de la saison place Bourges dans une excellente dynamique à un petit point de Basket Landes. Les deux équipes se retrouveront bientôt, cette fois dans les Ardennes et en EuroLeague, le 21 janvier prochain.
Commentaires