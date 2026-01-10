Le sort s’acharne sur Anthony Davis : blessé à la main, la star des Mavericks manquera encore plusieurs mois de compétition

La malédiction continue pour Anthony Davis à Dallas. L’intérieur All-Star des Mavericks s’est blessé à la main gauche lors de la défaite face au Utah Jazz jeudi soir, et les nouvelles ne sont pas rassurantes. Selon ESPN, une IRM passée vendredi a révélé des dommages ligamentaires qui pourraient nécessiter une intervention chirurgicale.

Dallas Mavericks star Anthony Davis has sustained ligament damage in his left hand, sources tell me and @BannedMacMahon. Depending on second opinion and if surgery is required, Davis could miss a number of months. pic.twitter.com/POS4szWjUY — Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2026

Fin de saison pour Davis ?

L’incident s’est produit à trois minutes de la fin du match, lorsque Davis défendait sur Lauri Markkanen sur un drive vers le panier. Le contact avec le joueur finlandais a provoqué une torsion de sa main gauche, l’obligeant à quitter la rencontre prématurément. « Les joueurs intelligents font faute et c’est ce que nous aurions dû faire », a regretté l’entraîneur des Mavericks après la défaite 114-116.

Davis va consulter des spécialistes pour déterminer si une opération est nécessaire. Dans le cas contraire, il devrait manquer au minimum six semaines de compétition. Si l’option chirurgicale est retenue, l’absence pourrait s’étendre sur plusieurs mois, compromettant définitivement sa saison.

CRAZY: Anthony Davis hasn’t even been a Dallas Maverick for 1 full year yet and these are some of the injuries he’s had. Bro is a real life Mr. Glass pic.twitter.com/O7B4WNJsMW — Hater Report (@HaterReport_) January 10, 2026

Cette nouvelle blessure s’ajoute à un calvaire qui dure depuis son arrivée à Dallas en février 2025. L’ancien joueur des Lakers n’a disputé que 29 rencontres sous le maillot des Mavericks, entre une blessure aux adducteurs lors de ses débuts, un problème au mollet en novembre dernier, et maintenant cette blessure à la main.

Un transfert avant la deadline compromis

La nouvelle blessure de Davis tombe au plus mauvais moment pour Dallas, qui explorait activement le marché des transferts avant la deadline du 5 février. Selon ESPN, les discussions avec les Atlanta Hawks, précédemment évoquées, ne sont plus d’actualité.

« Je ne comprends pas pourquoi ils ne le garderaient pas simplement », a confié un dirigeant d’une équipe de la Conférence Est. « Laissez les choses se dérouler, arrivez à l’été quand il est plus facile de faire ce genre de mouvement de toute façon, et voyez où en sont les choses. »

La valeur marchande de Davis, déjà incertaine en raison de ses problèmes récurrents de blessures, risque de chuter encore davantage. Le joueur de 32 ans, qui touche 58,5 millions de dollars la saison prochaine avec une option joueur à 62,8 millions en 2027-2028, affichait pourtant de bonnes statistiques cette saison : 20,4 points, 11,1 rebonds et 1,7 contre de moyenne en 20 matches.

Actuellement 11èmes de la Conférence Ouest avec un bilan de 14 victoires pour 24 défaites, les Mavericks voient leurs maigres espoirs de playoffs s’amenuiser encore davantage sans leur intérieur vedette.