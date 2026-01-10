Recherche
NBA

Le sort s’acharne sur Anthony Davis : blessé à la main, la star des Mavericks manquera encore plusieurs mois de compétition

NBA - Les pépins physiques ne lâcheront décidément jamais Anthony Davis… Le champion NBA souffre d'une blessure aux ligaments de la main gauche qui pourrait nécessiter une opération et l'éloigner des parquets pendant plusieurs mois, compromettant toujours plus les ambitions des Dallas Mavericks.
00h00
Le sort s’acharne sur Anthony Davis : blessé à la main, la star des Mavericks manquera encore plusieurs mois de compétition

Anthony Davis retourne de nouveau à la case infirmerie de Dallas…

Crédit photo : Rob Gray-Imagn Images

La malédiction continue pour Anthony Davis à Dallas. L’intérieur All-Star des Mavericks s’est blessé à la main gauche lors de la défaite face au Utah Jazz jeudi soir, et les nouvelles ne sont pas rassurantes. Selon ESPN, une IRM passée vendredi a révélé des dommages ligamentaires qui pourraient nécessiter une intervention chirurgicale.

Fin de saison pour Davis ?

L’incident s’est produit à trois minutes de la fin du match, lorsque Davis défendait sur Lauri Markkanen sur un drive vers le panier. Le contact avec le joueur finlandais a provoqué une torsion de sa main gauche, l’obligeant à quitter la rencontre prématurément. « Les joueurs intelligents font faute et c’est ce que nous aurions dû faire », a regretté l’entraîneur des Mavericks après la défaite 114-116.

Davis va consulter des spécialistes pour déterminer si une opération est nécessaire. Dans le cas contraire, il devrait manquer au minimum six semaines de compétition. Si l’option chirurgicale est retenue, l’absence pourrait s’étendre sur plusieurs mois, compromettant définitivement sa saison.

Cette nouvelle blessure s’ajoute à un calvaire qui dure depuis son arrivée à Dallas en février 2025. L’ancien joueur des Lakers n’a disputé que 29 rencontres sous le maillot des Mavericks, entre une blessure aux adducteurs lors de ses débuts, un problème au mollet en novembre dernier, et maintenant cette blessure à la main.

Un transfert avant la deadline compromis

La nouvelle blessure de Davis tombe au plus mauvais moment pour Dallas, qui explorait activement le marché des transferts avant la deadline du 5 février. Selon ESPN, les discussions avec les Atlanta Hawks, précédemment évoquées, ne sont plus d’actualité.

« Je ne comprends pas pourquoi ils ne le garderaient pas simplement », a confié un dirigeant d’une équipe de la Conférence Est. « Laissez les choses se dérouler, arrivez à l’été quand il est plus facile de faire ce genre de mouvement de toute façon, et voyez où en sont les choses. »

La valeur marchande de Davis, déjà incertaine en raison de ses problèmes récurrents de blessures, risque de chuter encore davantage. Le joueur de 32 ans, qui touche 58,5 millions de dollars la saison prochaine avec une option joueur à 62,8 millions en 2027-2028, affichait pourtant de bonnes statistiques cette saison : 20,4 points, 11,1 rebonds et 1,7 contre de moyenne en 20 matches.

Actuellement 11èmes de la Conférence Ouest avec un bilan de 14 victoires pour 24 défaites, les Mavericks voient leurs maigres espoirs de playoffs s’amenuiser encore davantage sans leur intérieur vedette.

Utah Jazz
Utah Jazz
Suivre

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
