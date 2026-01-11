Recherche
NM1

À 40 ans, Jaraun Burrows signe un (nouveau) retour à Fos-Provence !

Déjà artisan de deux montées de Fos-Provence en Betclic ÉLITE (2018 et 2021), Jaraun Burrows a retrouvé son club de cœur en NM1. Le quadragénaire s'est engagé pour un mois avec les BYers en tant que pigiste médical de Seydou Diallo.
00h00
Jaraun Burrows, opus 5 à Fos

Crédit photo : Sébastien Grasset

Depuis qu’il a débarqué une première fois à la Halle Parsemain un jour d’avril 2017, Jaraun Burrows est devenu un visage familier de l’antre fosséenne. Soit en tant que joueur, lui qui a participé à deux montées des BYers en Betclic ÉLITE (en 2018 et 2021), soit en tant que spectateur, lui qui venu assister à un nombre considérable de matchs en raison de ses liens personnels et dans la région.

« Le Shaq et Kobe des Bahamas à nouveau réunis ! » 

À Fos, il a même fait un peu plus que cela : il mis en place une passerelle entre les Bahamas, son pays natal, et le centre de formation du club sudiste. Si Domnick Bridgewater est aujourd’hui la star locale, c’est parce que Kino Burrows l’a placé là-bas en 2019. Et son protégé n’a pas manqué de se réjouir de la nouvelle sur les réseaux sociaux : « le Shaq et Kobe des Bahamas sont à nouveau réunis ! » 

Bref, l’histoire entre le vétéran bahaméen et Fos-Provence va encore s’étoffer en ce début d’année 2026. Seydou Diallo out pendant un mois, l’équipe méditerranéenne a fait appel à Jaraun Burrows pour un mois, et plus si affinités.

Première réussie à Berck

Encore très performant la saison dernière avec Saint-Vallier (15,8 points à 51%, 5,1 rebonds et 3,3 passes décisives), alors que son corps l’a enfin laissé tranquille après deux saisons perturbées par les pépins physiques à Andrézieux-Bouthéon, l’homme aux… 18 saisons professionnelles a montré samedi à Berck qu’il n’y avait rien à craindre sur sa condition athlétique.

Avec 11 points en 21 minutes, il a été d’un apport immédiat dans ce choc remporté dans le Nord. D’autant plus méritoire qu’il n’avait que deux matchs officiels au compteur depuis cinq mois : une double confrontation contre le Canada lors de la dernière fenêtre internationale…

Déjà coach en parallèle

Alors qu’il a entamé sa cinquième saison à Fos-Provence, et validé son troisième retour dans les Bouches-du-Rhône, Jaraun Burrows va avoir l’opportunité de laisser une meilleure dernière impression aux supporters des BYers que sa triste saison 2020/21 en Pro B (11 matchs disputés), probablement sa plus difficile en carrière.

Loin du showman qui a fait le spectacle lors du début de sa trentaine à Parsemain, les habitués de la Halle du Docteur Henri-Giuitta vont désormais (re)découvrir un quadragénaire endurci, qui brille maintenant par la justesse de son jeu, son leadership et par sa connaissance du jeu. Pour cause, il risque de devenir le premier joueur de NM1, au passé de coach. L’été dernier, il a ainsi remporté la médaille de bronze du championnat des Caraïbes avec la sélection… féminine des Bahamas, dans le rôle d’entraîneur-assistant !

Jaraun Burrows toujours joueur et assistant-coach de la sélection féminine des Bahamas (photo : FIBA)
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
