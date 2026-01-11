Recherche
NBA

Rudy Gobert dépassé par la raquette de Cleveland, des minutes pour Joan Beringer, Nicolas Batum discret mais victorieux avec Los Angeles

NBA - Toujours présent au rebond, Rudy Gobert n'a pas empêché la défaite de Minnesota à Cleveland, où l'adresse était au rendez-vous. Joan Beringer a montré de très belles choses en sortie de banc, pendant que Nicolas Batum est resté muet mais victorieux avec Los Angeles à Detroit. On fait le point !
|
00h00
Rudy Gobert dépassé par la raquette de Cleveland, des minutes pour Joan Beringer, Nicolas Batum discret mais victorieux avec Los Angeles

Bien qu’il a énormément bataillé dans la peinture, Rudy Gobert n’a pas empêché Minnesota de fléchir à Cleveland.

Crédit photo : Ken Blaze-Imagn Images

Derrière les performances mémorables de Victor Wembanyama à Boston et de Moussa Diabaté contre Utah, trois autres Français étaient en déplacement à l’Est en NBA samedi soir, pour des fortunes diverses.

Les intérieurs français de Minnesota Rudy Gobert et Joan Beringer, tous les deux satisfaisants samedi soir, n’ont pas empêché Minnesota de subir une mini remontada à Cleveland face à des Cavaliers impassibles (146-134). De son côté, Nicolas Batum et les Los Angeles Clippers sont allés s’imposer sur le parquet du leader de l’Est Detroit (92-98) en deuxième soirée de back-to-back. Le vétéran français n’a contribué qu’à la marge au succès des siens : on fait le point !

Rudy Gobert et Joan Beringer laissés sur le carreau par Cleveland

Trois jours après sa victoire à domicile face aux Cavaliers, Minnesota se rendait cette fois à Cleveland samedi soir pour un « match retour » entre deux prétendants annoncés aux finales de conférence. La rencontre a tourné en faveur des locaux qui, devant leur public, ont fait preuve d’un sang froid notable pour remonter 14 points de retard et s’imposer 146-134.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
8
PTS
12
REB
2
PDE
Logo NBA
CLE
146 134
MIN
Derrière les 28 points et 8 passes de Donovan Mitchell, cinq autres joueurs de l’Ohio ont enregistré au moins 16 points pour bâtir un succès collectif. Dans le camp adverse, la présence dans le périmètre de Rudy Gobert puis Joan Beringer n’a pas suffi pour enrayer le moteur de Cleveland. Le natif de Saint-Quentin, ancien coéquipier de Mitchell à Utah, a grappillé 12 rebonds pour les Timberwolves, qui n’ont pas su en tirer profit. Il y ajoute 8 points à 4/6 aux tirs en 24 minutes, pour une performance personnelle très convenable.

3 minutes prolifiques pour Joan Beringer

Sorti du banc de Chris Finch après plusieurs belles performances en G-League, Joan Beringer a eu droit à 3 minutes de temps de jeu face à Cleveland. Il s’en est plus que contenté pour inscrire 6 points à 3/3 aux tirs, et prendre 2 rebonds.

Joan BERINGER
Joan BERINGER
6
PTS
2
REB
0
PDE
Logo NBA
CLE
146 134
MIN

Dernier Français engagé samedi soir, Nicolas Batum est lui reparti de l’Est avec une belle victoire face au leader de la conférence, Detroit (92-98). un match durant lequel l’ancien capitaine des Bleus s’est petitement illustré en sortie de banc, sans prendre le moindre tir, ce que le scénario demandait visiblement. Il a tout de même capté 1 rebond et intercepté un ballon en 14 minutes

Nicolas BATUM
Nicolas BATUM
0
PTS
1
REB
0
PDE
Logo NBA
DET
92 98
LAC

 

NBA
NBA
