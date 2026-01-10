Recherche
NBA

Atteint par un cancer, Nikola Topic a terminé sa chimiothérapie ! Le meneur du Thunder pourrait revenir cette saison

Une magnifique nouvelle en provenance de NBA. Le meneur serbe d'Oklahoma City Nikola Topic a terminé son traitement contre le cancer du testicule et va pouvoir reprendre l'entraînement le Thunder. Le jeune joueur de 20 ans pourrait enfin débuter sa carrière NBA, après deux années très difficiles.
00h00
Atteint par un cancer, Nikola Topic a terminé sa chimiothérapie ! Le meneur du Thunder pourrait revenir cette saison

Nikola Topic pourrait faire ses débuts en NBA après la fin de son traitement contre le cancer.

Crédit photo : Arthur Ellis-Imagn Images

C’est sans doute la plus belle nouvelle du début de l’année, alors que chacun souhaite la santé. Selon le média Sportal Srbija, le jeune meneur serbe d’Oklahoma City Nikola Topic (1,98 m, 20 ans) a terminé sa chimiothérapie, lui qui avait été diagnostiqué d’un cancer du testicule en octobre dernier. Cette étape cruciale dans son combat contre la maladie lui permet désormais d’envisager un retour sur les parquets prochainement.

Son agent, Misko Raznatovic, a confirmé cette information évidemment encourageante : « La chimiothérapie s’est déroulée avec succès et il va maintenant pouvoir reprendre l’entraînement, même s’il est resté actif pendant toute la durée du traitement. C’est difficile de définir un calendrier précis, mais j’espère sincèrement qu’il va pouvoir obtenir des minutes en G-League mais aussi en NBA, si les choses continuent de se dérouler comme maintenant. »

Un parcours semé d’embûches pour le 12e choix de la Draft 2024

Drafté en 12e position par Oklahoma City en 2024, Nikola Topic n’a pas encore pu montrer ses qualités sur les parquets NBA. Le joueur de 20 ans a d’abord été contraint de manquer toute la saison 2023-2024 à cause d’une déchirure des ligaments croisés. Puis, alors qu’il semblait prêt à débuter sa carrière professionnelle, le diagnostic de ce cancer est tombé en octobre dernier.

Misko Raznatovic a tenu à souligner la force mentale dont son protégé a fait preuve : « La maladie est une épreuve difficile pour n’importe qui, d’autant plus quand elle touche un jeune joueur de seulement 20 ans, qui a déjà dû manquer la saison précédente à cause d’une blessure au genou. Mais Nikola a enduré tout ça et il est maintenant sur la voie de la guérison. »

« S’il a réussi à surmonter ces obstacles,
rien ne sera difficile ou inatteignable pour lui »

Dans les colonnes de nos confrères serbes, l’agent reste optimiste quant à l’avenir sportif de Topic : « S’il reste en bonne santé, et je suis convaincu que ce sera le cas, tout ce qu’il a vécu ces deux dernières années ne fera que renforcer son caractère. S’il a réussi à surmonter ces obstacles, rien ne sera difficile ou inatteignable pour lui. »

Seul meneur de formation dans l’effectif des champions en titre, Nikola Topic possède une belle carte à jouer chez le Thunder. Son intelligence de jeu et sa maturité, déjà remarquées lors de la présaison, pourraient rapidement lui ouvrir les portes de la rotation d’Oklahoma City. Le plus important reste néanmoins que le jeune Serbe soit désormais en bonne santé, et puisse enfin vivre sereinement pour réaliser son rêve NBA.

dvnknvknrkv
Tres bonne nouvelle :) !!!
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
