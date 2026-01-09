Recherche
NBA

La trade deadline NBA 2026 pourrait être explosive

Contrairement aux prédictions pessimistes, plusieurs facteurs laissent présager une période de trades particulièrement mouvementée avant la deadline du 5 février 2026.
00h00
Anthony Davis figure parmi les noms fréquemment cités dans les rumeurs de transfert

Crédit photo : © Cary Edmondson-Imagn Images

Alors que certains observateurs prédisent une trade deadline décevante, tous les ingrédients semblent réunis pour une période d’échanges particulièrement agitée. L’acquisition récente de Trae Young par les Washington Wizards, qui affichent un bilan positif depuis près d’un mois, illustre parfaitement l’imprévisibilité de cette saison NBA.

La date limite du 5 février à 21h (heure française) s’annonce donc potentiellement explosive, et plusieurs éléments plaident en faveur de cette hypothèse.

Une Conférence Est totalement imprévisible

L’équilibre des forces à l’Est a complètement basculé depuis le début de saison. Les New York Knicks, considérés comme favoris de la conférence, traversent une période difficile depuis leur victoire en NBA Cup. À l’inverse, les Detroit Pistons dominent actuellement la conférence, malgré une attaque de demi-terrain souvent dépendante des rebonds offensifs.

Les Cleveland Cavaliers semblent parfois en reconstruction volontaire, stratégie surprenante puisqu’ils ne contrôlent pas leur premier tour de draft. Les Boston Celtics évoluent sans Jayson Tatum et avec des jeunes comme Neemias Queta, Jordan Walsh et Josh Minnott dans leur rotation principale, tout en maintenant la deuxième attaque de la ligue.

Cette instabilité générale pousse de nombreuses franchises à envisager des mouvements. Les Toronto Raptors oscillent entre prétendants et équipe en difficulté, tandis que les Philadelphia 76ers s’appuient sur Tyrese Maxey (candidat MVP), la recrue prometteuse VJ Edgecombe, et des vétérans comme Joel Embiid et Paul George.

Avec seulement trois victoires séparant les 2e et 6e places de la conférence, les équipes du haut, du milieu et même du bas du classement ont toutes des raisons d’améliorer leur effectif avant la trade deadline.

Les champions en titre montrent des signes de vulnérabilité

Le Thunder, annoncé comme favori pour un second titre consécutif, traverse une période compliquée. Depuis leur élimination face aux San Antonio Spurs en demi-finale de NBA Cup, ils évoluent autour des 50% de victoires avec une défense classée dans le bas du tableau.

Cette baisse de régime du Thunder encourage ses concurrents à intensifier leurs efforts. Les Spurs et les Minnesota Timberwolves, qui ont déjà prouvé leur capacité à rivaliser avec Oklahoma City, ainsi que les Houston Rockets, pourraient profiter de cette opportunité.

Des équipes comme les Phoenix Suns, qui ne contrôlent pas leur premier tour de draft, ou les Golden State Warriors, encouragés par les bonnes performances du duo Stephen CurryJimmy Butler, pourraient également tenter leur chance sur le marché des échanges.

La combinaison de ces facteurs – conférence Est imprévisible, vulnérabilité des champions et contraintes salariales de huit équipes proches de la luxury taxe – crée un environnement propice aux surprises avant la trade deadline 2026.

