NBA

Nikola Topic, diagnostiqué d’un cancer des testicules, débute une chimiothérapie

NBA - Nikola Topic, le jeune meneur serbe du Thunder, âgé de 20 ans et sélectionné en 12e position de la Draft 2024, affronte un nouveau défi de santé après sa blessure au genou de la saison passée.
00h00
Résumé
Nikola Topic fait face à un défi de taille en dehors des parquets

Crédit photo : © Arthur Ellis-Imagn Images

Le Thunder d’Oklahoma City a révélé que Nikola Topic, son prometteur meneur serbe de 20 ans, souffre d’un cancer des testicules et a commencé un traitement par chimiothérapie. Cette annonce fait suite à une intervention chirurgicale subie au début du camp d’entraînement.

Un diagnostic confirmé après une biopsie à Houston

Sam Presti, le directeur général du Thunder, a expliqué les circonstances du diagnostic lors d’une conférence de presse. « Il a subi une intervention chirurgicale au tout début du camp d’entraînement, à l’hôpital MD Anderson de Houston, afin de déterminer s’il s’agissait d’un cas de cancer des testicules », a-t-il déclaré. « Les résultats de la biopsie ont confirmé le diagnostic. Nikola est désormais suivi par une équipe d’oncologues, à la fois à Oklahoma et à Houston, et ils sont extrêmement positifs quant à son rétablissement. »

Le dirigeant a tenu à rassurer sur les perspectives de guérison, soulignant que le cancer des testicules est l’un des plus curables chez les hommes. Les médecins se montrent très confiants concernant l’issue du traitement pour le jeune joueur.

LIRE AUSSI

Un joueur mature face à l’adversité

Presti a salué la maturité et la résilience de Topic face à cette épreuve. « [Topic] n’a pas voulu rendre cette information publique jusqu’à ce qu’il ait commencé les traitements effectifs, ce qu’il a fait », a expliqué le GM. « Il est venu ici, il s’entraîne, il travaille tout au long de ce processus. »

Le dirigeant a également mis l’accent sur les qualités humaines du joueur : « Topic est un jeune homme remarquable, incroyablement mature, calme et résilient. Il possède toutes les armes nécessaires pour affronter cette épreuve. Notre seule attente pour lui, c’est qu’il se concentre sur sa santé. Il reviendra jouer quand il sera prêt, et il a tout notre soutien et notre affection. »

Pour Topic, sélectionné en 12e position de la Draft 2024, c’est une nouvelle épreuve après avoir manqué la saison dernière en raison d’une rupture des ligaments croisés. Le jeune Serbe, qui devait occuper le poste de meneur remplaçant derrière Shai Gilgeous-Alexander, n’a pas de calendrier établi pour son retour. En son absence, Ajay Mitchell assure l’intérim au poste de meneur de jeu remplaçant cette saison.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
