EuroLeague

Jaylen Hoard sort son meilleur match de la saison pour donner de l’air au Maccabi

EuroLeague - Troisième victoire d'affilée du Maccabi Tel-Aviv, qui s'est imposé à Dubaï de manière étriquée (95-97). Jaylen Hoard a terminé meilleur marqueur de son équipe, signant son record de la saison.
00h00
Jaylen Hoard avec le Maccabi Tel-Aviv

Crédit photo : EuroLeague

Il est l’un des joueurs français les plus réguliers sur la scène européenne. Tournant à environ 15 points et 17 d’évaluation de moyenne depuis trois saisons en EuroCup puis en EuroLeague, Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) arrive de temps en temps à signer eds performances qui sortent du lot. Celle de ce mardi 16 décembre du côté de Dubai en fait partie. L’international tricolore a réussi son meilleur match de la saison toutes compétitions confondues, amenant une victoire qui fait du bien au Maccabi Tel-Aviv sur le plan comptable.

Meilleure performance de la saison

21 points à 8/11 aux tirs (dont 2/2 à 3-points) et 6 rebonds en 31 minutes, pour 23 d’évaluation. L’intérieur natif du Havre termine meilleur marqueur et meilleure évaluation de son équipe. Il faut dire que son coéquipier Lonnie Walker IV (14 points) a été exclu pour deux fautes techniques.

Dans le match, Hoard est seulement devancé par son adversaire du soir McKinley Wright, auteur d’un match stratosphérique avec 26 points, 7 rebonds et 10 passes décisives pour 42 d’évaluation. Son 3+1 à trente secondes de la fin a bien failli amener Dubaï vers les prolongations. Mais c’était avant que le coéquipier de Hoard à l’intérieur, le Canadien Oshae Brissett, ne délivre son équipe d’un dunk à 4 secondes de la fin, sur un magnifique service d’Iffe Lundberg (13 points, 4 passes décisives).

50% à 3-points

Quant à Hoard, il continue dans la lignée de sa saison avec des excellents pourcentages aux tirs. Personne dans la défense intérieure de Dubai n’a réussi à le stopper. Ni à 3-points, lui qui atteint désormais les 50% de réussite derrière la ligne cette saison en EuroLeague, avec quasiment 2 tentatives par match. Bien sûr les meilleurs pourcentages de sa carrière, lui qui commence tout juste à développer un tir extérieur fiable.

Pour le Maccabi, cette victoire est bienvenue, comme les deux précédentes (+8 contre l’ASVEL, +18 chez le Zalgiris Kaunas). Cette série leur permet de s’éloigner un peu des dernières places du classement. Alors qu’ils étaient à égalité avec quatre autres équipes dont Paris entre la 15e et la 19e place, ils prennent une victoire d’avance, en attendant les résultats des autres équipes. Ils sont désormais 15e avec un bilan de 6 victoires pour 10 défaites, à une victoire de retard de leurs adversaires émiratis du soir. Mais encore loin de retrouver les playoffs, manqués la saison dernière après trois années consécutives à s’y qualifier.

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

