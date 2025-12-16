Patrick Beverley retourne en Grèce 15 ans après, alors qu’il fait l’objet d’une enquête aux Etats-Unis

Le PAOK Salonique a décidé de frapper un grand coup sur le marché des transferts. Patrick Beverley, ancien joueur NBA passé par l’Hapoël Tel-Aviv la saison dernière, est arrivé en Grèce le 14 décembre pour s’engager jusqu’en fin de saison avec le club de Thessalonique.

Il retrouve un pays qu’il a connu il y a quinze ans, lors de la saison 2009-2010, lorsqu’il portait les couleurs de l’Olympiakos après sa Draft en NBA.

Ο Patrick Beverly είναι εδώ και έτοιμος για τον #PAOK ⚫️⚪️

Ο GM Νίκος Μπουντούρης υποδέχτηκε τον Αμερικανό γκαρντ, μαζί με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κ.Γιάννη Πετμεζά και το μέλος του ΔΣ κ.Βαγγέλη Τσακμακά.

Η συνέχεια αύριο στο PAOK Sports Arena ⏳ pic.twitter.com/Gm9Hy1XLm3 — PAOK BC (@PAOKbasketball) December 14, 2025

Contrat XXL pour l’ancien joueur NBA

L’expérimenté meneur américain devrait percevoir la coquette somme de 600 000 euros jusqu’à la fin de la saison, soit environ 100 000 euros par mois. Un investissement considérable pour le club grec, qui mise sur l’expérience et le leadership de Beverley pour ses ambitions européennes. Le Paok affronte d’ailleurs le Sporting Lisbonne au Portugal mercredi soir à 20 heures 30, pour le compte de la Fiba Europe Cup.

Après une expérience en Israël avec le Hapoel Tel Aviv lors de la saison précédente, l’ancien joueur des Lakers, Clippers et Timberwolves notamment, poursuit donc sa carrière européenne. À 36 ans, Beverley apporte son expérience de 12 saisons en NBA et sa réputation de défenseur agressif et de leader vocal.

En pleine polémique aux Etats-Unis

Si son talent et son expérience ne sont plus à prouver, Patrick Beverley est néanmoins sous le feu des critiques outre-Atlantique, suite aux révélations de notre consœur Lauren Conlin le mois dernier. Cette dernière indiquait dans le Los Angeles Magazine que l’athlète avait été « arrêté le 14 novembre pour agression sur un membre de sa famille ».

🚨BREAKING: Former NBA Star Patrick Beverley, arrested on November 14th for an assault on a family member (impeding breath), was charged with a 3rd-degree felony but remains unindicted. The probable cause warrant was posted today, detailing the allegations from that night.… pic.twitter.com/WB8HDVIM2e — Lauren Conlin (@conlin_lauren) November 18, 2025

Inculpé mais pas encore mis en examen, Beverley est accusé d’avoir étranglé puis frappé sa sœur avant de la projeter dans un mur. Le joueur, qui reste présumé innocent jusqu’à preuve du contraire comme le veut la loi américaine, attend toujours la fin d’instruction de l’affaire.