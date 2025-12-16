Recherche
Fiba Europe Cup

Patrick Beverley retourne en Grèce 15 ans après, alors qu’il fait l’objet d’une enquête aux Etats-Unis

Présumé innocent dans l'attente d'un examen pour des faits d'agression aux Etats-Unis, l'ancien joueur NBA Patrick Beverley signe son retour en Grèce au PAOK Salonique, 15 ans après sa découverte du championnat local. Il devrait d'ailleurs y parapher un contrat de 600 000 euros, jusqu'à la fin de saison.
00h00
Résumé
Écouter
Patrick Beverley retourne en Grèce 15 ans après, alors qu’il fait l’objet d’une enquête aux Etats-Unis

Quinze ans après avor évolué au Pirée, Patrick Beverley s’engage au PAOK.

Crédit photo : PAOK BC, via X

Le PAOK Salonique a décidé de frapper un grand coup sur le marché des transferts. Patrick Beverley, ancien joueur NBA passé par l’Hapoël Tel-Aviv la saison dernière, est arrivé en Grèce le 14 décembre pour s’engager jusqu’en fin de saison avec le club de Thessalonique.

Il retrouve un pays qu’il a connu il y a quinze ans, lors de la saison 2009-2010, lorsqu’il portait les couleurs de l’Olympiakos après sa Draft en NBA.

Contrat XXL pour l’ancien joueur NBA

L’expérimenté meneur américain devrait percevoir la coquette somme de 600 000 euros jusqu’à la fin de la saison, soit environ 100 000 euros par mois. Un investissement considérable pour le club grec, qui mise sur l’expérience et le leadership de Beverley pour ses ambitions européennes. Le Paok affronte d’ailleurs le Sporting Lisbonne au Portugal mercredi soir à 20 heures 30, pour le compte de la Fiba Europe Cup.

Après une expérience en Israël avec le Hapoel Tel Aviv lors de la saison précédente, l’ancien joueur des Lakers, Clippers et Timberwolves notamment, poursuit donc sa carrière européenne. À 36 ans, Beverley apporte son expérience de 12 saisons en NBA et sa réputation de défenseur agressif et de leader vocal.

En pleine polémique aux Etats-Unis

Si son talent et son expérience ne sont plus à prouver, Patrick Beverley est néanmoins sous le feu des critiques outre-Atlantique, suite aux révélations de notre consœur Lauren Conlin le mois dernier. Cette dernière indiquait dans le Los Angeles Magazine que l’athlète avait été « arrêté le 14 novembre pour agression sur un membre de sa famille ».

Inculpé mais pas encore mis en examen, Beverley est accusé d’avoir étranglé puis frappé sa sœur avant de la projeter dans un mur. Le joueur, qui reste présumé innocent jusqu’à preuve du contraire comme le veut la loi américaine, attend toujours la fin d’instruction de l’affaire.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
