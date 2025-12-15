Recherche
NBA

Jalen Brunson obtient des voix à l’élection du maire de New York… sans être candidat

Le meneur star des Knicks a récolté des suffrages spontanés lors des récentes élections municipales new-yorkaises, sans être candidat officiel, témoignant de sa popularité exceptionnelle auprès des fans.
00h00
Crédit photo : Kirby Lee-Imagn Images

Les élections municipales de New York ont réservé une surprise inattendue. Jalen Brunson, meneur vedette des Knicks, a recueilli 27 voix pour le poste de maire. Et ce, sans être candidat. Ces suffrages spontanés, inscrits par des fans sur leurs bulletins, illustrent une nouvelle fois son statut iconique dans la Big Apple.

Un phénomène électoral aussi rare que symbolique

D’après les rapports officiels du Board of Elections, cette curiosité apparaît parmi les millions de suffrages exprimés. Le nom de Jalen Brunson figure sur 27 bulletins en « write-in ». Cette procédure permet aux électeurs d’inscrire le nom d’une personne non officiellement candidate.

Par ailleurs, en ajoutant quelques bulletins mal orthographiés, le total grimpe autour de 29 voix. Un chiffre modeste, certes, mais hautement symbolique.

Ainsi, Brunson prend la tête d’un classement pour le moins original. Il devance d’autres sportifs cités, comme Aaron Judge, Jaxson Dart ou encore Pete Alonso. Bien entendu, ce score reste anecdotique face au large succès de Zohran Mamdani. Toutefois, le message envoyé par les fans est clair.

« Rester dans sa voie », le choix assumé de Brunson

Interrogé en conférence de presse, Jalen Brunson a accueilli la nouvelle avec le sourire. Néanmoins, il a rapidement écarté toute idée de reconversion politique. « We have a great fanbase – it’s funny, it’s cool to see, but I’m going to stay in my lane », a-t-il déclaré.

Autrement dit, le meneur préfère se concentrer sur le basket plutôt que sur les dossiers municipaux. Et cette décision s’explique facilement.

Une popularité construite sur le parquet

En effet, la cote de Brunson repose avant tout sur ses performances sportives. Cette saison, il affiche des statistiques de meneur élite. Il tourne à 28 points et 6 passes, avec 48 % de réussite au tir et 38 % à trois points.

De plus, sa création offensive structure tout le jeu des Knicks. L’équipe change de visage lorsqu’il est sur le terrain. À l’inverse, ses absences mettent rapidement en lumière certaines limites collectives.

Une anecdote qui fait sourire le vestiaire

Sans surprise, l’épisode a animé les discussions dans le vestiaire new-yorkais. Josh Hart a ainsi plaisanté en affirmant que Brunson ferait un maire catastrophique. En retour, le meneur a répondu avec humour. Il a expliqué qu’avec les clés de la ville, il commencerait par innocenter le voleur ayant récemment dérobé les montres de Hart.

Au final, pendant que Zohran Mamdani gère la ville depuis son bureau, Jalen Brunson continue de régner ailleurs. Sur le parquet du Madison Square Garden.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
