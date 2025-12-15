[Vidéo] L’énorme buzzer beater de Landing Sané, héros de la victoire de Val de Seine face à Fougères

Landing Sané (2,11 m, 34 ans) se souviendra sans doute longtemps de son vendredi 12 décembre 2025. Alors que son équipe était menée d’un point par Fougères à 3 secondes de la fin du match, l’intérieur vétéran a signé un shoot venu d’ailleurs.

Depuis la ligne des 3-points, l’ancien joueur de Fos – qui ne tourne qu’à 25% de réussite dans l’exercice sur ses deux premiers matchs – est venu délivrer les Franciliens, pour s’imposer sur le fil 86-84. Un scénario rêvé pour son retour en NM1 en tant que pigiste médical.

Les Bretons pensaient avoir fait le plus dur lorsque Maël Lebrun a inscrit un tir faisant basculer la rencontre à leur avantage (83-84) à 4 secondes de la fin. C’était sans compter sur le meneur francilien Kiady Razanamahenina, qui profite d’un instant de relâchement fougerais pour traverser le terrain, et servir son intérieur resté derrière la ligne à 3-points.

Un scénario dantesque conclu à domicile de la plus belle des manières : une communion avec le public. L’histoire est d’autant plus belle que la lumière est venu de Landing Sané, pigiste médical engagé il y a une dizaine de jours, 17 ans après son dernier passage dans la division.

Cette victoire permet à Val de Seine de grimper à la neuvième place de la Poule A de Nationale 1 avec 22 points. Pays de Fougères, frustré dans les derniers instants, n’est plus qu’à une longueur devant leurs hôtes de vendredi soir (23 points).