Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

7 à la suite : Angers renverse Lorient et s’invite au sommet de la poule A

NM1 - Angers a frappé un grand coup en Nationale 1 masculine en arrachant une victoire renversante face à Lorient, ce jeudi 11 décembre. Mené de 17 points, l’EAB a renversé le deuxième de la poule A au terme d’un scénario haletant.
|
00h00
Résumé
Écouter
7 à la suite : Angers renverse Lorient et s’invite au sommet de la poule A

Angers a remporté 7 matches de suite en NM1

Crédit photo : Etoile Angers Basket

Angers continue de monter en puissance en Nationale 1 (NM1). Devant son public, l’Étoile Angers Basket a signé une septième victoire de suite qui comptera dans sa saison en dominant Lorient 80-79, au bout du suspense. Un succès qui permet aux Angevins de rejoindre leur adversaire du soir à la deuxième place de la poule A, lors d’une 15e journée déjà riche en enseignements.

 

Un match mal embarqué pour l’EAB

Dans une salle chauffée à blanc, Angers a pourtant longtemps souffert. Après un premier quart-temps accroché (22-24), Lorient a pris le contrôle des débats grâce à une meilleure adresse et à deux tirs à 3-points de Kévin Franceschi, permettant aux Bretons de creuser un écart conséquent avant la pause (30-47, 18’). À la mi-temps, l’EAB, privée de Ouattara, Serrano et Naham, semblait au bord de la rupture (38-49).

Mais un tir de très loin de Jeron Bowers (1,98 m) au buzzer de la première période a maintenu l’espoir angevin et changé la dynamique du match.

Le déclic et la remontée angevine

Au retour des vestiaires, Angers a retrouvé de l’intensité et de la confiance. Baptiste Oger a relancé les siens avec un tir primé au buzzer du troisième quart-temps (56-51, 30’), ramenant l’EAB à portée. Dans ce moment charnière, la conviction a changé de camp. « À la fin du troisième quart-temps, Yannis me regarde et me dit : “On va le gagner ce match” », confiait John Delay, le coach angevin, à Ouest-France.

Porté par Yannis Harrath (20 points) et Jeron Bowers (18 points), Angers a poursuivi son effort jusqu’au bout. Lorient, moins adroit en seconde période, a fini par céder dans les dernières possessions. Malgré une ultime résistance, le CEP s’est incliné d’un point, concédant une troisième défaite sur ses quatre derniers matches. « Une nouvelle fois, on n’a pas réussi à plier ce match. On a peut-être manqué un peu de réussite aussi », regrettait Pascal Thibaud, l’entraîneur lorientais.

Avec ce succès, Angers enchaîne une septième victoire consécutive et reste invaincu à domicile depuis la défaite inaugurale contre Vitré.

Une 15e journée déjà bien lancée en NLM

Cette 15e journée de Nationale 1 masculine avait débuté dès mardi avec deux rencontres marquantes. Orchies s’est imposé face à Salon-de-Provence (92-88) au terme d’un match serré, tandis que Vitré a dominé le Pôle France (84-63). Lors de ce succès, Fidelis Okereke a livré une prestation exceptionnelle avec 33 points et 10 rebonds, une performance dont nous vous avons parlé mercredi.

LIRE AUSSI

La journée se poursuit à partir de ce vendredi 12 décembre, avec plusieurs rencontres importantes pour la qualification en poule haute.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NM1
NM1
Suivre
Angers
Angers
Suivre
Lorient
Lorient
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Angers a remporté 7 matches de suite
NM1
00h007 à la suite : Angers renverse Lorient et s’invite au sommet de la poule A
ELITE 2
00h00Donovan Donaldson quitte Aix-Maurienne pour Chypre
Fabien Causeur est toujours sans club
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
Mike James et Matthew Strazel veulent prolonger la bonne dynamique de Monaco avec une victoire contre le Fenerbahçe
EuroLeague
00h00Monaco est « probablement la meilleure équipe d’EuroLeague actuellement » pour Jasikevicius
Antoine Rigaudeau lors des JO de Sydney, en 2000, une époque où il jouait en club pour la Virtus Bologne
EuroLeague
00h00Ettore Messina rend un hommage appuyé à Antoine Rigaudeau, « le meilleur meneur de jeu »
EuroLeague
00h00La sensation Valence poursuit sa série contre l’Anadolu Efes du trio Cordinier – Beaubois – Poirier
ELITE 2
00h00Quimper privé de Benoit Injai jusqu’à fin janvier, les Béliers encore fragilisés
Alain Gilles, Nando De Colo, Tony Parker, Hervé Dubuisson et Evan Fournier font partie des meilleurs marqueurs de l'histoire du basketball français
Équipe de France
00h00Qui sont les 10 meilleurs marqueurs du basketball français ? la réponse dans Courtside n°22
L'AS Monaco reçoit le champion en titre, le Fenerbahçe, ce vendredi 12 décembre
EuroLeague
00h00Monaco – Fenerbahçe : où voir gratuitement la revanche de la finale d’EuroLeague ?
NBA
00h00Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento
1 / 0
Livenews NBA
Jason Collins souffre d'un cancer du cerveau
NBA
00h00Jason Collins révèle être atteint d’un glioblastome de stade 4
NBA
00h00Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento
Sidy Cissoko a atteint les 20 points pour la première fois en NBA, mais Portland a perdu
NBA
00h00Sidy Cissoko bat son record de points en NBA, mais Portland coule lourdement à La Nouvelle Orléans
Grayson Allen
NBA
00h00Grayson Allen expulsé après avoir violemment poussé Chet Holmgren en NBA Cup
Stephen Curry s'approche de son retour en NBA
NBA
00h00Stephen Curry de retour vendredi contre Minnesota après cinq matchs d’absence
Monte Morris rejoint l'Olympiakos
NBA
00h00Monte Morris rejoint l’Olympiakos après neuf saisons en NBA
Victor Wembanyama à l'échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.
NBA
00h00Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs
Stephon Castle a dominé face aux Los Angeles Lakers
NBA
00h00Les Spurs dominent les Lakers et filent en demi-finale de NBA Cup sans Victor Wembanyama
NBA
00h00Ousmane Dieng participe à la démonstration d’OKC, qualifié pour le dernier carré de la NBA Cup
Anthony Davis
NBA
00h00Anthony Davis dans le viseur de Detroit, Atlanta et Toronto avant la trade deadline
1 / 0