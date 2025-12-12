7 à la suite : Angers renverse Lorient et s’invite au sommet de la poule A

Angers continue de monter en puissance en Nationale 1 (NM1). Devant son public, l’Étoile Angers Basket a signé une septième victoire de suite qui comptera dans sa saison en dominant Lorient 80-79, au bout du suspense. Un succès qui permet aux Angevins de rejoindre leur adversaire du soir à la deuxième place de la poule A, lors d’une 15e journée déjà riche en enseignements.

Un match mal embarqué pour l’EAB

Dans une salle chauffée à blanc, Angers a pourtant longtemps souffert. Après un premier quart-temps accroché (22-24), Lorient a pris le contrôle des débats grâce à une meilleure adresse et à deux tirs à 3-points de Kévin Franceschi, permettant aux Bretons de creuser un écart conséquent avant la pause (30-47, 18’). À la mi-temps, l’EAB, privée de Ouattara, Serrano et Naham, semblait au bord de la rupture (38-49).

Mais un tir de très loin de Jeron Bowers (1,98 m) au buzzer de la première période a maintenu l’espoir angevin et changé la dynamique du match.

Le déclic et la remontée angevine

Au retour des vestiaires, Angers a retrouvé de l’intensité et de la confiance. Baptiste Oger a relancé les siens avec un tir primé au buzzer du troisième quart-temps (56-51, 30’), ramenant l’EAB à portée. Dans ce moment charnière, la conviction a changé de camp. « À la fin du troisième quart-temps, Yannis me regarde et me dit : “On va le gagner ce match” », confiait John Delay, le coach angevin, à Ouest-France.

Porté par Yannis Harrath (20 points) et Jeron Bowers (18 points), Angers a poursuivi son effort jusqu’au bout. Lorient, moins adroit en seconde période, a fini par céder dans les dernières possessions. Malgré une ultime résistance, le CEP s’est incliné d’un point, concédant une troisième défaite sur ses quatre derniers matches. « Une nouvelle fois, on n’a pas réussi à plier ce match. On a peut-être manqué un peu de réussite aussi », regrettait Pascal Thibaud, l’entraîneur lorientais.

Avec ce succès, Angers enchaîne une septième victoire consécutive et reste invaincu à domicile depuis la défaite inaugurale contre Vitré.

Une 15e journée déjà bien lancée en NLM

Cette 15e journée de Nationale 1 masculine avait débuté dès mardi avec deux rencontres marquantes. Orchies s’est imposé face à Salon-de-Provence (92-88) au terme d’un match serré, tandis que Vitré a dominé le Pôle France (84-63). Lors de ce succès, Fidelis Okereke a livré une prestation exceptionnelle avec 33 points et 10 rebonds, une performance dont nous vous avons parlé mercredi.

La journée se poursuit à partir de ce vendredi 12 décembre, avec plusieurs rencontres importantes pour la qualification en poule haute.